لقاء بين رئيس FIFA ورئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم للتركيز على تنمية كرة قدم البراعم

ناقش جياني إنفانتينو و دايفد تروندا، رئيس اتحاد تشيكيا لكرة القدم تنمية كرة قدم البراعم

جرى اللقاء عقب القمة التنفيذية الأولى لـ FIFA، من أصل ثلاث، المنعقدة في ميامي على هامش بطولة كأس العالم للأندية FIFA™

وصرّح رئيس FIFA قائلاً أنّ المنظمتين "ستواصلان التعاون من خلال مختلف المبادرات التي يقدمها FIFA"

ناقش جياني إنفانتينو ودايفد تروندا، الرئيس الجديد للاتحاد التشيكي لكرة القدم، خططاً لوضع تنمية كرة قدم البراعم في الدولة الأوروبية على المسار السريع.

يُذكر أنّ السيد تروندا، انتُخِب في أواخر شهر مايو/أيار من هذه السنة، بعد مسيرة نشطة في مجتمع كرة القدم الاحترافية، وقد تناول في اجتماعه مع السيد إنفانتينو في ميامي، فلوريدا، التفاصيل المتعلقة بمستقبل كرة القدم في تشيكيا.

“وفي هذا الإطار، صرّح رئيس FIFA: "يسرّني استقبال السيد دايفد تروندا، رئيس اتحاد تشيكيا لكرة القدم في ميامي، والتحدث معه بشأن تطوير كرة القدم في تشيكيا مع التركيز على الشباب، في إطار مواصلة التعاون ضمن مختلف المبادرات التي يقدّمها FIFA،

كما يسرّني أن أرى اهتمام الرئيس تروندا بتطبيق البرامج المنضوية تحت برنامج FIFA Forward، مثل FIFA Arena، وغيرها من المواضيع المتعلقة بثقافة كرة القدم في البلاد. وأتطلع إلى رؤية اتحاد التشيكي لكرة القدم يواصل تقدّمه الملحوظ."

ورغم تسلّمه منصبه منذ أقل من شهر، اتّخذ السيد تروندا عدداً من الخطوات التي تسعى إلى تغيير وضع اللعبة، كما شارك مؤخراً في طاولة الحوار في مجلس النواب التشيكي لهذه الغاية.

كانت تشيكيا قد نفّذت مجموعة من المشاريع بفضل تمويل من مخطط FIFA لتطوير المواهب الذي يركّز على مجموعة واسعة من برامج كرة قدم البراعم انطلاقاً من دعم المدربين ومسارات اللاعبين وصولاً إلى تحليل الأداء، وقد أكّد السيد تروندا أنّ التعاون الوثيق مع FIFA سيساعده وفريقه في الاتحاد الوطني لتحقيق أهدافهم.

وعقب لقائه برئيس FIFA بعد القمة التنفيذية الأولى (من أصل ثلاث) لـFIFA التي يترأسها السيد إنفانتينو على هامش بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، قال تروندا: "ناقشنا الفلسفة التي أريد اعتمادها لتطوير الاتحاد التشيكي لكرة القدم، والنقاط الأساسية التي سنعمل عليها في السنوات القليلة القادمة،