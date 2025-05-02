تايلاند تصبح أول دولة آسيوية تنضم إلى مبادرة FIFA Arena لملاعب كرة القدم المصغرة

تم افتتاح الملعب المصغر ضمن مبادرة FIFA Arena بمدرسة بودينديشا (سينغ سينغاسيني) في العاصمة بانكوك

أصبحت تايلاند أول دولة آسيوية تنضم إلى مبادرة FIFA Arena التي تهدف لإنشاء ألف ملعب مصغر للأطفال في مختلف أنحاء العالم

أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن هذه المبادرة ستُعمَّم على "المزيد من [البلدان] مستقبلاً"، بينما اعتبرت رئيسة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أن هذا المشروع يمثل "خطوة مهمة" للشباب في بلادها

أصبح الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أول اتحاد وطني آسيوي يفتتح ملعباً مصغراً ضمن مبادرة FIFA Arena التي تهدف إلى إنشاء ألف ملعب جديد صغير الحجم لفائدة الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وسيتولى رئيس FIFA جياني إنفانتينو إطلاق مشروع FIFA Arena رسمياً قُبيل انعقاد مؤتمر FIFA بالعاصمة الباراغويانية أسونسيون، حيث سيفتتح أحد الملاعب المصغرة الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مترجماً بذلك التعهد الذي قطعه في قمة الرياضة المستدامة التي استضافتها باريس في يوليو/تموز 2024، علماً أن الملعب المصغر في بانكوك يُعتبر أول ملعب منتهي البناء من بين ملاعب FIFA Arena على الصعيد العالمي.

وفي رسالة فيديو عُرضت خلال حفل الافتتاح بمدرسة بودينديتشا (سينغ سينجاسيني) في العاصمة التايلاندية، قال الرئيس إنفانتينو إن تايلاند قد "أطلقت بالفعل مشروعاً من شأنه أن يغير حياة الملايين من الأطفال".

وتابع بالقول: "إنكم من الأوائل على الصعيد العالمي والآسيوي، وسوف تُعمَّم [هذه المبادرة] على المزيد من [البلدان] مستقبلاً".

كما هنأ رئيس FIFA الاتحاد التايلاندي لكرة القدم ورئيسته "السيدة بانغ" نوالفان لامسام على العمل الذي أنجزته البلاد في إطلاق هذا المشروع الرائد، حيث تم اختيار مدرسة أخرى في بانكوك للانضمام إلى البرنامج، وهي مدرسة دون موينج تشاتوراتشندا.

وكان برفقة الرئيسة بانغ في افتتاح الملعب المصغر كل من ماريانو أرانيتا عضو مجلس FIFA، وإيكابول بولنافي الأمين العام للاتحاد التايلاندي لكرة القدم، وكانيافات كانفوانان مدير مدرسة بوديندشا (سينغ سينجاسيني) الدكتور، وسانجيفان بالاسينغام مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا.

وقالت الرئيسة بانغ بمناسبة تدشين ملعب FIFA Arena، الذي يستوفي الشروط الدولية المتعلقة بالمساحة، علماً أن أرضيته تزخر بعشب اصطناعي فائق الاستدامة تتيح إمكانية استخدامه بشكل مكثّف على مدار السنة: "نريد الارتقاء بمستوى كرة القدم التايلاندية في كل جانب من الجوانب، وخاصة من خلال إتاحة ملاعب كرة القدم للشباب وجعلها في متناولهم، وهو ما من شأنه أن يحسن جودتهم ويوسع قاعدة لاعبي كرة القدم على مستوى الشباب في كل أرجاء تايلاند".

كما شكرت FIFA "لإدراكه أننا اتحاد يُقدِّر الأطفال والشباب حق قدرهم"، واختيار تايلاند للمرحلة التجريبية من مشروع FIFA Arena، الذي أكدت أنه "من المشاريع التي تلبي الحاجة إلى زيادة الفرص المتاحة للأطفال والشباب لممارسة كرة القدم، بما يتماشى مع هدف FIFA المتمثل في تعزيز وتطوير كرة القدم على مستوى البراعم".

وختمت بالقول: "هذه خطوة مهمة على مستوى ممارسة كرة القدم والتطوير الفني للأطفال والشباب، كما أنها تحمل في طياتها مشروعاً جيداً لـ FIFA بقدر ما تلبي أيضاً الأهداف الرئيسية للاتحاد التايلاندي لكرة القدم. وأعتقد أن هذا من شأنه أن ينطوي على فوائد مباشرة وغير مباشرة لكل من FIFA والشباب التايلاندي".