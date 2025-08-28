تعاون FIFAe ولينوفو لدعم نهائيات بطولة FIFAe للرياضات الإلكترونية عبر تقنيات لينوفو Legion عالية الأداء

ستستخدم FIFAe حواسيب الألعاب Legion المتطورة من لينوفو في منافساتها

تأكيد إقامة نهائيات بطولة FIFAe للألعاب الإلكترونية لعام 2025من 10 وحتى 19 ديسمبر/كانون الأول في الرياض بالسعودية

ستتنافس أفضل المنتخبات الوطنية في العالم في ثلاث مسابقات ضمن نهائيات بطولة FIFAe للألعاب الإلكترونية لعام 2025

أكدت FIFAe أنه من المقرّر استخدام حواسيب الألعاب Legion من لينوفو في منافساتها لعام 2025، حيث تتعاون الشركة الأولى في العالم في تصنيع الحواسيب مع بطولة FIFAe لألعاب كرة القدم الإلكترونية، بهدف دعم نخبة اللاعبين والفرق الوطنية في جميع المنافسات بأجهزة عالية الأداء ومصممة لتلبية متطلبات منافسات الرياضات الإلكترونية الرائدة في القطاع. سيتم استخدام حواسيب الألعاب Legion عالية الأداء من لينوفو في الحدث الأبرز لهذا العام من FIFAe - نهائيات بطولة FIFAe للألعاب الإلكترونية لعام 2025، وذلك لدعم تجربة اللعب المتميزة ونزاهة المنافسة والأداء القوي في جميع بيئات البطولة، ولوضع معيار جديد للجيل القادم من لاعبي رياضة كرة القدم الإلكترونية.

سيُستخدم حاسوب Lenovo Legion Tower 7i وشاشات ألعاب Legion والفأرات ولوحات المفاتيح والملحقات وأجهزة لينوفو الأخرى من قبل الرياضيين بالإضافة إلى مقدمي فعاليات FIFAe والموظفين على حد سواء لتشغيل واحدة من أكبر منافسات الرياضات الإلكترونية في العالم.

تُعدّ الشراكة بين FIFAe ولينوفو جزءاً من تعاون أوسع نطاقاً للشركة مع FIFA، يشمل دعم كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ وكأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ من خلال توفير تقنيات وبنية تحتية متطورة. وتُقدّم لينوفو في هذه الفعاليات أجهزة ذكية وحلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي وخدمات مراكز البيانات التي تُحسّن العمليات والبثّ وتفاعل الجماهير على نطاق عالمي. ستُقام نهائيات بطولة FIFAe للألعاب الإلكترونية لعام 2025من 10 وحتى 19 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة السعودية الرياض، وستضم منافسات كأس العالم الإلكترونية FIFAe™ التي تشمل لعبة Rocket League ومنافسات كأس العالم الإلكترونية FIFAe™ التي تشمل لعبة eFootball™ على منصات الألعاب وكأس العالم الإلكترونية FIFAe™ التي تضم لعبة eFootball™ على الهواتف الذكية. وستجمع هذه البطولات أفضل المنتخبات الوطنية أداءًا من جميع أنحاء العالم للتنافس على ثلاثة ألقاب عالمية في مجالاتها.