جياني إنفانتينو يتعهد بدعم FIFA لكرة القدم الباكستانية التي عادت إلى الواجهة

عُقد الاجتماع على هامش قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

وافق الاتحاد الباكستاني لكرة القدم على دستور جديد في فبراير الماضي وأجرى أول انتخابات رئاسية له منذ ست سنوات في مايو 2025

يحقق المنتخب الوطني الباكستاني خطوات تاريخية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA ™وكأس العالم للسيدات FIFA ™، مع المزيد من الفرص التنافسية في الأفق

اتخذالاتحادالباكستانيلكرةالقدم (PFF) خطوةمهمةفيإعادةاندماجهفيعائلة FIFA،حيثالتقىرئيسالاتحادالمنتخبحديثًاسيدمحسنجيلانيلأولمرةبرئيس FIFA جيانيإنفانتينوفيقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدم 2025.

وقالالسيدإنفانتينوعنالمناقشاتالتيجرتعلىهامشبطولةكأسالعالمللأندية FIFA 2025™ الجاريةحاليًا: "لقدكنتسعيدًاجدًابلقاءرئيسالاتحادالباكستانيلكرةالقدمالجديد،سيدمحسنجيلاني،فيمياميلفهمخططهلتطويركرةالقدموكيفتواصل FIFA دعمالرياضةفيبلاده".

لميمضِعلىتوليالسيدجيلانيمنصبهسوىبضعةأسابيع،حيثتمانتخابهفينهايةمايو 2025. كانتهذهأولانتخاباترئاسيةللاتحادالباكستانيلكرةالقدممنذعام 2015،وجاءتبعدتعيينلجنةتسييرشؤونكرةالقدمسنة 2019 ثمالموافقةعلىدستورجديدفيفبرايرالماضي.

وقالجيلاني: "لقدشهداتحادناسنواتمضطربة،ولمنُجرِانتخاباتمنذفترةطويلة،ولكنناتجاوزناذلكونحنهنالبناءكرةالقدمبالتعاونمع FIFA"،مضيفاأناجتماعهمعرئيس FIFA "كانمُثمرًا". "لقدعملناعلىعددمنالمجالاتذاتالأولويةلكرةالقدمالباكستانيةفيالمستقبل".

علاماتالتطورواضحة. فقدفازالمنتخبالباكستانيللرجالفيتصفياتكأسالعالملكرةالقدم FIFA لأولمرةفيتاريخهفيأكتوبر 2023،وذلكفيمباراةجمعتهبمنتخبكمبوديابنتيجة 1-0 فيإسلامأباد. وبفضلهذاالفوز،يمكنللفريقالباكستانيالبقاءفيسباقالتنافسعلىمقعدفيكأسآسيا 2027. ومنالجديربالذكرأنالمنتخبالنسائيشاركلأولمرةفيبطولتيكأسالعالمللسيدات FIFA وكأسآسياللسيدات. سيخوضالمنتخبالوطنيالباكستانيمباراتهالأولىفيالتصفياتيوم 29 يونيوأماممنتخبتايبيهالصينية.

كمايريدالسيدإنفانتينوأنيرىباكستانتتمتعبفرصتنافسيةأكبر.

وقالرئيس FIFA: "لقدتطرقناإلىمواضيعرئيسيةمثلتطويركرةالقدمالنسائيةوفريقالرجالالذيمنالمحتملأنيشاركفيسلسلة FIFA للعامالمقبل".

تلقىالاتحادالباكستانيلكرةالقدمفيهذاالشهردعوةرسميةللمشاركةفيبرنامج FIFA لكرةقدمالمدارس.

ورغمأنالسيدجيلانيجديدفيمنصبهالحالي،إلاأنهليسغريباًعلىإدارةكرةالقدمأوعلى FIFA. رئيسالاتحادالباكستانيلكرةالقدمهوخريجبرنامجماجستير FIFA الذيينظمهالمركزالدوليللدراساتالرياضية (CIES)،حيثحصلعلىدرجةالماجستيرالدوليةفيالإدارةوالقانونوالعلومالإنسانيةالرياضيةفيعام 2003. كماعملفيمجالتمويلكرةالقدموساهمفيالعديدمنتقاريرودراسات FIFA،وشغلمقعدًافيمجلسإدارةرابطةخريجيماجستير FIFA،ومنصبنائبرئيسناديالسيداتالسويدي،أومياإيكيه.

وقالالسيدإنفانتينو: "يضيفالسيدجيلانيخبرةكبيرةومعرفةبإدارةكرةالقدمإلىدورهكرئيس،وأناأتطلعإلىرؤيةلعبتناتحققتقدماتحتقيادته". "لقدكانمندواعيسروريأنأتلقىوشاحًاخاصًاكهديةمنه،وأعربتلهعنشكريلاتحادكرةالقدمالباكستاني،وأكدتلهدعم FIFA لخططهمالكروية."

يسمىالوشاحالمقدملرئيس FIFA أجراك،ووصفهالسيدجيلانيبأنه "رمزشرف" عتيق.