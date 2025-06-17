FIFA ينشر تقريره عن الأندية المشارِكة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

يستعرض التقرير رؤى وإضاءات مفصلة حول الهياكل القانونية للأندية وقوائم لاعبيها وسُبل تمويلها

نظرة شاملة عن الفِرق الـ 32 المشارِكة في النسخة الافتتاحية من البطولة

تعريفٌ بهوية كل نادٍ ومستوى التفاعل الجماهيري وجهود تطوير كرة القدم على صعيد فئة الشباب والأنشطة المتعلقة بانتقالات اللاعبين

نشر FIFA تقريره عن الأندية المشارِكة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والذي يستعرض نظرة شاملة عن الفِرق الـ 32 المشارِكة في النسخة الأولى من البطولة بحلّتها الجديد.

كما يسلط الضوء على الأبعاد التنظيمية والرياضية والمالية للأندية التي تتنافس في أعلى مستويات اللعبة. ويتضمن التقرير ملفات تعريفية مفصلة عن كل نادٍ من الأندية المشارِكة، تتخللها معلومات متعلقة بنموذج الحوكمة المعمول به في كل نادٍ على حدة، وقائمة لاعبي الفريق الأول، والملعب الذي يستضيف فيه منافسيه، والبطولات والألقاب التي حققها على امتداد تاريخه، فضلاً عن تقديم لمحة حول الأداء المالي ومستوى التفاعل الجماهيري، مع الإشارة أيضاً إلى الجوانب التشغيلية الرئيسية المرتبطة بتنظيم بطولة من هذا الحجم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "هذا هو جوهر كرة القدم: خلق الفرص، وإلهام الأحلام، وإتاحة فرصة [التنافس في] محفل عالمي لمختلف المواهب من كل قطر من أقطار العالم. ذلك أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 لن تصنع التاريخ فحسب، بل ستساعد أيضاً في إرساء أُسس مستقبل اللعبة التي نحبها جميعاً".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تقام في الولايات المتحدة، حيث تُجرى مبارياتها في 11 مدينة مضيفة على 12 ملعباً من الطراز العالمي، ويتنافس فيها 32 من أفضل أندية العالم للظفر باللقب الغالي الذي سيتوِّج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية. يُذكر أن الأندية الـ 32 المشارِكة تمثل 20 دولة مختلفة كما تضم لاعبين من 81 بلداً، بما في ذلك 22 دولة لم يسبق لها خوض غمار بطولة كأس العالم FIFA™.

وفي هذا الصدد، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ FIFA: "يقدم التقرير لمحة شاملة تُظهر ما تنطوي عليه بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 من بُعد شمولي ودولي، وبالتالي فإنه يوثق مدى مساهمتها في إضفاء طابع عالمي حقيقي على كرة قدم الأندية".

فيما يلي مقتطفات من أبرز النتائج والإحصائيات الواردة في التقرير:

البرازيل هي الدولة الممثلة بأكبر عدد من الأندية (4)، في حين أن ريو دي جانيرو هي المدينة الممثلة بأكبر عدد من الفِرق (3): بوتافوغو وفلامنغو وفلومينينسي.

حصدت الأندية المشارِكة مجتمعة أكثر من 1300 لقباً، مما يعكس قوتها وعراقتها.

من المقرر أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 1000 لاعب، علماً أن ما يزيد عن 350 منهم سبق لهم خوض غمار منافسات دولية مع منتخباتهم الوطنية.

الأرجنتين هي الدولة الممثلة بأكبر عدد من المدربين (5) في مسابقة الأندية، ويتعلق الأمر بكل من مارتين أنسيلمي ومارسيلو غاياردو وخافيير ماسكيرانو وميغيل آنخيل روسو ودييغو سيميوني.

تحظى الأندية المشارِكة مجتمعة بمتابعة أكثر من 1.7 مليار من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

يُظهر التحليل المفصل لهياكل الأندية عن مزيج من الشركات الرياضية العامة ذات المسؤولية المحدودة (18 نادياً) والجمعيات الرياضية المملوكة للأعضاء (14).