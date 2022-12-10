رئيس FIFA يعرب عن تعازيه لعائلة غرانت وال وأصدقائه

أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء غرانت وال بعد سماعه النبأ الصادم لوفاته أثناء تغطيته لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في الدوحة. وقال رئيس FIFA: "بلغني خبر وفاة الصحفي الرياضي الشهير غرانت وال، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم FIFA، بذهول وحزن شديدين". "قبل أيام قليلة فقط، تم تكريم غرانت من قبل FIFA وAIPS لتغطيه ثماني بطولات متتالية لكأس العالم FIFA، كما تضمنت مسيرته المهنية ظهوره في العديد من بطولات كأس العالم للسيدات FIFA، بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات الدولية الأخرى. لقد كان حبه لكرة القدم كبيراً وسيفتقد كل من يتابع المباريات العالمية تقاريره." "بالنيابة عن FIFA ومجتمع كرة القدم، نعرب عن أعمق تعازينا لزوجته سيلين وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة". قدم غرانت وال تقريراً لأول مرة عن كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 وحضر جميع البطولات اللاحقة، وتم تكريمه مؤخراً في مؤتمر صحفي مشترك بين FIFA وAIPS على منصة التتويج في الدوحة، حيث حصل على جائزة من FIFA من بطل العالم البرازيلي رونالدو.