جياني إنفانتينو يلتقي الرئيس الجديد للاتحاد الزامبي لكرة القدم

رئيس FIFA يهنئ كيث مابنزي مويمبا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم بمناسبة انتخابه في وقت سابق من هذا العام

الاتحاد الزامبي لكرة القدم كان من أوائل الاتحادات المُطبِّقة لبرنامجي FIFA Football for Schools وFIFA Forward

صرّح إنفانتينو، الذي زار زامبيا في عام 2024، قائلاً "زامبيا من البلدان التي تعشق كرة القدم بجنون"

هنّأ جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، كيث مابنزي مويمبا، الرئيس الجديد للاتحاد الزامبي لكرة القدم، على انتخابه مؤخراً، وأشاد بتفاعل الاتحاد الإيجابي مع برنامج Football for Schools، وذلك خلال لقائهما على هامش القمة التنفيذية لـFIFA 2025 التي انعقدت في ميامي بولاية فلوريدا.

كان مويمبا ضمن عددٍ من ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA الذين شاركوا في أولى القمم الثلاث التي يُشرف إنفانتينو على تنظيمها خلال النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

تجدر الإشارة إلى أن إنفانتينو كان قد زار زامبيا في يونيو/حزيران من العام الماضي، حيث التقى حينها أندرو كامانغا، الرئيس السابق للاتحاد الزامبي لكرة القدم، وأحيا ذكرى ضحايا كارثة الطائرة التي ألمّت بالمنتخب الوطني الزامبي عام 1993، كما أعاد تدشين مركز الإقامة المُخصّص لمنتخبات السيدات والشباب الوطنية، بعد تجديده. هذا، وأعرب إنفانتينو عن تفاؤله بما يمكن أن يحققه الاتحاد الزامبي لكرة القدم تحت قيادة مويمبا، مؤكداً ثقته في قدرته على مواصلة مسار التطوير مكانة اللعبة وتعزيزها في البلاد.

“وقال إنفانتينو في تصريح له عقب اللقاء: "زامبيا من البلدان التي تعشق كرة القدم بجنون، وقد لمستُ ذلك بنفسي خلال زيارتي لها العام الماضي، وكان لقائي اليوم في ميامي مع كيث مابنزي مويمبا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، فرصة طيبة لتجديد التزام FIFA بدعم تطوير اللعبة في زامبيا."

وأضاف قائلاً: "ناقشنا كيفية توظيف تمويلات برنامج FIFA Forward بما يخدم تطوير البنية التحتية والنهوض بكرة القدم في زامبيا الرائعة، وقد شكرتُ الرئيس مويمبا على تفاعله الاستباقيّ المثمر مع برنامج Football for Schools. كما تمنيت التوفيق للمنتخب الوطني للرجال في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026."

تسير زامبيا بخطى ثابتة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA™ ، إذ لا يفصلها عن الصدارة ومن ثم المشاركة لأول مرة في البطولة سوى ثلاث نقاط، في حين ضمنت تأهلها بالفعل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025™، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2025™، المزمع إقامتهما في قطر والمغرب على التوالي.

كان برنامج Football for Schools قد دُشِّن في زامبيا في مارس/آذار 2024، حيث تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.45 ملايين دولار أمريكي لتطوير اللعبة في زامبيا من خلال التمويل المُستمدّ من برنامج FIFA Forward 3.0.

ومن جهته، أعرب مويمبا، عن حماسه الكبير تجاه مستقبل اللعبة الجميلة في زامبيا وخارجها، في ظل القيادة الحكيمة لجياني إنفانتينو، رئيس FIFA.

وفي معرِض وصفه للقاء، قال مويمبا: "لقد كان لقاءً مثمراً للغاية. وكما يعلم الجميع، فإن إنفانتينو شخص منفتح الذهن. لقد أتاح لي الفرصة للتعبير عن آرائي بصدر رحب، وأكد لي دعمه الكامل. ولذا فإني أعلن أنه يمكنه دائماً أن يُعوّل على دعمي، من زامبيا، لأنني أؤمن بأنه يقوم بعمل رائع في خدمة كرة القدم."