إنفانتينو في منتدى المدربي والمدربات: كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ فتح عيون العالم

افتتح رئيس FIFA منتدى مدربي ومدربات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

يهدف المنتدى لتبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بالجانب الفني من البطولة ومسائل التحكيم

شهد المنتدى نقاشات بشأن جدول المباريات الدولية وبطولة عالمية لأندية كرة قدم السيدات وبطولتي فئتي الشابات بشكلهما الموسّع الجديد

خلال افتتاحه لمنتدى مدربي ومدربات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، أشار جاني إنفانتينو إلى أن "المستوى العظيم من كرة القدم، في نسخة العام الماضي من البطولة التي استضافتها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا جذب انتباه العالم بأسره إلى كرة قدم السيدات، كما أكد على الأهمية الكبيرة للبناء على هذا النجاح.

تم تنظيم هذا المنتدى على مدى يومين في مقر FIFA في زيورخ، بهدف تمكين الكادر التدريبي الحالي للمنتخبات الاثنتين والثلاثين التي شاركت في بطولة العام الماضي من تبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بالجانب الفني من البطولة ومسائل التحكيم. وبفضل تجاربهم، ونقاشاتهم مع أرسين فينغر، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية بـ FIFA، ومشاركة جيل أليس المدربة الفائزة بلقب كأس العالم للسيدات FIFA مرتين، ستشهد النسخ المقبلة من البطولة المزيد من التطور.

جياني إنفانتينو | منتدى المدربين بعد كأس العالم للسيدات FIFA 02:36

وأعرب رئيس FIFA عن شعوره بالتواضع في حضرة هؤلاء المدربين والمدربات، وتوجّه إليهم بالشكر على النجاح الهائل الذي حققته البطولة والتي كانت النسخة الأولى التي تشهد مشاركه 32 فريقاً واستضافتها دولتان، ووصف هذا المنتدى بأنه "منصة بغاية الأهمية لمستقبل كرة قدم السيدات حول العالم".

وأردف قائلاً في إشارة إلى متابعة أكثر من ملياري شخص للبطولة لفعاليات البطولة وحضور حوالي مليوني شخص على المدرجات: "كانت الملاعب ممتلئة، والأجواء رائعة، وكان العالم بأسره يتابع البطولة.

بالنسبة للكثيرين الذين لربما تابعوا منافسات كرة قدم السيدات للمرة الأولى بسبب الضجة التي أحدثتها البطولة.. لقد أدركوا أن هذه رياضة رائعة، وتشهد أداءً عظيماً، وأن لدينا لاعبات ممتازات يُظهرن المعدن الحقيقي لكرة القدم. وقد فتح ذلك عيون العالم، ويجب أن نبني على ذلك".

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يُذكر أنه وللمرة الأولى بتاريخ البطولة، فازت منتخبات من كافة الاتحادات القارية الستة بمباراة على الأقل، بينما تأهلت فرق من خمس قارات إلى الدور ثُمن النهائي، كما حققت أربعة من المنتخبات الثمانية حديثة العهد في البطولة أول فوز لها. وقال إنفانتينو عن تلك الإنجازات الكروية: "تُظهر هذه النتائج مدى تعافي كرة قدم السيدات والطابع العالمي الذي اكتسبته، وتتمثل مهمتنا وواجبنا، وكذلك مهمتكم ومسؤوليتكم أيضاً معنا، بأن نطوّر اللعبة أكثر، ونوسّع نطاقها، ولهذا نحن متواجدون هنا".

كما أشار رئيس FIFA إلى أن آراء المدربين والمدربات ستكون بغاية الأهمية لرسم معالم مستقبل كرة قدم السيدات. ومن بين المواضيع التي تم النقاش بشأنها، جدول المباريات الدولية المقترح لما بعد عام 2025، وبطولة عالمية لأندية كرة قدم السيدات، وبطولتي فئتي الشابات بشكلهما الموسّع الجديد، إذ ستتم زيادة عدد المنتخبات المشارِكة في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA إلى 24 منتخباً، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA إلى 24 منتخباً وبشكل سنوي.

وتوجّه إنفانتينو بكلامه إلى المشاركين والمشاركات في المنتدى قائلاً: "نحن هنا للاستماع إلى آرائكم وملاحظاتكم. فأنتم من تعيشون اللعبة يوماً بيوم. أنتم من يتعامل مع التحديات والمصاعب، وهو ما يجعلكم أفضل مرشحين لكي تعلمونا بما يمكن لنا أن نقوم به بشكل أحسن".

ومن خلال العمل سوية، بإمكان FIFA تحقيق الهدف المتمثل بجعل كرة قدم السيدات لعبة منتشرة في كل اتحاد وطني. وختم رئيس FIFA حديثه قائلاً: "يجب أن نصل إلى 211 دولة. إذا تعاونت كافة الاتحادات القارية، فإني على قناعة أن بوسعنا تحقيق إنجازات جديدة، وجعل النساء والفتيات في كافة أرجاء العالم فخورات للغاية".