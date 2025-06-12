ُ كأس العالم للأندية FIFA تتيح الفرصة لمزيد من الدول لتمثيل نفسها على الساحة العالمية

ستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مشاركة لاعبين من إحدى وثمانين دولة

من بين هؤلاء، لم يسبق لـ 22 منهم أن شاركوا في أي من بطولات كأس العالم FIFA™ للمنتخبات الوطنية

صرح بيتر شالوليلي لاعب منتخب ناميبيا بأن مواطنيه سيكونون "لن يبرحوا أماكنهم أمام الشاشات"

سيكون لدى بيتر شالوليلي من ناميبيا سبب خاص للاستمتاع باللحظة عندما يشارك في النسخة الافتتاحية لكأس العالم للأندية FIFA™ بمشاركة 32 فريقاً؛ سيكون مهاجم ماميلودي صن داونز أول لاعب من ناميبيا يشارك في بطولة FIFA كبرى على مستوى الأندية.

صرّح شالوليلي "إنه إنجازٌ ضخمٌ، وأتمنى أن يصل المزيد من الناميبيين إلى هذه المرحلة، لأنه أمرٌ ممكنٌ"، الذي شارك في بطولتين لكأس الأمم الأفريقية مع ناميبيا وقاد الفريق الذي تغلب على تونس بهدف نظيف في عام 2024 ليحقق أول فوز له على الإطلاق في المسابقة. "لأنني إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك، فهذا يعني أن كل شيء ممكن. "إذا كنت ترغب في تحقيق ذلك، فهو متاح لك لتخرج وتحققه."

وأضاف شالوليلي، متطلعاً إلى مباريات فريقه في المجموعة السادسة ضد أولسان هيونداي (17 يونيو\حزيران)، وبوروسيا دورتموند (21 يونيو\حزيران)، وفلومينينسي إف سي (25 يونيو\حزيران): " (الناميبيون) متحمّسون، ينتظرون ذلك اليوم الذي ستنطلق فيه (البطولة)، يجلسون في منازلهم، حيث لن يبرحوا أماكنهم أمام الشاشات، ينتظرون رؤية ابنهم يؤدي بشكل جيد في كأس العالم للأندية FIFA."

ستكون كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي ستُقام في الفترة من السبت 14 يونيو\حزيران إلى الأحد 13 يوليو\تموز في الولايات المتحدة، الأكثر تنافسية وشمولية في كرة القدم العالمية، حيث ستجمع أفضل المواهب من كل قارة لتحديد بطل كأس العالم للأندية FIFA.

ستفتح البطولة الأبواب أمام لاعبين مثل شالوليلي، الذين يأتون من دول لم يسبق لها الظهور في كأس العالم FIFA™ للمنتخبات الوطنية. من بين الدول الـ 81 التي ستُشارك بفرق في البطولة، هناك 22 دولة - ألبانيا، أرمينيا، بوركينا فاسو، الكونغو، جمهورية الدومينيكان، الغابون، جورجيا، غواتيمالا، غينيا، غويانا، لوكسمبورغ، مالي، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، فلسطين، سوريا، تنزانيا، أوغندا، أوزبكستان، فنزويلا، وزيمبابوي - لم يسبق لها اللعب في كأس العالم FIFA. هذا على الرغم من أن العديد من تلك الدول - مثل مالي التي سيمثلها ثمانية لاعبين -- تُقدّم بانتظام مواهب للأندية الخارجية.

سيمثل دينيس بوانغا، لاعب نادي لوس أنجلوس لكرة القدم، منتخب الغابون، وقد سجل الهدف الذي منح ناديه في الدوري الأمريكي للمحترفين فوزاً بنتيجة 2-1 على كلوب أمريكا في مباراتهم الفاصلة لضمان المقعد الأخير في البطولة.

بالنسبة لي، كانت لحظة سحرية، وأفضل هدف في مسيرتي من حيث المشاعر. عندما رأيت الكرة تدخل المرمى، شعرت بالقشعريرة"، هكذا صرّح بوانغا، الذي وُلد في فرنسا ولعب لأندية لوريان ونيم وسانت إتيان في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى قبل انضمامه إلى نادي لوس أنجلوس لكرة القدم في عام 2022. "لقد كان شعوراً رائعاً أن أرى الملعب بأكمله يضج بالحماس وأن أرى عائلتي سعيدة أيضًا. لقد كانت لحظة فريدة حقاً ولا تُنسى بالنسبة لي، أن أرى فريقاً كاملاً يتكاتف، ثم يعدّل النتيجة، وبعدها يُسجل هذا الهدف الذي يعنى تأهلنا."

"أنا فخور للغاية بالمشاركة في هذه البطولة الكبرى، التي تجمع أفضل 32 نادياً في العالم. ومع ذلك، بالنسبة لي، لم يكن الأمر يتعلق بالتأهل بشق الأنفس. لقد كانت مباراة نهائية؛ فزنا بها، وهذا رائع لفريق لوس أنجلوس."

في المجمل، شاركت 80 دولة في كأس العالم FIFA على مدار تاريخها، وهو عدد يقل بواحدة عن عدد الدول الممثلة في النسخة الافتتاحية لكأس العالم للأندية FIFA.

ُعد فنزويلا من بين الدول التي لم تشارك في كأس العالم FIFA حتى الآن، لكنها ستُمثَّل بستة لاعبين في الولايات المتحدة، ومن بينهم تيلاسكو سيغوفيا، لاعب خط وسط إنتر ميامي سي إف.