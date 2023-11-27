فريق إدارة أرضيات الملاعب في FIFA يُحقّق إنجاز "الغرزة الأخيرة" في هيوستن

إتمام تركيب أرضية الملعب السادسة عشرة والأخيرة لكأس العالم 2026 FIFA™ في ملعب هيوستن في 4 يونيو/حزيران

تجهيز أرضيات ملاعب المباريات والتدريبات للبطولة القياسية كان مشروعاً امتد لخمسة أعوام، واتسّم بحجم وتعقيد غير مسبوقين

يهدف فريق إدارة أرضيات الملاعب إلى ضمان أن يكون الأداء على جميع الملاعب متماثلاً رغم التنوع الكبير في مناخات الملاعب وبيئاتها

في عُرف الكوادر المُخلصة التي تكرس حياتها المهنية لضمان إقامة أكبر المباريات العالمية على أرضيات عشبية مثالية تليق بها، يُطلق على الإنجاز الذي تحقّق في ملعب هيوستن في 4 يونيو/حزيران اسم "الغرزة الأخيرة". ويمثل هذا الأمر نهاية عملية تركيب أرضية الملعب، وفي هذه الحالة، يعني أنه تم تجهيز الملعب السادس عشر والأخير لكأس العالم 2026 FIFA™.

ستكون بطولة قياسية تضم 48 منتخباً يتنافسون في 104 مباراة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واعتباراً من 4 يونيو/حزيران - قبل أسبوع واحد من ركلة البداية - أصبح المسرح العشبي الكبير جاهزاً الآن.

غير أن العمل لم ينتهِ بعد. يُعد إنجاز "الغرزة الأخيرة" علامة فارقة، وليس النهاية. وقد كان تركيب أرضيات الملاعب الـ16، إلى جانب 77 ملعباً للتدريب والتمرين، تحدياً غير مسبوق. فقد عمل فريق إدارة أرضيات الملاعب في FIFA، بقيادة مدير إدارة الملاعب الأول آلان فيرغسون ورئيس قسم البنية التحتية للملاعب إيوين هودج، منذ أكثر من خمس سنوات للتغلب على تحدٍ بالغ التعقيد بحجم قارة.

وصرح فيرغسون، وهو خبير اسكتلندي يشرف على تطوير أرضيات الملاعب وتجهيزها وصيانتها في جميع بطولات FIFA، قائلاً "أنا واثق تماماً أنه لم يسبق لنا أن شهدنا ما يضاهي هذا المشروع، هذا أمر مؤكد." ويتولّى فيرغسون هذه المهام منذ أن نقل FIFA إدارة هذه العمليات لتُصبح داخلية بالكامل في سبتمبر/أيلول 2018.

في حين يُحتفى بكأس العالم FIFA™ لتنوعها وعدم القدرة على التنبؤ بها، يجب أن يكون اللعب على أرضيات الملاعب بنفس الطريقة جولة تلو الأخرى، ومن ملعب إلى آخر. عندما تغطي تلك الملاعب مساحة تمتد لآلاف الأميال، وعندما تختلف درجة الحرارة والارتفاع وهطول الأمطار والضوء والهندسة المعمارية بشكل كبير، فسوف يتطلّب ذلك مستوى استثنائياً من الإبداع والاجتهاد.

لذا، سيستمر العمل على مدار البطولة حيث يقود السيد فيرغسون والسيد هودج فريقاً للتنفيذ والصيانة يضم أكثر من 650 متخصصاً في صيانة الملاعب موزعين على ملاعب المدن المستضيفة الـ16، وعدد مُماثل يعملون في مواقع التدريب.

وقال السيد هودج، وهو خبير نيوزيلندي انضم إلى FIFA بدوام كامل في عام 2023 بعد فترة وجيزة من العمل مع السيد فيرغسون لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ "إن الطريقة التي ننظر بها إلى الغرزة الأخيرة هي أنها محطة بارزة، ولكني دائماً ما أرى الأمر على مرحلتين: مرحلة إنشاء أرضية الملعب، ومرحلة الحفاظ على جودتها."

وأضاف "نعم، إنه إنجاز كبير. ولكننا بدأنا بالفعل بالتركيز على أعمال الصيانة الآن، وهذا هو واقع الأمر."

وتُجسد العملية التي جرت في هيوستن، تكساس، والتي ستستضيف سبع مباريات من كأس العالم 2026 FIFA ، مدى تعقيد وعمق التحدي الذي يواجه فريق إدارة أرضيات الملاعب. عادةً ما تحدث "الغرزة الأخيرة" قبل وقت طويل من انطلاق المباريات، لكن الجداول الزمنية المزدحمة في الملاعب الأمريكية الشمالية حدّت من إمكانية الوصول إليها. وفي الوقت نفسه، كان لا بد من الانتهاء من تجهيز المنشآت المسقوفة مثل ملعب هيوستن مع اقتراب موعد البطولة بسبب نقص الإضاءة الطبيعية.

وقد خضع كل ملعب من الملاعب الستة عشر لجدول تركيب فريد بناءًا على أحداث أخرى (بما في ذلك كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ العام الماضي)، أو المناخ، أو الاعتبارات المعمارية. وقد كان الوصول متقطّعاً في بعض الحالات. كما احتاجت العديد من الملاعب التي تم إنشاؤها لفِرق دوري كرة القدم الأمريكية، على سبيل المثال، إلى إعادة تهيئة المقاعد لاستيعاب أرضية الملعب الأوسع الخاصة بكأس العالم FIFA.

وقال السيد هودج "لم نتمكّن من دخول الملعب [في هيوستن] وبدء العمل فيه حتى الأول من مايو/أيار، لذا استغرقت العملية في الواقع شهراً وبضعة أيام فقط. نضع طبقة أساسية - هيكل خلية جيوسيل على شكل قرص العسل - وأنابيب الري فوقها، ثم نضع 10 بوصات من الرمل. ونشغّل نظام الري، ونجعل الأرضية مستوية تماماً، ثم نضع العشب فوقه، وبعدها نُجري عملية الخياطة."

عملية الخياطة هي "إدخال العنصر الهجين"، كما أوضح السيد فيرغسون. حيث يشترط FIFA أن تحتوي جميع أرضيات ملاعب البطولات الكبرى على ألياف صناعية محقونة أو مخيطة على عمق 10-18 سنتيمتراً تحت السطح من أجل تعزيز الاتساق والمتانة. يجب أن تكون هذه الملاعب قادرة على استيعاب أداء كروي سريع وقوي يُلعب على أعلى مستوى، إلى جانب تحمل ضغط المراسم والتدريبات والفعاليات الأخرى. وحتى في الأدوار اللاحقة من البطولة، يتعين أن تظل حالة الملاعب وشكلها متطابقين تماماً مع ما كانت عليه في دور المجموعات.

يُذكر أن العشب الطبيعي المستخدم في كل ملعب وموقع تدريب قد زُرِع بين شهري مارس/آذار وأغسطس/آب 2025، وجرى إنباته ورعايته في مختلف أنحاء القارة لتسهيل العمليات اللوجستية، رغم أن النقل لمسافات طويلة ظل ضرورياً في بعض الأحيان. وقال السيد هودج إن أبعد مسافة نقل من المزرعة إلى المنشأة كانت حوالي 2250 كيلومتراً.

كما اضطر فريق إدارة أرضيات الملاعب إلى استخدام نوعين مختلفين من العشب. حيث اعتُمِد عشب برمودا لأرضيات الملاعب ذات الأجواء الدافئة، في حين خُصِّص مزيج من عشبي كنتاكي الأزرق والراي لأرضيات الملاعب ذات الأجواء الباردة. وهنا وصل السعي الدؤوب لتحقيق ثبات مستوى أرضيات الملاعب إلى مستوى آخر.

وأوضح السيد هودج قائلًا "كان أحد التغييرات الكبيرة والمثيرة للاهتمام التي واجهناها هو النظر في الارتفاعات المختلفة التي نقطع بها العشب. في البطولات السابقة، كان لدينا دائماً ارتفاع قطع واحد. لكن ما وجدناه بين أنواع العشب المختلفة - عشب الموسم البارد وعشب الموسم الدافئ - هو أنها في الواقع تؤدي نفس الأداء عند ارتفاعات قص مختلفة."

تم وضع كل متغيّر يُمكن تصوّره في الاعتبار وفحصه. وصُمِمت الإضاءة الاصطناعية وضُبِطت بعناية للملاعب المغطاة. كما كان على الفريق مراقبة تدفق الهواء المميز لكل مكان (أو انعدامه) وتكييف الهواء، مما يضيف الرطوبة إلى البيئة.

كما أن العشب نفسه قد يؤثر على البيئة أيضًا. وقال هودج: "كان بوسعك تمييز رائحته في بعض الأماكن خلال التجارب السابقة التي أجريناها".

وقال السيد فيرغسون: "عندما مُنحت البطولة على أنها استضافة ثلاثية، أدركنا بسرعة مدى تنوع المناخ والمناطق الزمنية وكل شيء آخر على الأرجح، والتحديات التي ستجلبها هذه الجوانب بمفردها ومجتمعة. وقد حدث ذلك." "هنا بدأ برنامج البحث في (جامعة) تينيسي و(جامعة) ولاية ميشيغان يتبلور بشكل حقيقي لأنهم تمكنوا من تزويدنا بالكثير من التوجيهات والإرشادات الجيدة حول أنواع العشب المختلفة."

تم إطلاق مشروع أبحاث أرضيات ملاعب FIFA قبل خمس سنوات بالشراكة مع برامج إدارة العشب الشهيرة في جامعة ولاية ميشيغان (MSU) وجامعة تينيسي (UT). وشارك رئيسا هذين البرنامجين؛ والدكتور جون روجرز الثالث من جامعة ولاية ميشيغان والدكتور جون سوروتشان من جامعة تينيسي، في تطوير أرضيات ملاعب كأس العالم FIFA 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة. وشهدت تلك البطولة أولى المباريات الداخلية في تاريخها، والتي أقيمت في ملعب بونتياك سيلفردوم القديم الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من جامعة ولاية ميشيغان.

وقال السيد فيرغسون: "لقد اعتمدنا على برنامج البحث بشكل كبير". "وقد كان ذلك جزءًا مفصلاً للغاية من المشروع."

والآن بعد إنجاز "الغرزة الأخيرة"، يمكن أن تبدأ المباريات. وفي الوقت الذي سيتابع فيه السيد فيرغسون والسيد هودج، بالطبع، منتخبي إسكتلندا ونيوزيلندا على التوالي باهتمام وشغف، إلا أنهما سيراقبان مجريات البطولة بمنظور علمي تفصيلي يفوق بكثير نظرة بقية المتابعين.

قال السيد فيرغسون: "سأولي اهتمامًا لارتداد الكرة وسرعتها على السطح، وكيف يتفاعل اللاعب مع السطح. هل ينزلق ويقع أم أنه يستطيع القيام بكل الحركات التي يريدها ويظل واقفًا على قدميه؟ إن طريقة عرض الملعب، وكيف يساهم كل ذلك في المباراة، أمر بالغ الأهمية." "سنشاهد الإعادات. إذا ارتدت الكرة بشكل سيئ، فسنرى ذلك. إذا سقط لاعب، فهل كان ذلك بسبب أرضية الملعب أم بسبب الاحتكاك؟ نراقب كل هذه الأمور، وإذا حدث شيء ما أو تلقينا أي ملاحظات، فيمكننا نقل ذلك إلى فِرقنا على أرض الملعب مباشرةً بعد المباراة."

وتكمن الغاية النهائية هنا في مفارقة طريفة؛ وهي ألا يلاحظ أحدٌ حقًا سنوات العمل المضني التي بذلها فريق إدارة أرضيات الملاعب في FIFA.