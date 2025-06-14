كين غريفي جونيور يحتفل بالمشاركة الأولى لنادي سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية FIFA

- رفع أسطورة البيسبول كين غريفي جونيور علم نادي سياتل ساوندرز على مبنى إبرة الفضاء (Space Needle) احتفاءً بمشاركة النادي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

- تستضيف سياتل ستّ مباريات، ومجموعة كبيرة من الفعاليات الجماهيرية أثناء هذه البطولة، كما أنّها من المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™

- تنطلق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA بنسخته المعدّلة لتشمل 32 نادياً في 14 يونيو/حزيران في ميامي، وتُختَتم بالمباراة النهائية في نيويورك، نيو جيرسي، في 13 يوليو/تموز

عندما تحين الساعة لتشجيع نادي سياتل ساوندرز أو للاحتفال بإنجازاته، يجتمع مشجّعو النادي ومجتمع كرة القدم المحلي عند مبنى إبرة الفضاء الأيقوني، الذي يرتفع 184 متراً في الهواء، فوق المدينة وفوق اللسان البحري بيوجت ساوند.

وبعد أن رفرفت الأعلام على إبرة الفضاء عقب انتصارات نادي ساوندرز في نهائي كأس الدوري الأمريكي لعام 2019 وفي نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لعام 2022، عادت لتزهو مجدداً بلونيها الأخضر والأزرق في السنة التالية عندما وقع الاختيار على المدينة الزمردية لتكون واحدة من المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026.

ويوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، احتفل أسطورة نادي سياتل مارينرز للبيسبول وعضو قاعة المشاهير الوطنية للبيسبول، كين غريفي جونيور بالإنجاز الجديد للنادي، رافعاً راية فريق ساوندرز بمقاس 9 أمتار × 6 أمتار، احتفاءً بمشاركتهم الأولى في كأس العالم للأندية FIFA 2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ ملعب لومن فيلد في سياتل سيستقبل ستّ مباريات في هذه البطولة الرائدة، ومن ضمنها مباريات نادي ساوندرز في دور المجموعات، حيث سيواجه نادي بوتافوغو في 15 يونيو/حزيران، ونادي أتلتيكو مدريد في 19 يونيو/حزيران، ونادي باريس سان جيرمان في 23 يونيو/حزيران ضمن مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات.

Seattle celebrates Sounders' FIFA Club World Cup debut 02:02

وفي إشارة إلى كأس العالم للأندية FIFA، قال غريفي: "هذه واحدة من أعظم الأمور التي تحصل. "أعني أولاً السوبر بول، ثمّ بطولات الرابطة الوطنية لكرة السلة، والسلسلة العالمية في البيسبول، وقريباً هذا. هذه الأمور لا تحصل كثيراً، وهي تمثّل فرصة رائعة لنُظهر للعالم أنّ سياتل مكان رائع لا بدّ من زيارته."

أطلق مهرجان رفع العلم مجموعة من الفعاليات التي ينظّمها نادي ساوندرز، وحتّى مدينة سياتل، احتفالاً بالمشاركة الأولى في النسخة الموسّعة من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في ميامي يوم السبت 14 يونيو/حزيران، ويشارك فيها 32 من نخبة الأندية، تتنافس في 12 ملعباً موزّعة على 11 مدينة مستضيفة. ويوم الأحد 15 يونيو/حزيران، سينضمّ إلى فريق ساوندرز، فريق سياتل راين لكرة قدم السيدات، ومؤسسة RAVE، واللجنة المحلية المعنية بتنظيم كأس العالم FIFA 2026 في سياتل، في محاولة للانضمام إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيم أضخم حصة كرة قدم في العالم. وتشمل فعاليات كأس العالم للأندية أيضاً مهرجانات للمشجعين تستمرّ طوال اليوم في أوكسيدنتال بارك، بالإضافة إلى عرض المباريات وتنظيم حفلات موسيقية في الأماكن العامة.

"ومن جهته، صرّح اللاعب السابق للفريق وسفير النادي براد إيفانز: "لطالما حظي نادي ساوندرز بدعم مشجّعيه من دون استثناء، منذ العام 1974، ولم نتوانَ يوماً عن ملء المدرّجات، وهذه فرصة سانحة لا تحصل سوى مرّة واحدة في الحياة."

وأضاف زميله اللاعب السابق في الفريق وسفير النادي ستيف زاكواني: "كرة القدم تجمع الناس. ما عليكم سوى القدوم إلى هنا مع عائلاتكم والاستمتاع بالمباريات. أظنّ أنّ اللاعبين بحاجة إلى كلّ الدعم المتوفّر."