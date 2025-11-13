إنفانتينو يشكر ممثلات وممثلي كرة قدم السيدات في أفريقيا على المساهمة في منح الأمل والفرص للفتيات في القارة

رئيس FIFA يشارك في ورشة FIFA الإقليمية لكرة قدم السيدات في أفريقيا

شهد التجمع حضور ممثلات وممثلين عن جميع الاتحادات الوطنية الأفريقية الأعضاء والبالغ عددها 54 اتحاداً

أُقيمت ورشة العمل خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2025™

توجَّه جياني إنفانتينو بالشكر إلى ممثلات وممثلي كرة قدم السيدات من مختلف أنحاء أفريقيا على المساهمة القيِّمة في منح الأمل وخلق الفرص للفتيات في مختلف أنحاء القارة، حيث ألقى رئيس FIFA كلمة في ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة قدم السيدات في أفريقيا، والتي عُقدت بالعاصمة المغربية الرباط في إطار الجهود الرامية إلى النهوض باللعبة النسائية في المنطقة.

وشهد التجمع حضور ممثلات وممثلين عن جميع الاتحادات الوطنية الأفريقية الأعضاء والبالغ عددها 54 اتحاداً، حيث شكَّل فرصة للتعاون وتبادل المعارف، علماً أن كل عضو من الاتحادات المشارِكة كان مُمثلاً بالشخص المسؤول عن كرة قدم السيدات في بلده.

ذلك أن تطوير كرة قدم السيدات يُعد ضمن أهداف FIFA الاستراتيجية، علماً أن هذه الورشة هي الخامسة في إطار ورش العمل الست المقرَّرة في هذا الصدد، حيث كان FIFA قد أقام خلال عام 2024 ورش العمل الإقليمية لكرة قدم السيدات الخاصة بكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بينما تبعتها ورش العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي استضافها مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

يُذكر أن كرة قدم السيدات قطعت أشواطاً هائلة في أفريقيا، حيث انعكس هذا التقدم بشكل واضح خلال طولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، حيث تأهل إلى دور الـ 16 ثلاثة منتخبات أفريقية من أصل الأربعة التي مثَّلت القارة، ويتعلق الأمر بكل من المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بينما دخلت زامبيا التاريخ بدورها من خلال تحقيق فوزها الأول في البطولة.

وقال رئيس FIFA في معرض كلمته الموجّهة إلى المشارِكات والمشاركين في ورشة العمل الأفريقية: "إنكم تمنحون الأمل وتخلقون الفرص للعديد من الفتيات في القارة وفي شتى أنحاء العالم، حيث يُنظر إليكم باعتباركم نماذج يُحتذى بها وقدوات يُستلهم منها؛ إنكم تُحدِثون أثراً حقيقياً، حيث تمنحون الأمل وترسمون الابتسامات وتبعثون السعادة في نفوس ملايين الفتيات في أفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم".

ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة القدم النسائية لأفريقيا في الرباط، المغرب Previous 01 / 08 The gathering brought together representatives from all 54 FIFA Member Associations in CAF to collaborate and share knowledge 02 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa listen to a presentation 03 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 04 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa pose for a group photo 05 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 06 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 07 / 08 Group photo during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa in Rabat, Morocco 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for selfies Next

وشدد إنفانتينو على أهمية التزام ممثلات وممثلي الاتحادات الوطنية الأفريقية المشارِكة بإبلاغ FIFA بالتحديات التي يواجهونها في بلدانهم، حيث أوضح في هذا الصدد: "علينا أن نتعلم منكم أيضاً، إذ ينبغي عليكم أن تشرحوا لنا ما تواجهونه من عقبات، حتى يتسنى لنا التكيُّف معها وإيجاد السُبل التي يمكننا بها تقديم يد المساعدة بأقصى درجات الفعالية، لأنه لا يوجد حل واحد يناسب كل البلدان في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو في الأميركتين أو أوقيانوسيا".

وأكدت بلاندينا خومبو مديبوي ممثلة اتحاد ملاوي لكرة القدم على الدور الذي تلعبه هذه الورشة في تعزيز التعاون وتسريع وتيرة تطور كرة قدم السيدات في أفريقيا، موضحة أن "معظمنا نواجه تحديات مشابهة، وإن كانت هناك فروق دقيقة في سياق كل بلد بالمقارنة مع بقية البلدان، ولذا فإن ورش عمل كهذه تتيح فرصاً للتعلم من بعضنا البعض، والتعرف على كيفية عمل الآخرين وطرقهم في تنفيذ مختلف برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات، وكذلك لتشارك قصص النجاح فيما بيننا للاستفادة منها في سعينا للتغلب على العقبات. فهذا يُعد من أهم الجوانب، إذ يمكِّننا من التعلم من الآخرين واكتساب الأدوات اللازمة للمضي قدماً".

يُذكر أن ورشة العمل أُقيمت خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2025™، التي كانت أول بطولة نسائية ينظمها FIFA على أرض أفريقية.

وفي هذا الصدد، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم والتي سبق لها الفوز بكأس العالم للسيدات FIFA مرتين خلال مسيرتها التدريبية الحافلة بالإنجازات: "للمرة الأولى على الإطلاق، تأتي فتيات إلى أفريقيا للتنافس على ملاعبكم وخوض تجربة كروية أمام جماهيركم المفعمة بالطاقة والحيوية والشغف".

وتابعت: "إن أفريقيا لا تشارك على الساحة العالمية فحسب، بل إنها تتنافس على أعلى المستويات، ولكن رسالة هذا الأسبوع واضحة، مفادها أن العمل لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن التحدي الحقيقي هو ما يحدث بعد صافرة النهاية، بعد ورشة العمل هذه، إذ يتطلب الأمر بذل كل الجهود الممكنة لضمان حصول الفتيات في كافة بلدانكم على الفرص الكافية للانخراط في كرة القدم، سواء باعتبارهن لاعبات أو مُدرِّبات أو حَكَمات أو إداريات".