جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم يلتقيان في "يوم تاريخي" لكرة القدم الآسيوية

رئيس FIFA ورئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم (PSSI) إريك توهير يوقعان على اتفاقية البلد المضيف التي تدشن رسميًا مقر FIFA في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا

السيد توهير يقول أن مكتب FIFA سيكون "مقرًا لجنوب شرق آسيا وشرقها".

جياني إنفانتينو: "خطونا خطوة مهمة إلى الأمام في ترسيخ حضور FIFA المتنامي في المنطقة. علينا أن نكون محليين لنصل للعالمية"

وقّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم إريك توهير على اتفاقية البلد المضيف لتدشين مقر FIFA رسميًا في جنوب شرق آسيا وشرقها.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقّع السيد إنفانتينو والسيد توهير على اتفاقية المدينة المضيفة التي تؤسس لتدشين مقر لـ FIFA في جاكرتا، عاصمة إندونيسيا. وبعد حدث توقيع اتفاقية المدينة المضيفة الذي تلى قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم عام 2025 في ميامي بولاية فلوريدا، من المقرر أن يضفي وزير الشباب والرياضة الإندونيسي الآن الطابع الرسمي على الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة وأن يمنحها الوضع القانوني الرسمي.

قال رئيس FIFA: "كان من دواعي سروري، كما هو الحال دائمًا، مقابلة صديقي ورئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم إريك توهير في ميامي اليوم. خطت إندونيسيا خطوات هائلة في كرة القدم، وهنأتُ الرئيس توهير وفريقه على عملهم الممتاز الذي نتج عنه فوزهم بجائزة FIFA Forward الذهبية للاتحادات الآسيوية الأعضاء في FIFA".

"إطلاق مشروع FIFA Arena الجديد في وقت سابق من هذا العام واستمرار العمل التنموي مع برنامج FIFA Forward، إضافةً لتنفيذ مخطط تطوير المواهب من FIFA وبرنامج Football for Schools التابع لـ FIFA، تمثل جميعها شهادة على التزامنا تجاه كرة القدم في إندونيسيا.

"كان هذا اليوم تاريخياً أيضاً لكرة القدم الإندونيسية ومستقبل كرة القدم في جنوب شرق آسيا وشرقها، بينما نخطو خطوةً مهمةً إلى الأمام في ترسيخ الحضور المتنامي لـ FIFA في المنطقة من خلال مكتبنا في جاكرتا. أُقدم جزيل الشكر لحكومة جمهورية إندونيسيا ووزارة الشباب والرياضة واتحاد إندونيسيا لكرة القدم على روح التعاون المستمر مع FIFA."

هذا ويعزز تدشين مكتب رسمي لـ FIFA في جاكرتا حضور FIFA في جنوب شرق آسيا وشرقها، حيث كان اتحاد إندونيسيا لكرة القدم بمثابة القوة الدافعة لنمو كرة القدم في المنطقة.

كما بُني المركز الوطني للتدريب التابع لاتحاد إندونيسيا لكرة القدم بفضل التمويل الذي بلغ 5.4 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward، إضافةً إلى أن الدعم المُقدَم من FIFA شجع الحكومة الإندونيسية على تقديم تمويل إضافي. وقد حصد المشروع، الذي سيخدم احتياجات فِرق النخبة في البلاد، واحدة من أولى جوائز FIFA Forward الذهبية للاتحادات الآسيوية الأعضاء في FIFA، تقديراً لاستخدامهم تمويل برنامج FIFA Forward لتطوير البنية التحتية لكرة القدم.

وقال السيد توهير، الذي عقد أيضًا اجتماعًا قصيرًا مع السيد إنفانتينو: "المكتب لا يخدم إندونيسيا فحسب، بل إنه مقر لجنوب شرق آسيا وشرقها أيضًا، حيث يجمع 21 اتحادًا عضوًا. إنه أمر لطالما آمن به رئيس FIFA دائمًا: النمو في كرة القدم لا ينبغي أن يقتصر على منطقة واحدة، بل يجب أن يمتد لجميع المناطق".