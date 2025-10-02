تمائم بطولة كأس العالم FIFA 2026 تظهر للمرة الأولى كشخصيات في لعبة FIFA® Heroes

يُمثل هذا الإعلان مرحلة جديدة في توسّع FIFA في مجال الألعاب الرقمية

ستكون لعبة FIFA Heroes متاحة عام 2026 وتجمع أبرز نجوم كرة القدم والشخصيات الخيالية المفضلة من البرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر شعبية والتمائم الرسمية لبطولات FIFA

تعكس اللعبة التزام FIFA بتعزيز انخراطه ومستوى توظيفه لعالم التكنولوجيا المتطور بسرعة

أعلن FIFA وبالتعاون مع Solace عن إطلاق FIFA Heroes، وهي لعبة إلكترونية تمتاز بالإيقاع السريع الذي تتسم به كرة القدم الخماسية، مع إضفاء نكهة افتراضية مذهلة على أجواء اللعب.

وتشمل اللعبة وللمرة الأولى، التمائم الرسمية لـ FIFA، بالإضافة إلى عدد من أبرز نجوم كرة القدم والشخصيات الخيالية المفضلة من البرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر شعبية، وستكون متاحة على مختلف منصات اللعب الإلكتروني وأجهزة Android وiOS وNintendo Switch وPlayStation وXbox خلال عام 2026.

كونوا على الاستعداد لخوض منافسات FIFA Heroes حيث تلتقي عوالم كرة القدم مع أبطالكم المفضلين وشخصياتكم المحببة، ضمن لعبة غنية بالتقنيات والمهارات الفنية العالية، والتي تتيح لكم توظيف تكتيكات المستديرة الساحرة للتغلب على الخصوم في مباريات يتكون كل فريق فيها من خمسة لاعبين يختارهم المتسابقون من نجومهم الكرويين المفضلين وشخصياتهم الخيالية وأشهر تمائم بطولات FIFA.

فللمرة الأولى على الإطلاق، سيكون متاحاً للاعبين أن يضم فريقهم تمائم بطولات FIFA، بما فيها التمائم الرسمية الثلاث لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ والتي تُبرز كل منها الطابع المميز لإحدى الدول المستضيفة: Maple لكندا، وZayu للمكسيك، وClutch للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتاز كل منها بقوى خارقة على الميدان في لعبة FIFA Heroes، ولذلك احرصوا على متابعة أحدث الأخبار للتعرف على الإمكانيات الفريدة لكل تميمة.

"وفي هذا الصدد، قال كريستيان فولك، مدير قسم FIFA المعني بكرة القدم الإلكترونية والألعاب: "توحيد الجمهور من خلال كرة القدم هو في طليعة أولويات FIFA، ومن خلال لعبة FIFA Heroes، سيتمكن المستخدمون من تشكيل فرق من عوالم مختلفة، بحيث تجمع بين أبطال خيالين، ولاعبين مفضلين، وتمائمنا الكروية. وبهذا، نفسح المجال أمام الانخراط في شغف كرة القدم أمام الجيل الجديد، بينما نستعيد مشاعر الحنين وروح التسلية والمرح للعائلات، وأولئك اللاعبين الأكبر سناً الذين شبُّوا مع FIFA. كما تمثل لعبة FIFA Heroes إضافة مثالية لمجموعة ألعابنا الرقمية تحت مظلة FIFAe، وركيزة قوية ضمن عروض عالمنا الرقمي المتوسِّع باستمرار".

يُذكر أن نمط كأس العالم FIFA 2026 هو نمط جديد كلياً سيكون متاحاً لخوض منافسات لعبة FIFA Heroes قبيل انطلاق المنافسات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026، وسيتمكن بموجبه عشاق المستديرة الساحرة من الجمع بين نجوم الماضي والحاضر وشخصيات شهيرة وتمائم البطولات، ومن خوض منافسات اللعبة ضمن أجواء مسلية ومثيرة للجميع. وفي إطار الجهود الرامية لتوفير تجربة لعب فريدة لكافة المتسابقين، تحظى لعبة FIFA Heroes بدعم كامل من Motorola، الشريك الرسمي للهواتف المحمولة.