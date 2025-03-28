FIFA.com
الجمعة 28 مارس 2025, 15:30
المنظمة

اتحاد بوتان لكرة القدم يفتتح مقره الجديد

  • حضرحفلالافتتاحصاحبالسموداشوجيغلأوغينوانغتشوك

  • يُعتبرالمقرالجديدبمثابةرمزللأملبالنسبةللاعبينالشباب

  • يضمّالمقرمكاتبالاتحادالوطنيومركزاًفنياًبأرضيةعشباصطناعيومجهزةبأضواءكاشفة

حققتكرةالقدمفيمملكةبوتانالواقعةفيجبالالهيمالاياتطوراًلافتاًعلىمدىالسنواتالقليلةالماضية،وهاهيتقطعخطوةجديدةفيسبيلالنهوضبالمستديرةالساحرةمعافتتاحالمقرالجديدلاتحادبوتانلكرةالقدم،والمركزالفنيالمُلحقبه. وقدتمبناءالصرحالجديد،الذييحمللقب "مقرالسعادة"،بتمويلمنبرنامج FIFA Forward،الذيساهمفيإحداثتحوُّلبمساركرةالقدمفيالبلاد.

حضرحفلالافتتاحصاحبالسموداشوجيغلأوغينوانغتشوك،ورئيساتحادبوتانلكرةالقدمداشوأوغنتسيشوب.

يقعالمقرفيمنطقةبوبينافيالعاصمةتيمفو،ويشملأرضيةلعببعشباصطناعيمجّهزةبأضواءكاشفة،وهوماسيسمحللاتحادالوطنيبتنظيمدوراتتأهيليةللمدربينوالحُكام،كماسيتماستخدامهكملعبتدريبيلأنديةالدوريالممتازبفئتيالرجالوالسيدات،هذابالإضافةلإمكانيةإيواءمايصلإلى 30 لاعباًولاعبة.

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Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre

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Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre

ويشملالمقرالجديدقسماًللمكاتبتزيدمساحتهعن 1400 مترمربّعومجهّزاًلاستخداماتموظفيالاتحاد،وقاعةللمؤتمرات،بالإضافةإلىنادٍللياقةالبدنية،ومخازن.

يُذكرأنمنتخبرجالبوتانخاضمباراتهالدوليةالرسميةالأولىقبل 25 سنةفقط،وانتهتبالهزيمةبثلاثةأهدافدونردأمامنيبال،ثمظهرالفريقفيفيلموثائقييحملعنوان "النهائيالآخر" عنمباراةوديةأخرىخاضهاأماممونتسيرات،عندماكانطرفااللقاءيتذيّلانقائمةالتصنيفالعالميلمنتخباتالرجال FIFA/Coca-Cola™،معالعلمأنتلكالمباراةجرتفينفسيومتنظيمنهائيكأسالعالم FIFA كورياالجنوبية/اليابان 2002™. وكانفوزبوتانبرباعيةنظيفةفيذلكاللقاءأفضلنتيجةيحققهامنتخبهاالأولفيمباراةكرةقدمدولية.

أماتاريخبوتانمعبطولةكأسالعالم FIFA™ فتعودأحدثفصولهإلىتصفياتآسياالمؤهلةلنسخةروسيا 2018،حيثفازالفريقبذهابوإيابالتصفياتالتمهيديةأمامسريلانكا،وهوماأحدثفرحةعارمةفيالبلاد. أمامنتخبالسيدات،فقدخاضمباراتهالدوليةالأولىعام 2010،ويُشاركبشكلمنتظمفيبطولةالسيداتالتيينظّمهااتحادجنوبآسيالكرةالقدم.

PARIS, FRANCE - AUGUST 07: FIFA President Gianni Infantino and Bhutan Football Federation President Dasho Ugyen Tsechup Dorji pose for a photo with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bhutan Football Federation President at FIFA's Paris office on August 07, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
برنامج FIFA Forward يصنع المعجزات في بوتان وجياني إنفانتينو يستضيف رئيس الاتحاد

هذاوقداضطلعبرنامج FIFA Forward بدورمحوريفيتطويركرةالقدمفيبوتان،فقدبُنيَتثمانيةملاعباصطناعيةلكرةالقدمبينضبابجبالالهيمالايامنذيناير/كانونالثاني 2018،فيملعبتشانغليميثانغالوطني،وداخلمرافقأكاديمياتكرةالقدمالمخصصةللفتيانوالفتياتفيبلدةجيليفووالعاصمةتيمفو،إلىجانبتحديثالملاعبفيداجاناوبونخافضلاًعنمواقعنائيةمثلمنطقةسامتسي.

وبمناسبةالتدشين،قاللاعبخطوسطمنتخبتحت 20 سنةجيغنامسيلتوبدورجي: "يُعتبرالمقرالجديدلاتحادبوتانلكرةالقدمبمثابةرمزللأملبالنسبةللاعبينالشبانمثلي،فهويُظهرأنكرةالقدمفيبوتانتشهدتطوراًوأنهاتلهمناعلىالطموحمنأجلتحقيقأحلامأكبروبذلجهودأكبرفيالتدريب،والإيمانبأنناسنمثّليوماًمابلادناعلىالساحةالدولية".

منجهته،أعربرئيسالاتحادالوطنيللعبةعنعرفانهلـ FIFA قائلاً: "نؤكدمنخلالهذالمقرالجديدعلىالتزامنابتطويركرةالقدمعلىكافةالمستويات. ستوفّرهذهالمنشأةكافةالمواردالضروريةلتكونفيخدمةمجتمعكرةالقدم،بدءاًمنفئةالبراعمووصولاًإلىالمبادراتالخاصةبالمنتخباتالوطنية. وستكونمقراًللتخطيطوالتدريبوخلقالفرصللاعبينالشبابفيسبيلتحقيقأحلامهم".

أمامدير FIFA المعنيبالاتحاداتالوطنيةالأعضاءفيآسياوأوقيانوسياسانجيفانبالاسينجام،فقدوصفهذاالمقرالجديدبأنه "لحظةمفصليةفيالتاريخالرياضيلبوتان. فبوجودمَرافقحديثةفيالمبنىوملعبمجهّزبالأضواءالكاشفة،يُظهرهذاالمشروعالالتزامالراسخلاتحادبوتانلكرةالقدمبالنهوضبمستوىكرةالقدمودعمالمواهبالشابة. وهذامؤشرواضحأنبوتانعلىأتمّاستعدادلتأخذموقعهاعلىخارطةكرةالقدمالدولية. إنهأكثرمنمجرّدبنيةتحتية،إنه (عامل) محفّزعلىالتطويرالكرويفيمختلفأرجاءالبلاد،ورمزلطموحاتبوتانالرياضية".

إضافةإلىتطويرالبنيةالتحتية،يركّزاتحادبوتانلكرةالقدمعلىفئةالبراعم،وانضمفيشهريوليو/تموزمنعام 2023 إلىالاتحاداتالوطنيةالأعضاءالتيأطلقتبرنامجكرةالقدمللمدارس،الذييهدفإلىتعليمالأطفالكرةالقدموالمهاراتالحياتية،كماانضمالاتحادالوطنيللعبةإلىمخطط FIFA لتطويرالمواهب،المصمملدعمالاتحاداتالأعضاءعلىاكتشافالمواهبالكرويةوتدريبها.

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