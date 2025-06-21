كأس العالم للأندية FIFA 2025

FIFA.com
الجمعة 20 يونيو 2025, 22:45
الرئيس

جياني إنفانتينو يتعهد بدعم FIFA لكرة القدم الباكستانية التي عادت إلى الواجهة

  • عُقد الاجتماع على هامش قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

  • وافق الاتحاد الباكستاني لكرة القدم على دستور جديد في فبراير الماضي وأجرى أول انتخابات رئاسية له منذ ست سنوات في مايو 2025

  • يحقق المنتخب الوطني الباكستاني خطوات تاريخية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA ™وكأس العالم للسيدات FIFA ™، مع المزيد من الفرص التنافسية في الأفق

اتخذالاتحادالباكستانيلكرةالقدم (PFF) خطوةمهمةفيإعادةاندماجهفيعائلة FIFA،حيثالتقىرئيسالاتحادالمنتخبحديثًاسيدمحسنجيلانيلأولمرةبرئيس FIFA جيانيإنفانتينوفيقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدم 2025.

وقالالسيدإنفانتينوعنالمناقشاتالتيجرتعلىهامشبطولةكأسالعالمللأندية FIFA 2025™ الجاريةحاليًا: "لقدكنتسعيدًاجدًابلقاءرئيسالاتحادالباكستانيلكرةالقدمالجديد،سيدمحسنجيلاني،فيمياميلفهمخططهلتطويركرةالقدموكيفتواصل FIFA دعمالرياضةفيبلاده".

لميمضِعلىتوليالسيدجيلانيمنصبهسوىبضعةأسابيع،حيثتمانتخابهفينهايةمايو 2025. كانتهذهأولانتخاباترئاسيةللاتحادالباكستانيلكرةالقدممنذعام 2015،وجاءتبعدتعيينلجنةتسييرشؤونكرةالقدمسنة 2019 ثمالموافقةعلىدستورجديدفيفبرايرالماضي.

وقالجيلاني: "لقدشهداتحادناسنواتمضطربة،ولمنُجرِانتخاباتمنذفترةطويلة،ولكنناتجاوزناذلكونحنهنالبناءكرةالقدمبالتعاونمع FIFA"،مضيفاأناجتماعهمعرئيس FIFA "كانمُثمرًا". "لقدعملناعلىعددمنالمجالاتذاتالأولويةلكرةالقدمالباكستانيةفيالمستقبل".

علاماتالتطورواضحة. فقدفازالمنتخبالباكستانيللرجالفيتصفياتكأسالعالملكرةالقدم FIFA لأولمرةفيتاريخهفيأكتوبر 2023،وذلكفيمباراةجمعتهبمنتخبكمبوديابنتيجة 1-0 فيإسلامأباد. وبفضلهذاالفوز،يمكنللفريقالباكستانيالبقاءفيسباقالتنافسعلىمقعدفيكأسآسيا 2027. ومنالجديربالذكرأنالمنتخبالنسائيشاركلأولمرةفيبطولتيكأسالعالمللسيدات FIFA وكأسآسياللسيدات. سيخوضالمنتخبالوطنيالباكستانيمباراتهالأولىفيالتصفياتيوم 29 يونيوأماممنتخبتايبيهالصينية.

كمايريدالسيدإنفانتينوأنيرىباكستانتتمتعبفرصتنافسيةأكبر.

وقالرئيس FIFA: "لقدتطرقناإلىمواضيعرئيسيةمثلتطويركرةالقدمالنسائيةوفريقالرجالالذيمنالمحتملأنيشاركفيسلسلة FIFA للعامالمقبل".

تلقىالاتحادالباكستانيلكرةالقدمفيهذاالشهردعوةرسميةللمشاركةفيبرنامج FIFA لكرةقدمالمدارس.

ورغمأنالسيدجيلانيجديدفيمنصبهالحالي،إلاأنهليسغريباًعلىإدارةكرةالقدمأوعلى FIFA. رئيسالاتحادالباكستانيلكرةالقدمهوخريجبرنامجماجستير FIFA الذيينظمهالمركزالدوليللدراساتالرياضية (CIES)،حيثحصلعلىدرجةالماجستيرالدوليةفيالإدارةوالقانونوالعلومالإنسانيةالرياضيةفيعام 2003. كماعملفيمجالتمويلكرةالقدموساهمفيالعديدمنتقاريرودراسات FIFA،وشغلمقعدًافيمجلسإدارةرابطةخريجيماجستير FIFA،ومنصبنائبرئيسناديالسيداتالسويدي،أومياإيكيه.

وقالالسيدإنفانتينو: "يضيفالسيدجيلانيخبرةكبيرةومعرفةبإدارةكرةالقدمإلىدورهكرئيس،وأناأتطلعإلىرؤيةلعبتناتحققتقدماتحتقيادته". "لقدكانمندواعيسروريأنأتلقىوشاحًاخاصًاكهديةمنه،وأعربتلهعنشكريلاتحادكرةالقدمالباكستاني،وأكدتلهدعم FIFA لخططهمالكروية."

يسمىالوشاحالمقدملرئيس FIFA أجراك،ووصفهالسيدجيلانيبأنه "رمزشرف" عتيق.

وأضافرئيسالاتحادالباكستانيلكرةالقدم: "إنهيرمزإلىصداقةطويلةوجيدة".

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