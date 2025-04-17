FIFA يطلق برنامجاً جديداً لمساعدة اللاعبين على تحقيق نجاحات جديدة في حياتهم بعد المسيرة الكروية

سيساعد برنامج FIFA التنفيذي اللاعبين في الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم

انضم سبعون لاعباً حالياً وسابقاً إلى النسخة الأولى من البرنامج

يلتزم FIFA بضمان السلامة الاجتماعية والمالية والنفسية للاعبين

أطلق FIFA دورة جديدة من الدورات المصممة لمساعدة اللاعبين على الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم بعد الاعتزال، والتي عادة ما تمتاز بالصعوبات والتحديات، مع تمكينهم من العثور على أدوار جديدة داخل اللعبة.

وقد انضم سبعون 70 من اللاعبين واللاعبات والمدربين السابقين من حوالي 30 دولة إلى النسخة الأولى من برنامج FIFA التنفيذي، الذي أُطلق في إطار التزام FIFA بعافية اللاعبين واللاعبات طوال حياتهم، اعترافاً بقدرتهم على المساهمة في إدارة شؤون كرة القدم.

وشهدت هذه النسخة مشاركة عدد من اللاعبين المتمرسين في بطولتي كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA، ومن بينهم كاسيميرو ودافيد لويز وتياغو سيلفا وفرناندينيو (البرازيل)، ودافيد أوسبينا (كولومبيا) وغييرمو أوتشوا (المكسيك) ورودريغو دي بول (الأرجنتين) وتياغو ألكانتارا (إسبانيا) وهايلي راسو (أستراليا) وإيلينا ليناري (إيطاليا).

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في كلمة ألقاها أمام المشاركين: "لقد بقي وسيبقى العديد منكم في كرة القدم، وهو أمر نريد أن نمد فيه يد المساعدة من خلال بحث سُبُل الاستفادة من مزيد من اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في مناصب رفيعة المستوى بإدارة شؤون كرة القدم".

"وأضاف: "لكن بغض النظر عما يريد اللاعبون واللاعبات القيام به في المراحل التالية من حياتهم، يجب علينا وضع آليات الدعم التي من شأنها تسهيل الخطوات التالية والمساعدة في بناء مستقبل مستدام لكل لاعب ولاعبة في جميع أنحاء العالم".

سيولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالصحة النفسية، إدراكاً مدى قصر مسيرة لاعبي ولاعبات كرة القدم، علماً أنهم دائماً ما يكونون معرضين لخطر الإصابة، وأن القليل فقط هم الذين ينجحون في تحقيق الاستقلال المالي خلال فترة اللعب. فبعد تكريس حياتهم لمسيرتهم الرياضية وأدائهم على ملاعب كرة القدم، فإن القلة القليلة منهم يصلون لمرحلة الاعتزال وهم على استعداد لقضاء بقية حياتهم بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وتؤكد الدورة على أن الاعتزال ليس مرادفاً لنهاية المشوار، وإنما بداية لفصل جديد في حياة اللاعبين، إذ تتضمن خمس وحدات مختلفة تركز على أهمية الصحة البدنية والنفسية وبناء الإرث وإدارة شؤون كرة القدم وإدارة الأندية والدوريات والاتحادات الاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك لمساعدة اللاعبين على التعامل مع مرحلة ما بعد الاعتزال والمضي قدماً بنجاح في حياتهم الجديدة.