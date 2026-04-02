كيف تساهم سلسلة FIFA وبرنامج FIFA Forward في تمكين جزر فيرجن الأمريكية

فعالية "سلسلة FIFA" في الأراضي الأمريكية تُتيح فرصًا جديدة

وفرت السلسلة حافزًا جديدًا وتواصلًا اجتماعيًا

يُساهم تمويل برنامج FIFA Forward في دعم تطوير اللعبة في جزر العذراء الأمريكية تصدّرت جزر العذراء الأمريكية المشهد مؤخرًا في نسخة فريدة من سلسلة FIFA، وهي مبادرة تُتيح للفرق التمثيلية اختبار قدراتها أمام فرق من اتحادات قارية مختلفة، مما يُوفر تجربة قيّمة. طُرحت فكرة إقامة نسخة في الأراضي الأمريكية مباشرةً على رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، من قِبل قيادة اتحاد كرة القدم في جزر العذراء الأمريكية (USVISF) خلال اجتماع عُقد في ميامي، فلوريدا، في يونيو 2025. وصرح الأمين العام للاتحاد، فراس إديله، بأن رؤية هذه الفعالية تتحول من مجرد اقتراح إلى واقع أمرٌ مُلهم.

""استلهمتُ الفكرة خلال مشاركتي في قمة كأس العالم للأندية FIFA في يونيو 2025، حيث سنحت لي الفرصة، برفقة رئيسنا يوهانس ووريدي، للقاء الرئيس إنفانتينو، وعرضنا عليه فكرة تنظيم سلسلة FIFA على أرايضنا". وأضاف: "بالنسبة لبلدنا، تُعدّ هذه فرصة عظيمة لنا. إنها المرة الأولى التي نشارك فيها في بطولة رسمية تابعة لـFIFA خارج نطاق التصفيات، وهذا أمر مميز للغاية بالنسبة لنا".

أُقيمت البطولة الرباعية في بورتوريكو، بمشاركة منتخبي دول الكونكاكاف (جزر العذراء الأمريكية والدولة المضيفة)، وهما غوام من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وساموا الأمريكية من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم. وقال إديله: "من الرائع حقًا أن أرى فكرةً أو اقتراحًا كان لديّ يتحقق، وأن أرى أناسًا من مختلف أنحاء العالم يجتمعون ويتحدون من أجل هذه اللعبة الجميلة، كرة القدم". فازت جزر العذراء الأمريكية على ساموا الأمريكية بنتيجة 5-2 قبل أن تخسر أمام بورتوريكو بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

“وأضاف الأمين العام لجزر العذراء الأمريكية "على الرغم من أن بورتوريكو جارتنا، إلا أننا لم نلعب ضدها من قبل في فئة الرجال الكبار، بل في فئة الشباب في الغالب. لذا، كانت هذه لحظة مميزة ليس فقط لجزر العذراء الأمريكية، بل لاتحاد الكاريبي لكرة القدم ومنطقة الكونكاكاف بأكملها". بالنسبة لمدرب جزر العذراء الأمريكية، تيرينس جونز، مثّلت سلسلة FIFA فرصةً للعب ضد فرق جديدة من خارج منطقتهم، وتعزيز برنامج المنتخب الوطني الذي يواجه تحديات لوجستية ومالية مألوفة لدى العديد من دول جزر الكاريبي. ينتقل العديد من اللاعبين الشباب من جزر العذراء الأمريكية إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراستهم الجامعية، مما يعني أن معسكرات الفريق ومبارياته تتطلب ميزانية نقل كبيرة لجمع الفريق.

"كما صرّح المدرب "أتاحت لنا سلسلة FIFA فرصةً رائعةً للتنافس مع فرق من مختلف أنحاء العالم، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية. وقد مكّننا التمويل من السفر، وتنظيم البرامج، والمساهمة في تطوير برنامج الشباب، ما يسمح لنا باستضافة اللاعبين ذهابًا وإيابًا. لذا، فهو يُساعدنا كثيرًا من الناحية المالية". إلى جانب إتاحة الفرصة للمنافسة، ركّز دعم FIFA أيضًا على تطوير مرافق عالية الجودة، مثل المركز الفني الوطني في سانت كروا.

أكد اللاعب يانيك ليبورد على أهمية مجمع بيت لحم لكرة القدم في الجزيرة، قائلاً: "لقد كان تمويل FIFA جزءًا لا يتجزأ من تطوير كرة القدم في جزر العذراء الأمريكية". وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، عند تطوير الملاعب، كان مجمع بيت لحم لكرة القدم في سانت كروا، حيث نمتلك ملعبًا صناعيًا رائعًا نادرًا ما نجده في أماكن مثل جزر العذراء الأمريكية". علماً أنه يجري العمل على خطط لإنشاء ملعب ثانٍ في سانت توماس.

إلى جانب السفر، مكّن التمويل الاتحاد الأمريكي لرياضة جزر العذراء الأمريكية من زيادة وتحسين المسابقات المحلية للرجال والسيدات والشباب. وأشار إديله إلى أن الحدث كان له أثر ثقافي واجتماعي على الدول الأربع المشاركة.