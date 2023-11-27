يقول جياني إنفانتينو إن عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™ "يلمس القلوب"

يُنتظر أن ينشط العرض التاريخي الذي سيُقام يوم الأحد 19 يوليو 2026 أكبر مباراة في كرة القدم ويدعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم.

يتبرع FIFA بدولار أمريكي واحد من كل تذكرة تباع لفائدة الصندوق، الذي يهدف في البداية إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتحسين فرص التعليم.

سيُقام عرض ما بين الشوطين، الذي تنتجه Global Citizen، بمشاركة النجمتين شاكيرا ومادونا وفرقة BTS، وسيشرف عليه كريس مارتن، مؤسس فرقة Coldplay.

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن العرض التاريخي في استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™ "سيلامس قلوب الناس" لأنه سيمزج قوة النجوم المذهلة بالتأثير الإنساني وسيقام على "أكبر مسرح على الإطلاق".

سيُبث عرض ما بين الشوطين في ملعب نيويورك نيو جيرسي بعد ظهر يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026 مباشرة إلى جمهورٍ يُحتمل أن يبلغ تعداده ملايير الأشخاص، ويكون أبطاله النجمتان شاكيرا ومادونا وفرقة BTS ويُشرف عليه كريس مارتن مؤسس فرقة Coldplay. سيحول هذا الحدث الضخم أكبر مباراة في كرة القدم إلى احتفال غير مسبوق، كما أنه سيسلط الضوء في الوقت نفسه على العمل التعليمي الحيوي والرائع الذي تقوم به FIFA وGlobal Citizen.

بعد ساعات من الكشف عن نجوم العرض المبهر ما بين شوطي المباراة النهائية يوم الخميس 14 مايو 2026، ظهر السيد إنفانتينو على إلى جانب كاكا وشاكيرا للتحدث إلى جمهور غفير في قمة Global Citizen التي تحتضنها نيويورك، الولايات المتحدة حاليًا.

لقد أثّرت الأهداف الطموحة لمنظمة Global Citizen والمتمثلة في التخفيف من حدة الفقر المدقع مع تحسين فرص حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على التعليم الجيد وممارسة الرياضة على ما يقرب من 1.3 مليار شخص. ولدعم هذه الجهود، دخلت FIFA في شراكة مع منظمة Global Citizen في سبتمبر 2024، واضعتين كأس العالم لكرة القدم 2026 كحدث يدعم أهدافهما. في هذه الحملة الإنسانية، سيتم التبرع بدولار أمريكي واحد من كل تذكرة تُباع من تذاكر البطولة إلى صندوق FIFA Global Citizen للتعليم.

قال رئيس FIFA: "عندما تظهر النجمتان شاكيرا ومادونا وفرقة BTS، على أكبر مسرح في العالم في نهائي كأس العالم لكرة القدم FIFA، وعندما يجتمع ذلك مع الهدف الأكبر، وهو التأكد من أنه بفضل الرياضة والفن يمكننا جمع الأموال لتحسين جودة التعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم، يصبح الأمر يستحق العناء وتكون المشاعر أكبر."

وافقت شاكيرا على كلام السيد إنفانتينو، قائلة للجمهور: "منذ أن بلغت الثامنة عشرة من عمري، قضيت حياتي كلها لتحقيق هدفين: تأليف الأغاني وبناء المدارس. وخلال بطولة كأس العالم FIFA، يلتقي هذان الهدفان ويتحدان، وأنا متحمسة كثيرًا لذلك اليوم."

أصدرت النجمة الكولومبية، التي تركت بصمتها الدائمة في تاريخ كرة بأغنيتها الشهيرة Waka Waka التي كانت الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA™ 2010، أغنية جديدة لبطولة هذا العام عنوانها Dai Dai. الأغنية المفعمة بالحيوية، والتي يشارك فيها أيضاً بورنا بوي، هي الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026 لدعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، حيث يتم تخصيص جزء من مبيعات تذاكر المباريات لهذه القضية، والتي تستهدف جمع 100 مليون دولار أمريكي بفضل الارتباط الوثيق بكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026.

وقال السيد إنفانتينو: "[لكننا] نريد أن نتجاوز ذلك، ونريد أن نستمر حتى بعد كأس العالم FIFA". "يجب علينا جمع مليار دولار أمريكي، لأن الأمر يستحق ذلك. هناك العديد من القضايا الجديرة بالاهتمام في العالم، لكن التعليم هو بالتأكيد أهم شيء، لأنه يؤثر على مستقبلنا. بإمكان الجميع أن يصبحوا أفضل من خلال الحصول على التعليم المناسب، ونحن نؤمن بذلك، ونعمل على ذلك، ونضع كل قلوبنا وشغفنا في هذا المشروع."

وقال نجم الكرة البرازيلية كاكا، والفائز السابق بكأس العالم FIFA™ وجائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنحها FIFA، وعضو المجلس الاستشاري لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم:

"إن رؤية ما يفعله FIFA مع منظمة Global Citizen أمر رائع حقًا، لأن كأس العالم FIFA هو منصة رائعة يمكننا من خلالها الغناء والصراخ وتغيير الكثير من هذه القيم، واستخدامها لزيادة فرص وجودة التعليم." "بالنسبة لي، سيكون تأثير هذا الحدث هائلًا وكبيرًا. لذلك، أنا سعيد لكوني جزءًا من هذه المجموعة التي تستخدم كأس العالم (FIFA) لزيادة فرص وجودة التعليم في جميع أنحاء العالم."

كان ضمان أن يترك أعظم حدث رياضي في العالم إرثاً يتجاوز الانتصارات والخسائر الرياضية أحد أهم أهداف السيد إنفانتينو منذ توليه منصبه قبل عقد من الزمان.