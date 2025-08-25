FIFA يُعلن عن فتح باب تسجيل الطلبات لاستضافة مهرجان FIFAe، فعالية كرة القدم الرقمية الجديدة والرائدة

سيُصبح مهرجان FIFAe جزءاً لا يتجزأ من بيئة FIFA الإلكترونية في السنوات القادمة، عابراً الحدود بين كرة القدم والألعاب الإلكترونية والترفيه

مع انطلاق عملية استقدام العروض في 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2025، ستتوفّر فرص فريدة من نوعها للمدن المستضيفة المرتقبة واتحاداتها الوطنية

ستجذب هذه الفعالية التي يتخلّلها عدد كبير من الألعاب، اللاعبين والمشجعين وأصحاب المصالح من كلّ أنحاء مجتمعات كرة القدم والرياضات الإلكترونية والألعاب

يُطلق FIFA تجربة عالمية جديدة مع مهرجان FIFAe، والذي سيبدأ العام المُقبل. ستضع هذه الفعالية المدن المستضيفة في قلب مساحات الترفيه الأسرع نموّاً في العالم، حيث تجتمع كرة القدم والرياضات الإلكترونية والألعاب وثقافة الشباب. تنضوي الفعالية على عدد من الألعاب، وتفتح بالتالي الأبواب للمشجعين والوافدين الجدد على قدم المساواة لسبر أغوار كرة القدم الرقمية.

وتماشياً مع الهدف الثالث من أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، الذي يركّز جزء منه على التفاعل مع الشباب من خلال كرة القدم، يمثّل مهرجان FIFAe فرصة فريدة من نوعها للمدن المستضيفة المرتقبة واتحاداتها الوطنية الأعضاء. ومع فتح باب تقديم العروض رسمياً، يدعو FIFA المدن الرائعة لتصبح المقصد الأساسي لهذه الفعالية الرائدة التي ستغيّر مستقبل كرة القدم الرقمية.

سيرتقي مهرجان FIFAe بالرياضات الإلكترونية إلى ما بعد مرحلة التنافس ويحوّلها إلى احتفال عالمي غامر، إذ يسعى لأن يصبح المركز الاجتماعي لعالم كرة القدم الرقمية من خلال الجمع بين تجارب الألعاب والموسيقى الحيّة وعروض صانعي المحتوى والفرص المهنية وتفاعل المجتمع. وإلى جانب إلى نهائيات FIFAe النخبة التي تركّز على المنافسات، يفتح مهرجان FIFAe الباب أمام الجمهور الواسع، ليشكّل بيئة نامية ومتنوّعة.

يُمكن للمدن المستضيفة المرتقبة التعبير عن رغبتها في تنظيم مهرجان FIFAe بنسخته الأولى العام المُقبل أو لنسختي 2027 و2028، عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان FIFAeITT@fifa.org. تنتهي فترة تقديم الطلبات في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بينما ينتهي موعد التعبير عن الرغبة في استضافة المهرجان في 12 سبتمبر/أيلول.