كأس العالم FIFA 2030™ محور لقاء جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم

جياني إنفانتينو ورافائيل لوزان يجريان مناقشات بعد قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة

ستلعب دولة أوروبية "دورًا أساسيًا" في استضافة كأس العالم 2030 FIFA™

قال رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) إن إسبانيا "تمتلك كل ما تحتاجه" لاستضافة بطولات FIFA الأخرى في المستقبل

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) رافائيل لوزان في قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي، الولايات المتحدة، لمناقشة خطط الاستعدادات لكأس العالم 2030 FIFA™.

ستكون إسبانيا وجارتاها المغرب والبرتغال الدول الثلاثة المستضيفة لكأس العالم 2030 FIFA™، بينما ستحظى الدول الجارة الثلاثة الأخرى من قارة أمريكا الجنوبية، الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، بإقامة ثلاث مباريات بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم FIFA™

"لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، في ميامي. وقال السيد إنفانتينو عن السيد لوزان، الذي تم انتخابه في 16 ديسمبر 2024 بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس الاتحاد الملكي الجاليكي لكرة القدم (RFGF) ونائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF): "لقد أظهر شغفه الكبير وحبه للعبة خلال مسيرة طويلة، والآن بصفته المسؤول الأول عن كرة القدم في بلاده، فإنه ينقل هذا الحماس والخبرة بشكل إيجابي لنجاح كرة القدم الإسبانية".

"حققت إسبانيا إنجازات كبيرة في جميع الفئات العمرية في كرة قدم السيدات والرجال مؤخرًا، وأنا متأكد أن الرئيس لوزان وفريقه سيعملون على البناء على هذه النجاحات. وسيكون لهم أيضًا دور أساسي في موعد 2030 والاحتفال الفريد بالذكرى المئوية لكأس العالم 2030 FIFA™. إنني واثق أن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وإسبانيا - إلى جانب المستضيفتين بالشراكة، وهما المغرب والبرتغال - سيجعلون من هذا الحدث الكروي مهرجاناً لا ينسى، وسنعمل معهم في كل خطوة على هذا الطريق".

تعتبر إسبانيا، التي تحمل لقب بطولة كأس العالم للسيدات FIFA ™، إحدى القوى المهيمنة في كرة قدم الرجال والسيدات في العقدين الماضيين، وستكون بلا شك من المتنافسين على رفع كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

ولكن إسبانيا لم تحظ باستضافة أية بطولة عالمية لكرة القدم من تنظيم FIFA منذ بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ في 1996. وكانت قبل ذلك قد استضافت دورة الألعاب الأوليمبية لكرة القدم سنة 1992 بعد أن احتضنت كأس العالم لكرة القدم FIFA™عام 1982 التي ضمت 24 فريقًا.

وقال لوزان إنه أبلغ الرئيس إنفانتينو أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منفتح على الترحيب بالعالم في بطولات FIFA الأخرى بعد نهائيات 2030.

وقال السيد لوزان: "لقد ناقشنا مواضيع تتعلق بكأس العالم FIFA وأوضحت له أننا ملتزمون تمامًا بالعمل معًا من أجل تنظيم أفضل للبطولة، حيث سنحتفل بمرور 100 عام على إقامة أول بطولة لكأس العالم FIFA. وبالتالي، سيكون الأمر بالغ الأهمية".