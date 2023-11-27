جهود مشجع للتوعية بالخرف تقوده إلى جانب الملعب في نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026

بصفته ضيفاً على FIFA، حضر جوردان آدامز، الناشط في مجال التوعية بالخرف من ريديتش بإنجلترا، مباراة نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026™ بين إنجلترا والأرجنتين في أتلانتا بولاية جورجيا

سافر آدامز من مطار هيثرو دون تذكرة للمباراة، وعند وصوله وجد رسائل من لاعب وسط إنجلترا كوبي ماينو ومن FIFA

يحمل آدامز وشقيقه سيان الطفرة الجينية المسؤولة عن وفاة والدتهما بالخرف الجبهي الصدغي، وقد أمضيا السنوات الأخيرة في التوعية بهذا المرض

وقف جوردان آدامز في نفق اللاعبين في أتلانتا بولاية جورجيا قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026™ بين إنجلترا والأرجنتين، محاولاً استيعاب الموقف الذي وجد نفسه فيه بشكل مفاجئ. فقبل يوم واحد فقط، كان جالساً على متن طائرة دون تذكرة للمباراة، استعداداً لعبور المحيط الأطلسي، بعدما نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شرح فيه مسعاه.

وقال متحدثاً في النفق قبل انطلاق المباراة: "كانت 24 ساعة حافلة بالنسبة لي. غادرتُ هيثرو أمس من دون تذكرة. بعد مباراة ربع النهائي، تحدثتُ مع زوجتي وقلت لها: سأجرب حظي، سأدفع ثمن رحلة إلى هنا وأنشر ذلك المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من هيثرو، وأنا على أرض المطار. ومن كان يتوقع ما حدث خلال هذه الساعات الأربع والعشرين؟"

يُعرَف آدامز وشقيقه سيان على الإنترنت باسم FTD Brothers، وقد أمضيا السنوات الأخيرة في التوعية بالخرف الجبهي الصدغي ودعم الأبحاث المتعلقة بهذا المرض، تخليداً لذكرى والدتهما وإلى جانب هذا العمل الدؤوب في جمع التبرعات والتوعية، لم يُخفِ جوردان يوماً شغفه بكرة القدم، سواء تعلق الأمر بناديه المحلي برمنغهام سيتي أو بالمنتخب الإنجليزي، لذلك شعر بسعادة كبيرة عندما منحه FIFA فرصة حضور المباراة بصفته ضيفاً.

وقال: "ها أنا هنا، في النفق الذي سيخرج منه اللاعبون قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين، على أكبر مسرح في العالم، في نصف نهائي كأس العالم (FIFA). هذه لحظة كنتُ أحلم بها، وتجربة أشعر بامتنان كبير لأنني أعيشها، خاصة بالنظر إلى كل ما مررتُ به في حياتي العائلية. لا أتعامل مع هذا الأمر كأنه تحصيل حاصل، بل أشعر بامتنان كبير، ليس لـFIFA فحسب، بل أيضاً لكوبي ماينو، الذي تواصل معي في البداية وعرض عليّ تذكرة. الأمر يبدو غير واقعي تماماً، لكنني ممتن جداً لوجودي هنا".

بدأ آدامز، المنحدر من ريديتش في وسترشير بإنجلترا، مع أفراد عائلته في رعاية والدته جيرالدين بعدما شُخّصت إصابتها بالخرف الجبهي الصدغي عندما كان لا يزال في المدرسة. وفي عام 2018، علم أنه يحمل الطفرة الجينية نفسها التي تسبب في مرضها. وقال: "في عام 2018، تلقيتُ تشخيصاً رسمياً يفيد بأنني حامل لطفرة تسبب نوعاً نادراً من الخرف الجبهي الصدغي، وهو المرض الذي أودى بحياة والدتي. شُخّصت إصابتها في سن السابعة والأربعين، وتوفيت في الثانية والخمسين. لقد ساعدتُ أنا وشقيقي وشقيقتي ووالدِي في رعايتها داخل منزل العائلة، وكانت كرة القدم دائماً متنفساً كبيراً بالنسبة لي، سواء من خلال متابعة الفريق العزيز على قلبي، برمنغهام سيتي، أو متابعة منتخب إنجلترا في البطولات، التي كانت دائماً من أبرز لحظات العام، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بكأس العالم FIFA".

يُذكر أن آدامز يتابع المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى منذ نعومة أظفاره، وترتبط إحدى أوضح ذكرياته الشخصية في كأس العالم FIFA بواحدة من أصعب اللحظات في حياته.

وقال في هذا الصدد: "أستعيد ذكريات كأس العالم (FIFA) 2010، حيث شُخّصت والدتي رسمياً يوم المباراة الثالثة في دور المجموعات، عندما أرسل جيمس ميلنر الكرة إلى داخل المنطقة، وحوّلها جيرمين ديفو برأسه إلى الشباك، وفزنا 1-0 على سلوفينيا وتأهلنا إلى الأدوار الإقصائية. تحولت تلك المناسبة السعيدة، في وقت لاحق من اليوم نفسه، إلى ما يشبه أسوأ يوم في حياتي، حين شُخّصت والدتي رسمياً بالخرف. ومنذ تشخيصي، قلتُ لنفسي دائماً: إذا أتيحت لي فرصة حضور نصف نهائي في كأس العالم (FIFA)، فعليّ أن أذهب، أو على الأقل أن أحاول الوصول إلى هناك".