اتحاد بوتان لكرة القدم يفتتح مقره الجديد

حضرحفلالافتتاحصاحبالسموداشوجيغلأوغينوانغتشوك

يُعتبرالمقرالجديدبمثابةرمزللأملبالنسبةللاعبينالشباب

يضمّالمقرمكاتبالاتحادالوطنيومركزاًفنياًبأرضيةعشباصطناعيومجهزةبأضواءكاشفة

حققتكرةالقدمفيمملكةبوتانالواقعةفيجبالالهيمالاياتطوراًلافتاًعلىمدىالسنواتالقليلةالماضية،وهاهيتقطعخطوةجديدةفيسبيلالنهوضبالمستديرةالساحرةمعافتتاحالمقرالجديدلاتحادبوتانلكرةالقدم،والمركزالفنيالمُلحقبه. وقدتمبناءالصرحالجديد،الذييحمللقب "مقرالسعادة"،بتمويلمنبرنامج FIFA Forward،الذيساهمفيإحداثتحوُّلبمساركرةالقدمفيالبلاد.

حضرحفلالافتتاحصاحبالسموداشوجيغلأوغينوانغتشوك،ورئيساتحادبوتانلكرةالقدمداشوأوغنتسيشوب.

يقعالمقرفيمنطقةبوبينافيالعاصمةتيمفو،ويشملأرضيةلعببعشباصطناعيمجّهزةبأضواءكاشفة،وهوماسيسمحللاتحادالوطنيبتنظيمدوراتتأهيليةللمدربينوالحُكام،كماسيتماستخدامهكملعبتدريبيلأنديةالدوريالممتازبفئتيالرجالوالسيدات،هذابالإضافةلإمكانيةإيواءمايصلإلى 30 لاعباًولاعبة.

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ويشملالمقرالجديدقسماًللمكاتبتزيدمساحتهعن 1400 مترمربّعومجهّزاًلاستخداماتموظفيالاتحاد،وقاعةللمؤتمرات،بالإضافةإلىنادٍللياقةالبدنية،ومخازن.

يُذكرأنمنتخبرجالبوتانخاضمباراتهالدوليةالرسميةالأولىقبل 25 سنةفقط،وانتهتبالهزيمةبثلاثةأهدافدونردأمامنيبال،ثمظهرالفريقفيفيلموثائقييحملعنوان "النهائيالآخر" عنمباراةوديةأخرىخاضهاأماممونتسيرات،عندماكانطرفااللقاءيتذيّلانقائمةالتصنيفالعالميلمنتخباتالرجال FIFA/Coca-Cola™،معالعلمأنتلكالمباراةجرتفينفسيومتنظيمنهائيكأسالعالم FIFA كورياالجنوبية/اليابان 2002™. وكانفوزبوتانبرباعيةنظيفةفيذلكاللقاءأفضلنتيجةيحققهامنتخبهاالأولفيمباراةكرةقدمدولية.

أماتاريخبوتانمعبطولةكأسالعالم FIFA™ فتعودأحدثفصولهإلىتصفياتآسياالمؤهلةلنسخةروسيا 2018،حيثفازالفريقبذهابوإيابالتصفياتالتمهيديةأمامسريلانكا،وهوماأحدثفرحةعارمةفيالبلاد. أمامنتخبالسيدات،فقدخاضمباراتهالدوليةالأولىعام 2010،ويُشاركبشكلمنتظمفيبطولةالسيداتالتيينظّمهااتحادجنوبآسيالكرةالقدم.

هذاوقداضطلعبرنامج FIFA Forward بدورمحوريفيتطويركرةالقدمفيبوتان،فقدبُنيَتثمانيةملاعباصطناعيةلكرةالقدمبينضبابجبالالهيمالايامنذيناير/كانونالثاني 2018،فيملعبتشانغليميثانغالوطني،وداخلمرافقأكاديمياتكرةالقدمالمخصصةللفتيانوالفتياتفيبلدةجيليفووالعاصمةتيمفو،إلىجانبتحديثالملاعبفيداجاناوبونخافضلاًعنمواقعنائيةمثلمنطقةسامتسي.

وبمناسبةالتدشين،قاللاعبخطوسطمنتخبتحت 20 سنةجيغنامسيلتوبدورجي: "يُعتبرالمقرالجديدلاتحادبوتانلكرةالقدمبمثابةرمزللأملبالنسبةللاعبينالشبانمثلي،فهويُظهرأنكرةالقدمفيبوتانتشهدتطوراًوأنهاتلهمناعلىالطموحمنأجلتحقيقأحلامأكبروبذلجهودأكبرفيالتدريب،والإيمانبأنناسنمثّليوماًمابلادناعلىالساحةالدولية".

منجهته،أعربرئيسالاتحادالوطنيللعبةعنعرفانهلـ FIFA قائلاً: "نؤكدمنخلالهذالمقرالجديدعلىالتزامنابتطويركرةالقدمعلىكافةالمستويات. ستوفّرهذهالمنشأةكافةالمواردالضروريةلتكونفيخدمةمجتمعكرةالقدم،بدءاًمنفئةالبراعمووصولاًإلىالمبادراتالخاصةبالمنتخباتالوطنية. وستكونمقراًللتخطيطوالتدريبوخلقالفرصللاعبينالشبابفيسبيلتحقيقأحلامهم".

أمامدير FIFA المعنيبالاتحاداتالوطنيةالأعضاءفيآسياوأوقيانوسياسانجيفانبالاسينجام،فقدوصفهذاالمقرالجديدبأنه "لحظةمفصليةفيالتاريخالرياضيلبوتان. فبوجودمَرافقحديثةفيالمبنىوملعبمجهّزبالأضواءالكاشفة،يُظهرهذاالمشروعالالتزامالراسخلاتحادبوتانلكرةالقدمبالنهوضبمستوىكرةالقدمودعمالمواهبالشابة. وهذامؤشرواضحأنبوتانعلىأتمّاستعدادلتأخذموقعهاعلىخارطةكرةالقدمالدولية. إنهأكثرمنمجرّدبنيةتحتية،إنه (عامل) محفّزعلىالتطويرالكرويفيمختلفأرجاءالبلاد،ورمزلطموحاتبوتانالرياضية".