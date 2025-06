RedOne وبيتبول يُعيدان توزيع نشيد الملاعب الأسطوري We Will Rock Youليكون الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA™

أصدر FIFA اليوم توزيعاً جديداً لنشيد الملاعب الأسطوري We Will Rock Youالذي قدّمته فرقة Queenبحيث سيكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلّتها الجديدة. وأدى النشيد الفنان الكوبي الأمريكي بيتبول، إلى جانب RedOneالمنتج الموسيقي الحاصل على جائزة غرامي عدة مرات والمدير التنفيذي للإبداع الترفيهي لدى FIFA. وتمثِّل هذه المقطوعة تعاوناً بين عالمي كرة القدم والموسيقى للاحتفال بقدرة اللعبة الجميلة على توحيد الشعوب.

تُشكِّل أغنيةWe Will Rock You، الصادرة بالشراكة مع SALXCO UAM | Virgin Music Group، صيحة تشجيع للجماهير واللاعبين على حدّ سواء، وسيتم بثّها في كافة المباريات الـ 63 في مونديال الأندية، بدءاً من المباراة الافتتاحية بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي في ملعب هارد روك بميامي. كما تعكس كلماتها روح الإنجاز في وجه المصاعب والقدرة على الصمود، لتُجسِّد بذلك طموح وعزيمة 32 من نخبة أندية العالم التي ستتنافس سعياً للتربّع على العرش العالمي.

يُذكر أن المنتج المغربي السويدي RedOne سبق وتعاون مع FIFA في مشاريع موسيقية شهيرة، ومن بينها Dreamers التي كانت الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي أدّاها الفنان جونغ كوك. كما قدّم الفنان الأمريكي الكوبي بيتبول مقطوعة We Are One (Ole Ola)التي كانت الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم البرازيل FIFA 2014™، وها هو يعود إلى عالم المستديرة الساحرة بعمل استثنائي جديد.