جياني إنفانتينو يعقد اجتماعاً مع رئيسة اتحاد جزر البهاما لكرة القدم

رئيس FIFA ورئيسة اتحاد جزر البهاما لكرة القدم يعقدان محادثات في مدينة ميامي الأمريكية

الرئيس إنفانتينو يؤكد أن "المناقشات المثمرة" ركَّزت على تطوير كرة قدم الشباب بهذا البلد الواقع في منطقة البحر الكاريبي

بعد بدء العمل ببرنامج FIFA لتطوير المواهب، يكثف اتحاد جزر البهاما لكرة القدم تعاونه مع الحكومة لتنفيذ كل من برنامج كرة القدم للمدارس ومشروع FIFA Arena

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بنظيرته آنيا جيمس، أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد جزر البهاما لكرة القدم، حيث تباحث الطرفان مسألة تطوير كرة قدم الشباب في البلاد، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى من دورة 2025 للقمة التنفيذية لكرة القدم FIFA.

و سبق للرئيسة جيمس أن تولت منصب نائبة الرئيس التنفيذية لاتحاد جزر البهاما لكرة القدم قبل أن تخلف أنطون سيلي في رئاسة الاتحاد عام 2023، حيث تُركز بالأساس على تطوير كرة القدم في فئة البراعم، والذي شكل الموضوع الرئيسي لمباحثاتها مع الرئيس إنفانتينو في مدينة ميامي الأمريكية.

“وقال رئيس FIFA عقب الاجتماع: "كان من دواعي سروري الترحيب برئيسة اتحاد جزر البهاما لكرة القدم آنيا جيمس في ميامي والتباحث معها بشأن تطوير كرة القدم في بلدها الجميل، حيث عقدنا مناقشة مثمرة حول مواضيع مهمة مثل تطوير كرة القدم على مستوى الشباب والبراعم والسيدات، إذ من المشجع جداً رؤية مدى تركيز اتحاد جزر البهاما لكرة القدم على إرساء أُسس اللعبة وتعزيزها لجميع الفتيان والفتيات في البلاد".

هذا وتتطلع الرئيسة جيمس إلى تعزيز وتسريع وتيرة مخططات تطوير لعبة الشباب التي وضعها اتحاد جزر البهاما لكرة القدم، فضلاً عن الارتقاء بمستوى المركز الفني التابع لهذا الاتحاد الوطني المنضوي تحت مظلة FIFA، علماً أن العمل منصب حالياً على استبدال ملعب المركز ذي العشب الاصطناعي، مما سيتيح إمكانية استيعاب ملعبين بحجم كامل، مع تعزيز قدرته على استضافة حصص تدريبية ومباريات في كرة القدم، بينما تجري الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق مشروع كبير يُعنى بتطوير البنية التحتية، حيث من المتوقع أن يشمل بناء المرافق الأساسية لإقامة كافة الأنشطة ذات الصلة بأيام المباريات، فضلاً عن إحداث صالة رياضية وغرفة طبية، والعديد من مرافق الدعم الفني الأخرى.

وفي هذا الصدد، قالت الرئيسة جيمس: "لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية، حيث ناقشنا تطوير كرة قدم الشباب، وتطرقنا لاحتياجات جزر البهاما على مستوى البنية التحتية. لدينا منتخب للكبار في فئة الرجال، ولكن تركيزنا مُنصب على تطوير [اللعبة] على مستوى البراعم والشباب".