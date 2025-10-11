“الصداقة والوحدة من خلال الرياضة”: رئيس وزراء كندا يشيد بأخلاقيات رئيس FIFA قبل انطلاق كأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA ورئيس وزراء كندا يلتقيان في أوتاوا

أشاد رئيس الوزراء كارني باهتام السيد إنفانتينو وحرصه الشديد على نجاح وتطور "أعظم رياضة في العالم"

يقول الرئيس إنفانتينو مخاطبًا لاعبي كندا في غرفة الملابس ” -استمروا في جعل قلوب جميع الكنديين تنبض"

أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بجهود رئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو، في توحيد العالم من خلال كرة القدم، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الأمريكية الشمالية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™ بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة.

ستستضيف كندا 13 مباراة في النهائيات التي عرفت زيادة عدد المشاركين في الدور الأول إلى 48 فريقًا، والتي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. سيستضيف ملعب BMO Field في تورنتو ست مباريات في مرحلة المجموعات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها كندا في 12 يونيو. كما سيحتضن ملعب BC Place في فانكوفر سبع مباريات في البطولة منها المباراتان الثانية والثالثة لمنتخب كندا في دور المجموعات ومباراتين من أدوار

FIFA President Gianni Infantino meets Prime Minister of Canada Mark Carney 02:05

“نحن متحمسون كثيرًا ويشرفنا أن نستضيف بطولة كأس العالم (FIFA) مع الولايات المتحدة والمكسيك. أهدتنا الرئيسة [المكسيكية] [كلوديا] شينباوم [باردو] هذه [الكرة] الخاصة. وقال السيد كارني، في كلمته أمام الرئيس إنفانتينو في مبنى البرلمان في أوتاوا في 10 أكتوبر، في أول اجتماع بين الزعيمين منذ انتخاب المحافظ السابق لبنك كندا ومحافظ بنك إنجلترا الرئيس الوزراء الكندي الرابع والعشرين في مارس 2025: "إنها رمز لصداقتنا ووحدتنا، ووحدتنا من خلال الرياضة".

“اسمحوا لي أن أقول إن الرئيس إنفانتينو، إلى جانب إدارته الخبيرة لأعظم رياضة في العالم، قد جعل من بناء الصداقة والوحدة من خلال الرياضة أولوية في كرة القدم أو "سوكر" - كما نسميها هنا - سواء عند الرجال أو النساء. لذلك فإنه من دواعي سروري أن أستضيفك هنا.”

وقد ظهر هذا التناغم في الرياضة الأولى في العالم في مختلف أنحاء كندا خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الدعم والتمويل الواسع النطاق الذي يقدمه FIFA. تم إطلاق برنامج FIFA لكرة القدم المدرسية في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا - وهي المقاطعة التي ولد فيها رئيس الوزراء كارني - في نوفمبر 2024، بينما شهد سبتمبر 2025 إطلاق النسخة الثانية من بطولة برنامج تطوير اللاعبين (PDP) الرائدة للأولاد والبنات الهواة تحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا في البلاد.

وتعتبر المبادرتان مكونين رئيسيين في الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لتعزيز النظام البيئي المحلي لكرة القدم في كندا قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026 وما بعدها، والتي تقدر أبحاث ديلويت كندا أنها ستساهم بما يصل إلى 3.8 مليار دولار كندي في الناتج الاقتصادي الإيجابي لكندا كدولة مضيفة من يونيو 2023 إلى أغسطس 2026.

بعد جولة في مبنى البرلمان مع رئيس الوزراء كارني، ناقش رئيس FIFA الأجواء المثيرة المحيطة باستعدادات كندا للحدث الرئيسي الذي سيقام في الصيف المقبل.

FIFA President Gianni Infantino meets Prime Minister of Canada Mark Carney Previous 01 / 13 FIFA President Gianni Infantino presents a jersey to Prime Minister of Canada Mark Carney 02 / 13 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to Prime Minister of Canada Mark Carney 03 / 13 FIFA President Gianni Infantino talks to Prime Minister of Canada Mark Carney 04 / 13 FIFA President Gianni Infantino presents a FIFA World Cup 26™ match ticket to Prime Minister of Canada Mark Carney 05 / 13 FIFA President Gianni Infantino and Prime Minister of Canada Mark Carney touring Parliament Hill 06 / 13 FIFA President Gianni Infantino smiles next to Canadian Soccer Association President Peter Augruso and CF Montréal President Joey Saputoduring during the international friendly between Canada and Australia 07 / 13 FIFA President Gianni Infantino interacts with fans at the international friendly between Canada and Australia 08 / 13 FIFA President Gianni Infantino and Prime Minister of Canada Mark Carney arrive for the international friendly between Canada and Australia 09 / 13 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo in the Australia dressing room following the international friendly between Canada and Australia at the Saputo Stadium in Montreal 10 / 13 FIFA President Gianni Infantino speaking to players in the Australia dressing room following the international friendly between Canada and Australia at the Saputo Stadium in Montreal 11 / 13 FIFA President Gianni Infantino and Prime Minister of Canada Mark Carney speaking to players in the Canada dressing room following the international friendly between Canada and Australia at the Saputo Stadium in Montreal 12 / 13 FIFA President Gianni Infantino speaking to players in the Canada dressing room following the international friendly between Canada and Australia at the Saputo Stadium in Montreal 13 / 13 FIFA President Gianni Infantino is presented with a jersey by Canadian Soccer Association President Peter Augruso and Prime Minister of Canada Mark Carney Next

"ستقام المباراة الأولى هنا في كندا في 12 يونيو في تورونتو، وبطبيعة الحال، سيكون رئيس الوزراء كارني حاضرا. ولكن حتى ذلك الحين، أمامنا الكثير من العمل. سيُعقد مؤتمر FIFA – جمعية FIFA العامة – في فانكوفر في 30 أبريل [2026]. حينها سيكون العالم في ضيافة فانكوفر. وأوضح السيد إنفانتينو أن "ممثلي 211 دولة مختلفة - أي أكثر عدد الدول الأعضاء في [United Nations] - ستوحدهم كندا".

"سيكون الحدث مثل المقبلات صغيرة، بالطبع، للوجبة الكبرى وهي كأس العالم (FIFA). كما اتفقنا مع رئيس الوزراء، ستشارك كندا بأكملها في كأس العالم وستشعر البلاد بأكملها بأنها جزء منه، حيث ستخصص مناطق للمشجعين في كل مكان وستكون الاحتفالات في كل مكان وستشارك المدارس في برامج كأس العالم. لذلك نريد أن يشعر البلد بأكمله بكأس العالم. ونحن نجهز لبعض الأنشطة وبعض الفعاليات استعداداً لكأس العالم والتي من شأنها أن تخلق هذا الحماس".

وفي إطار الاستعدادات لتنظيم الحدث الكبير، حضر الرئيس إنفانتينو ورئيس الوزراء كارني أيضًا المباراة الودية الدولية التي أقيمت يوم الجمعة بين كندا وأستراليا التي ضمنت المشاركة في كأس العالم 2026 في ملعب Saputo في مونتريال، إلى جانب رئيس الكونكاكاف فيتوريو مونتالياني ورئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم بيتر أوغروسو.

وفي حديثه للاعبين في غرفة ملابس منتخب كندا عقب المباراة التي انتهت بخسارة المضيف 1-0، قال رئيس FIFA: "أهنئكم جميعًا على ما فعلتموه وما تفعلونه الآن وما ستفعلونه في العام المقبل. يجب أن تشعروا بالفخر، لأننا رأينا كيف جمعتم جماهيركم وشعبكم في هذه الليلة المميزة. لقد أسرتم قلوبهم.

“وهذا شيء خاص ورائع كما تعلمون. لقد لمستم قلوب الناس في كندا ووحدتم بلادكم وجعلتم اسم كندا يحلق في جميع أنحاء العالم، وفي العام المقبل سوف ترحبون بالعالم كله هنا في كندا، وبالطبع في المكسيك والولايات المتحدة أيضا. استمروا في جعل قلوب جميع الكنديين تنبض، في كندا وفي جميع أنحاء العالم. إنهم جميعًا يفخرون بكم كما تفخر عائلاتكم بكم. اجعلوهم أكثر فخرًا”.