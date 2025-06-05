العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يحطان الرحال في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة التاريخية

بطل آسيا مرتين هو أول فريق يصل إلى المدينة المخصَّصة لتدريبه وإقامته

أوكلاند سيتي يُجري معسكراً تمهيدياً في فيلادلفيا قبل انطلاق الحدث العالمي الذي يشهد مشاركة 32 نادياً

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ يوم السبت 14 يونيو/حزيران في ميامي، على أن تُختتم يوم 13 يوليو/تموز في نيويورك نيوجيرسي

وصل نادي العين الإماراتي إلى مطار واشنطن دلس الدولي صبيحة يوم الأربعاء، ليُصبح بذلك أول وفد يصل إلى المدينة المخصَّصة لتدريبه وإقامته من بين الأندية الـ 32 المشارِكة في المسابقة، وذلك مع تصاعد درجة الإثارة والترقب على بُعد أقل من أسبوعين من انطلاقها.

ولدى وصول بعثة الفريق الإماراتي، قال الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو، الذي تعاقد معه بطل آسيا مرتين قبل بضعة أيام فقط من شد الرحال إلى الولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA: "التواجد هنا أمر رائع بالنسبة لي وللنادي على حد سواء. إنها تجربة رائعة مع كبريات الأندية، ونحن مسرورون بأن نكون هنا [من أجل] خوض هذه البطولة."

هذا ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ما لا يقل عن 32 من نخبة فِرق العالم من الاتحادات القارية الستة، إذ سيشهد الحدث الكروي الأبرز على صعيد الأندية إقامة ما مجموعه 63 مباراة موزَّعة على 11 مدينة مضيفة، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة، على أن يكون ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي مسرحاً للمباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو/تموز، حيث سيُتوَّج الفريق البطل على عرش أندية العالم.

يُذكر أن العين سبق له أن أبهر كل المتابعين في مسابقات FIFA، ومن المقرر أن يتدرب في ضاحية واشنطن العاصمة، وبالضبط في مدينة الإسكندرية الواقعة بولاية فرجينيا، حيث سيخوض تحضيراته لبدء المشوار في المجموعة السابعة. وسيواجه النادي الإماراتي نظيره الإيطالي يوفنتوس في 18 يونيو/حزيران على ملعب أودي، ثم سيلاقي مانشستر سيتي في أتلانتا بعدها بأربعة أيام، على أن يعود فريق المدرب فلاديمير إيفيتش إلى العاصمة الأمريكية لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات يوم 26 يونيو/حزيران، حيث سيكون بانتظاره نادي الوداد المغربي.

وأعرب باتريسيو عن حماس كافة أفراد الفريق بالتواجد في واشنطن، مع إيلاء الأولوية للتركيز على التحديات القادمة، حيث قال في هذا الصدد:

"بالطبع، يجب الاستمتاع بالمدينة والبلد. ولكننا هنا من أجل لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء".

بدوره، وصل أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى الولايات المتحدة لبدء تحضيراته للبطولة التاريخية، حيث سيتخذ بطل أوقيانوسيا من ولاية تينيسي مقراً لإقامته وإجراء معسكره التدريبي، وبالضبط بمدينة تشاتانوغا، علماً أنه سيلاقي العين الإماراتي في مباراة ودية يوم 9 يونيو/حزيران بواشنطن العاصمة، وذلك بعد مواجهة فيلادلفيا يونيون في مباراته التحضيرية الأولى استعداداً لبدء مشواره في المجموعة الثالثة.

هذا وستتوافد بقية الأندية المشارِكة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ على مختلف مدن الولايات المتحدة بشكل يومي قبل حلول يوم السبت 14 يونيو/حزيران، الموعد المحدَّد لانطلاق هذه البطولة التاريخية التي تضم نخبة أندية العالم من 20 دولة مختلفة، حيث سيستضيف ملعب هارد روك بمدينة ميامي مباراة الافتتاح التي تدور رحاها بين إنتر ميامي - الذي يقوده النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي - والنادي الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي لألقاب دوري أبطال أفريقيا.

ومع تزايد درجة الإثارة والترقب، يُنصح بالإسراع في شراء التذاكر لحضور النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، وذلك عبر الموقع FIFA.com/tickets. كما يمكن شراء حزم الضيافة الشاملة للتذاكر عبر الموقع FIFA.com/hospitality.