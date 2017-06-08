FIFA ينشر سياسته الهامة المتعلّقة بحقوق الإنسان

عقب المصادقة عليه في مجلس FIFA في مايو/أيار 2017، نشر FIFA "سياسة حقوق الإنسان" الهامة الجديدة. تُجسّد الوثيقة المادة رقم 3 من لوائح FIFA والتي تنصّ على أن "FIFA ملتزم بحماية كافة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ويسعى للترويج لحماية هذه الحقوق". وتشدد الوثيقة على وجه الخصوص على التزامات FIFA في مجال حقوق الإنسان، بحيث تكون بمثابة نص توجيهي لعمل FIFA في هذا المجال.

وقد قامت إدارة FIFA بوضع سياسة حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع لجنة حوكمة FIFA. كما تمت مراجعة الوثيقة من قِبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لـFIFA ومجموعة واسعة من الجهات الخارجية ذات الصلة والتي تشمل منظمات دولية ونقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدنية وأكاديميين ورُعاة FIFA. وقد قام البروفيسور جون روجي بصياغة المعايير الدولية المرجعية ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك بما ينسجم مع "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وقد تم نشر "سياسة FIFA لحقوق الإنسان" إلى جانب تقرير يعرض أحدث أنشطة FIFA في مجال حقوق الإنسان، ويُركز على ما قام به FIFA خلال السنة الأولى من دخول التزاماته في مجال حقوق الإنسان - والمنصوص عليها في لوائح FIFA - حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان 2016.

ومن أبرز الإنجازات التي ينوّه بها تقرير أحدث الأنشطة ذات الصلة:

صياغة سياسة FIFA لحقوق الإنسان والمصادقة عليها؛

نظام FIFA لمراقبة مناهضة التمييز في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 FIFA وكأس القارات 2017 FIFA

مراقبة وتطبيق آليات تطبيق حقوق العمال في مواقع بناء الملاعب الخاصة بكأس العالم FIFA في روسيا 2018 وقطر ٢٠٢٢، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب؛

إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي تشمل عضويته خبراء من منظومة الأمم المتحدة ونقابات العمال والمجتمع المدني ورُعاة FIFA.