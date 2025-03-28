اتحاد بوتان لكرة القدم يفتتح مقره الجديد

حضرحفلالافتتاحصاحبالسموداشوجيغلأوغينوانغتشوك
يُعتبرالمقرالجديدبمثابةرمزللأملبالنسبةللاعبينالشباب
يضمّالمقرمكاتبالاتحادالوطنيومركزاًفنياًبأرضيةعشباصطناعيومجهزةبأضواءكاشفة
حققتكرةالقدمفيمملكةبوتانالواقعةفيجبالالهيمالاياتطوراًلافتاًعلىمدىالسنواتالقليلةالماضية،وهاهيتقطعخطوةجديدةفيسبيلالنهوضبالمستديرةالساحرةمعافتتاحالمقرالجديدلاتحادبوتانلكرةالقدم،والمركزالفنيالمُلحقبه. وقدتمبناءالصرحالجديد،الذييحمللقب "مقرالسعادة"،بتمويلمنبرنامج FIFA Forward،الذيساهمفيإحداثتحوُّلبمساركرةالقدمفيالبلاد.
حضرحفلالافتتاحصاحبالسموداشوجيغلأوغينوانغتشوك،ورئيساتحادبوتانلكرةالقدمداشوأوغنتسيشوب.
يقعالمقرفيمنطقةبوبينافيالعاصمةتيمفو،ويشملأرضيةلعببعشباصطناعيمجّهزةبأضواءكاشفة،وهوماسيسمحللاتحادالوطنيبتنظيمدوراتتأهيليةللمدربينوالحُكام،كماسيتماستخدامهكملعبتدريبيلأنديةالدوريالممتازبفئتيالرجالوالسيدات،هذابالإضافةلإمكانيةإيواءمايصلإلى 30 لاعباًولاعبة.
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Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre
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Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre
ويشملالمقرالجديدقسماًللمكاتبتزيدمساحتهعن 1400 مترمربّعومجهّزاًلاستخداماتموظفيالاتحاد،وقاعةللمؤتمرات،بالإضافةإلىنادٍللياقةالبدنية،ومخازن.
يُذكرأنمنتخبرجالبوتانخاضمباراتهالدوليةالرسميةالأولىقبل 25 سنةفقط،وانتهتبالهزيمةبثلاثةأهدافدونردأمامنيبال،ثمظهرالفريقفيفيلموثائقييحملعنوان "النهائيالآخر" عنمباراةوديةأخرىخاضهاأماممونتسيرات،عندماكانطرفااللقاءيتذيّلانقائمةالتصنيفالعالميلمنتخباتالرجال FIFA/Coca-Cola™،معالعلمأنتلكالمباراةجرتفينفسيومتنظيمنهائيكأسالعالم FIFA كورياالجنوبية/اليابان 2002™. وكانفوزبوتانبرباعيةنظيفةفيذلكاللقاءأفضلنتيجةيحققهامنتخبهاالأولفيمباراةكرةقدمدولية.
أماتاريخبوتانمعبطولةكأسالعالم FIFA™ فتعودأحدثفصولهإلىتصفياتآسياالمؤهلةلنسخةروسيا 2018،حيثفازالفريقبذهابوإيابالتصفياتالتمهيديةأمامسريلانكا،وهوماأحدثفرحةعارمةفيالبلاد. أمامنتخبالسيدات،فقدخاضمباراتهالدوليةالأولىعام 2010،ويُشاركبشكلمنتظمفيبطولةالسيداتالتيينظّمهااتحادجنوبآسيالكرةالقدم.
هذاوقداضطلعبرنامج FIFA Forward بدورمحوريفيتطويركرةالقدمفيبوتان،فقدبُنيَتثمانيةملاعباصطناعيةلكرةالقدمبينضبابجبالالهيمالايامنذيناير/كانونالثاني 2018،فيملعبتشانغليميثانغالوطني،وداخلمرافقأكاديمياتكرةالقدمالمخصصةللفتيانوالفتياتفيبلدةجيليفووالعاصمةتيمفو،إلىجانبتحديثالملاعبفيداجاناوبونخافضلاًعنمواقعنائيةمثلمنطقةسامتسي.
وبمناسبةالتدشين،قاللاعبخطوسطمنتخبتحت 20 سنةجيغنامسيلتوبدورجي: "يُعتبرالمقرالجديدلاتحادبوتانلكرةالقدمبمثابةرمزللأملبالنسبةللاعبينالشبانمثلي،فهويُظهرأنكرةالقدمفيبوتانتشهدتطوراًوأنهاتلهمناعلىالطموحمنأجلتحقيقأحلامأكبروبذلجهودأكبرفيالتدريب،والإيمانبأنناسنمثّليوماًمابلادناعلىالساحةالدولية".
منجهته،أعربرئيسالاتحادالوطنيللعبةعنعرفانهلـ FIFA قائلاً: "نؤكدمنخلالهذالمقرالجديدعلىالتزامنابتطويركرةالقدمعلىكافةالمستويات. ستوفّرهذهالمنشأةكافةالمواردالضروريةلتكونفيخدمةمجتمعكرةالقدم،بدءاًمنفئةالبراعمووصولاًإلىالمبادراتالخاصةبالمنتخباتالوطنية. وستكونمقراًللتخطيطوالتدريبوخلقالفرصللاعبينالشبابفيسبيلتحقيقأحلامهم".
أمامدير FIFA المعنيبالاتحاداتالوطنيةالأعضاءفيآسياوأوقيانوسياسانجيفانبالاسينجام،فقدوصفهذاالمقرالجديدبأنه "لحظةمفصليةفيالتاريخالرياضيلبوتان. فبوجودمَرافقحديثةفيالمبنىوملعبمجهّزبالأضواءالكاشفة،يُظهرهذاالمشروعالالتزامالراسخلاتحادبوتانلكرةالقدمبالنهوضبمستوىكرةالقدمودعمالمواهبالشابة. وهذامؤشرواضحأنبوتانعلىأتمّاستعدادلتأخذموقعهاعلىخارطةكرةالقدمالدولية. إنهأكثرمنمجرّدبنيةتحتية،إنه (عامل) محفّزعلىالتطويرالكرويفيمختلفأرجاءالبلاد،ورمزلطموحاتبوتانالرياضية".
إضافةإلىتطويرالبنيةالتحتية،يركّزاتحادبوتانلكرةالقدمعلىفئةالبراعم،وانضمفيشهريوليو/تموزمنعام 2023 إلىالاتحاداتالوطنيةالأعضاءالتيأطلقتبرنامجكرةالقدمللمدارس،الذييهدفإلىتعليمالأطفالكرةالقدموالمهاراتالحياتية،كماانضمالاتحادالوطنيللعبةإلىمخطط FIFA لتطويرالمواهب،المصمملدعمالاتحاداتالأعضاءعلىاكتشافالمواهبالكرويةوتدريبها.