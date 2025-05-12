باراغواي تطلق مشروع FIFA Arena في أمريكا الجنوبية

افتتح أليخاندرو دومينغيز نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ملعباً من أصل ملعبين سيتمّ إنشاؤهما في ضواحي العاصمة أسونسيون بالقرب من المدارس

باراغواي في طليعة دول أمريكا الجنوبية لإطلاق مشروع FIFA Arena

يهدف المشروع إلى إنشاء ما لا يقلّ عن 1000 ملعب صغير حول العالم في المدن والأرياف الفقيرة ليستفيد منها التلاميذ

أصبح اتحاد باراغواي لكرة القدم الأول من بين الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA من أمريكا الجنوبية الذي يُطلق مشروع FIFA Arena بعد تشييد ملعبين بالقرب من المدارس في ضواحي العاصمة أسونسيون.

وقد حضر كلّ من أليخاندو دومينغيز نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وروبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم ولويس راميريس وزير التربية والعلوم في الباراغواي بالإضافة إلى ماتياس غرافستروم الأمين العالم لـ FIFA من أجل تدشين الملعبين الجديدين من العشب الاصطناعي.

وتستفيد من هذين الملعبين مدرسة كوليخيو ناسيونال إي أم دي "غرال خوسيه إليساردو أكينو، ومدرسة كوليخيو سيلفيو بيتيروسي، اللتين تضمّان أكثر من 2600 طالبٍ، على أن تهتمّان بصيانتها بمساعدة أعضاء مجتمع لوكوي.

إطلاق مشروع FIFA Arena في باراغواي 01:38

“وفي هذا الإطار، قال السيد غرافستروم، الذي كان برفقة كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات، وإلخان مامادوف الرئيس التنفيذي لقسم اتحادات كرة القدم الوطنية، وغيلسون فيرنانديز المدير الإقليمي لقسم FIFA المعني بأفريقيا ونائب رئيس قسم اتحادات كرة القدم الوطنية، وجايير بيرتوني المدير الإقليمي لقسم FIFA المعني بالأمريكيّتين: "كانت المشاركة في إطلاق مشروع FIFA Arena في باراغواي تجربة ممتعة، فهو الأول من نوعه في أمريكا الجنوبية، وقد رصدنا هذه المدرسة في لوكوي وشاهدنا الابتسامة على أوجه الأولاد.ولاحظنا أنّه لا يمكنهم الانتظار للعب كرة القدم على ذلك الملعب."

وأضاف في مقابلة تلت حفل الافتتاح: "نحن متحمسون للغاية وقد جاء الجميع لحضور الافتتاح، من عائلة كرة القدم الباراغوايية إلى نائب رئيس FIFA ووزير التربية.""وليس هذا إلا دليل على الرابط الذي يمكننا إنشاءه بين التعليم وكرة القدم، وهذا حقاً صلب برنامج FIFA Football for Schools. لذلك، فإنّ بناء هذه الملاعب وإضافتها إلى برنامج تعليمي هو أمر أساسي، ونحن نتطلع قدماً إلى إنجاز الكثير من الأمور الرائعة لهؤلاء الأولاد."

انبثقت مبادرة FIFA Arena من تعهّد قطعه جياني إنفانتينو رئيس FIFA في القمة الدولية من أجل الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، في 25 يوليو/تموز 2024.

وقد تعهّد السيد إنفانتينو أنّ FIFA سيتكفّل ببناء ملاعب صغيرة حول العالم لبناء المزيد من البنى التحتية المستدامة، وبخاصة لدعم سكّان المدن والأرياف الفقيرة.

وقد انطلق هذا المشروع حول العالم واضعاً نصب عينيه هدف بناء ما لا يقلّ عن 1000 ملعب صغير قبل موعد انعقاد كونغرس FIFA في 2031.

وفي حديث أمام الحشد المجتمع، ألقى السيد دومينغيز خطاباً أشاد فيه بعمل الرئيس إنفانتينو منذ تبوأ منصبه في عام 2016، وقال فيه: "لا يتعلق الأمر بتطوير اللاعبين فقط، بل البشرية جمعاء. ونحن لا نطلب منهم تطوير قدراتهم الجسدية فحسب، بل نريد منهم تطبيق جميع القيم التي تسبغها عليهم كرة القدم."

"إذاً، كيف أصبح FIFA اليوم؟ أصبح FIFA أقرب إلى الناس، ويتفهّم احتياجاتهم بشكل أفضل، ويركز على المستقبل. أصبح FIFA ملتزماً بتقديم تنمية شاملة، وليس فقط للرياضة، أو لكرة القدم، بل للناس، وللشباب، وللفتيات حول العالم."

باراغواي تصبح أول اتحاد أمريكي جنوبي عضو في FIFA يطلق FIFA Arena Previous 01 / 12 President of CONMEBOL Alejandro Dominguez, President of the Paraguayan Football Association Robert Harrison, Minister of Education and Science of Paraguay Luis Ramirez and FIFA Secretary General Mattias Grafström inaugurate the FIFA Arena in Paraguay 02 / 12 President of CONMEBOL Alejandro Dominguez, President of the Paraguayan Football Association Robert Harrison, Minister of Education and Science of Paraguay Luis Ramirez and FIFA Secretary General Mattias Grafström pose for a photo with children 03 / 12 Minister of Education and Science of Paraguay Luis Ramirez speaks during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 04 / 12 A young student poses for a photo during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 05 / 12 President of CONMEBOL Alejandro Dominguez speaks during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 06 / 12 A general view during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 07 / 12 President of the Paraguayan Football Association Robert Harrison speaks during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 08 / 12 President of CONMEBOL Alejandro Dominguez speaks during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 09 / 12 President of CONMEBOL Alejandro Dominguez and FIFA Secretary General Mattias Grafström hand over a pennant to President of the Paraguayan Football Association Robert Harrison 10 / 12 A general view during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 11 / 12 A general view during the FIFA Arena inauguration in Paraguay 12 / 12 View of a FIFA Football for Schools ball during the FIFA Arena inauguration in Paraguay Next

هذا، ويُتوقّع أيضاً استخدام الملعب الصغير لأغراض تعليمية ضمن برنامج FIFA Football for Schools الذي يسعى إلى تعليم المهارات الحياتية من خلال كرة القدم، وقد انطلق في 136 اتحاداً وطنياً عضواً في FIFA، ومن ضمنها باراغواي.

ومن جهته، أضاف السيد هاريسون، رئيس الاتحاد الوطني الذي أصبح من بين الاتحادات الـ11 الأولى التي تطلق مشروع FIFA Arena: "اليوم نفتتح الملعب الأول في أمريكا الجنوبية في إطار مشورع FIFA Arena. هذه مبادرة شمولية، تماماً كبرنامج FIFA Football for Schools: ومجهود مشترك مع FIFA من أجل تشجيع الشباب والفتيات على المشاركة وإضافة كرة القدم إلى المناهج التعليمية. وهذا ما يجعل من كرة القدم دافعاً للنمو، إذ تلهم الشباب ليحلموا من دون حدود، لأنّ نجوم المستقبل ينطلقون من هنا."

وأضاف السيد راميريس أمام مجموعة من الحضور، ومن بينهم طلاب ومعلّموهم: "تقدّم كرة القدم إمكانيات كثيرة قد تكون القاعات الدراسية غير قادرة على تأمينها، لأنّ الأطفال غير قادرين على تخيّل الكثير من الأمور التي تحصل في القاعة الدراسية، ولكن يمكنهم أن يتخيّلوا ما يحصل على أرض الملعب، حيث يتعلّمون الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية.