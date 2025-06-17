جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم الجديد

هنّأ رئيس FIFA، سيمون آستروم، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم على فوزه بالانتخابات التي جرت في مطلع هذا العام

الاتحاد السويدي لكرة القدم هو من الاتحادات الوطنية المؤسِّسة لـFIFA في عام 1904

أفاد جياني إنفانتينو: "ناقشنا أيضاً سبل مواصلة الاستفادة من علاقتنا التي تمتد على أكثر من 120 سنة، للاستمرار بخدمة كرة القدم معاً"

هنّأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو، سيمون آستروم، الرئيس الجديد للاتحاد السويدي لكرة القدم، على فوزه بالانتخابات الأخيرة وألقى الضوء على العلاقة المثمرة والطويلة الأمد بين المنظمتين، إثر اجتماعهما في ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية.

كان السيد آستروم من بين ضمن ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA الذين شاركوا في أولى القمم الثلاث التي يُشرف السيد إنفانتينو على تنظيمها خلال النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

“وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA: "عقب قمة التفنيدية لكرة القدم FIFA 2025 المنعقدة في ميامي، سحنت لي الفرصة لأقابل السيد سيمون آستروم، الرئيس الجديد للاتحاد السويدي لكرة القدم وأهنّئه على فوزه بالانتخابات الأخيرة. ونظراً إلى أنّ الاتحاد السويدي لكرة القدم هو من الاتحادات المؤسِّسة لـFIFA، ناقشنا أيضاً سُبل مواصلة الاستفادة من علاقتنا التاريخية، التي تعود إلى أكثر من 120 سنة، من أجل الاستمرار بخدمة كرة القدم معاً."

"يتمتع السويد بسجّل حافل في كرة قدم السيدات، ونريد الاستمرار بإلهام المزيد من الأشخاص من خلال مجموعة من مبادرات التعاون. كما أتمنى كلّ التوفيق لمنتخب الرجال في سعيهم إلى التأهل إلى كأس العالم FIFA 2026."

وفي ظلّ استهلال المنتخب السويدي لكرة قدم الرجال مشواره للتأهل إلى كأس العالم FIFA 2026™ في سبتمبر/أيلول واستعداد منتخب السيدات لحملة التأهل إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2027، يسعى السيد آستروم إلى تنفيذ السياسات التي أدرجها ضمن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد السويدي لكرة القدم،

والتي تشمل النقاط الأساسية الثلاث التالية - حثّ اللاعبين على الاستمرار في مسيرتهم الرياضية لأطوال فترة ممكنة، وتنمية الأندية والمنتخبات الوطنية وتعزيزها، والاستفادة من الحركة الشعبية الأكبر في السويد - بالإضافة إلى الاضطلاع بدور محوري في المرحلة التجريبية للمركز الفني الوطني، وهو مشروع تلقّى تمويلاً بقيمة 80 ألف دولار أمريكي ضمن برنامج FIFA Forward.

عندما كان السيد آستروم لا يزال نائباً لرئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، شارك في احتفالات الذكرى الـ120 لتأسيس FIFA، التي تمّ تنظيمها في باريس في مايو/أيار 2024، وكان مسروراً للتحدث مطوّلاً مع رئيس FIFA ومع ماتياس غرافتسروم الأمين العام لـFIFA.

وفي هذا الصدد، قال السيد آستروم، الذي رافقه توبياس تيبيل، الأمين العام للاتحاد السويدي لكرة القدم بالوكالة: "بصفتي الرئيس الجديد، كان الهدف من الاجتماع هو التعارف واغتنام الفرصة لنتعرف على بعضنا أكثر. لقد تقابلنا في مناسبات سابقة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نجلس ونتحدث وجهاً لوجه. "