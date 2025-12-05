فينغر وإليس يسلطان الضوء على التأثير الإيجابي لأول نسخة تُقام بنظام 48 منتخباً في تاريخ كأس العالم FIFA™

يشهد يوم الجمعة إجراء القرعة النهائية للنسخة الأولى التي تُجرى بمشاركة 48 بلداً في تاريخ كأس العالم FIFA™

ستشهد نسخة 2026 الظهور الأول لأربعة منتخبات جديدة

من المتوقع أن تترك هذه النسخة أثراً إيجابياً يتمثل في تعزيز القاعدة الجماهيرية وزيادة الاهتمام باللعبة

قُبيل القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ المُقرَّرة يوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكَّد أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، أن أول نسخة تُقام بنظام 48 منتخباً في تاريخ المسابقة ستكون بمثابة مرآة تعكس "تطوراً طبيعياً" للساحرة المستديرة، التي بُذلت جهود حثيثة للارتقاء بمعاييرها وجعلها لعبة عالمية بحق، بينما سلَّطت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم، الضوء على الأثر العميق للبطولة وقدرتها على إحداث "تغيير" جذري.

فبعد توسيع دائرة المشارَكة مقارنة بنظام 32 منتخباً، الذي ظل مُعتمَداً منذ نهائيات فرنسا 1998، ستشهد نسخة العام المقبل الظهور الأول لأربعة بلدان على الأقل في البطولة، وهو ما من شأنه أن يضفي مزيداً من الإثارة والتشويق على التصفيات التي ستُختتم في مارس/آذار بمواجهات فاصلة ضمن الملحقين العالمي والأوروبي.

ويرى فينغر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال، أن توسيع نطاق المشاركة يُتيح مزيداً من الفرص ويحفز التطوير دون التأثير سلباً على جودة العرض الكروي.

“وفي مؤتمر صحفي أُقيم على هامش القرعة النهائية، قال مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم: "إننا نشهد تطوراً طبيعياً، إذ نسعى إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية على كافة الأصعدة. فقد تطورت (كرة القدم بشكل كبير) منذ عام 1930، وبحلول موعد نسخة 2030 من بطولة كأس العالم (FIFA) ستكون البطولة قد أكملت عامها المئة".

وتابع: "كانت البداية بمشاركة 13 منتخباً فقط، وبعد ذلك ارتفع العدد إلى 16، ثم إلى 24 اعتباراً من نسخة 1982، فصارت 32 منتخباً منذ 1998، إذ يعكس هذا التطور تزايداً تدريجياً في رغبة المنتخبات بالمشاركة، والآن أعتقد أن 48 منتخباً هو العدد المناسب".

وأردف بالقول: "هذا يعني أن (البطولة تشهد مشاركة) ما يناهز 25% من البلدان الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA، أي أن منتخباً واحداً من أصل أربعة لديه فرصة للمشاركة، وهذا يعني أن 75% من المنتخبات لن تكون موجودة، ومن بينها الصين والهند، أي 3 مليارات نسمة".

هذا ولم تتحدَّد بعد معالم ستة من المنتخبات الـ 48 التي ستشارك في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إذ لن يكتمل عقد المتأهلين إلا في مارس/آذار العام المقبل.

ذلك أن الملحق الأوروبي سيُسفر عن أربع بطاقات تتنافس عليها 16 دولة، هي ألبانيا والبوسنة-الهرسك وتشيكيا والدنامرك وإيطاليا وكوسوفو وأيرلندا الشمالية ومقدونيا الشمالية وبولندا وجمهورية أيرلندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد وتركيا وأوكرانيا وويلز،

بينما سيحتدم الصراع على التذكرتين الأخيرتين بين ستة منتخبات، هي بوليفيا والكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.

وأشار فينغر إلى أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ شهدت بدورها مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، مؤكداً أنها قدَّمت إرهاصات واضحة حول تضييق الفجوة بين البلدان.

وفي هذا الصدد، قال مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم: "لقد أدركنا حقاً أن الفارق بين مختلف الدول، من حيث الجودة، قد تقلَّص بالفعل. لماذا؟ لأننا نعمل على إيصال فكرة مفادها أن التثقيف والتعليم مرتبطان بالنجاح".

وتابع: "أصبحت كل دول العالم تقوم بعمل كبير على المستوى التعليمي وتصقل مهارات لاعبين جدد، ولهذا نرى منتخبات جديدة في كأس العالم (FIFA)، ولهذا السبب أيضاً أعتقد أنه من الطبيعي أن يشارك 48 منتخباً في كأس العالم (FIFA)".

وفي إشارة إلى تأهل كابو فيردي وكوراساو والأردن وأوزباكستان إلى كأس العالم FIFA للمرة الأولى في تاريخ البطولة، اعتَبَر فينغر أن هذه الدول بدأت تجني ثمار عملها المنهجي في تطوير كرة القدم.

وأوضح في هذا الصدد: "فيما يتعلق بأوزباكستان، أعلم أنهم يقومون بعمل رائع على مستوى الشباب، كما أنهم شيَّدوا بنية تحتية مذهلة، والأمر نفسه ينطبق على الأردن، التي فجَّر منتخبُها واحدة من المفاجآت الكُبرى في كأس آسيا، ومثل هذه الأمور لا تحدث بمحض الصدفة. فقد أجرينا دراسة على الصعيد العالمي، وتبيَّن لنا أن هناك ارتباطاً وثيقاً بنسبة 100% بين جودة العمل على صعيد الشباب ونجاح المنتخبات في مستوى النخبة".

وإذ من المقرَّر أن تقام بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في 16 مدينة مستضيفة موزعة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ترى رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم أن البطولة ستؤثر بشكل إيجابي على كرة القدم في أميركا الشمالية.

“وقالت جيل إليس، المدربة السابقة للمنتخب النسوي الأميركي الذي قادته إلى الفوز بلقب كأس العالم للسيدات FIFA مرتين متتاليتين عامي 2015 و2019: "لقد أحدثت نسخة 1994 من بطولة كأس العالم (FIFA) تغييراً جذرياً في المشهد العالمي لكرة القدم بالولايات المتحدة. أعتقد أنها كانت بمثابة النطفة التي انبعث منها الدوري الأمريكي لمحترفي كرة القدم (MLS)، الذي رأى النور بعد عامين تقريباً، حيث انطلق بعشرة فرق. الناس بحاجة إلى أبطال. لقد كانت (تلك البطولة) مصدر إلهام لنا، حيث أتاحت لنا الفرصة لتطوير اللاعبين من جهة، وإرساء أسس البنية التحتية من جهة أخرى، ثم استضفنا في وقت لاحق نسخة عام 1999 من بطولة كأس العالم للسيدات (FIFA)، التي كانت حافلة بالعديد من اللحظات المُميَّزة".