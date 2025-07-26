بدء العد التنازلي لتبقّي 100 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر FIFA 2025™

يصادف هذا السبت 26 يوليو/تموز تبقّي 100 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™، التي ستُجرى للمرة الأولى في التاريخ بنظامها المُوسَّع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً

اعتباراً من هذا العام، ستُقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ الموسعة على أساس سنوي، علماً أن قطر عُيِّنت لاستضافة النسخ الخمس المقبلة

ستشهد المسابقة إجراء 104 مباريات في مُجمَّع أسباير زون الشهير

بينما لا يزال عشاق الساحرة المستديرة يعيشون على وقع الصدى البهيج الذي تركته بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، تستعد منظومة كرة القدم العالمية لكتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة الجميلة، وذلك من خلال بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ التي ستنطلق بعد 100 يوم بالضبط.

وإذ من المقرر أن تقام النسخة العشرون من هذه المسابقة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع أسباير زون المتميز، فإنها ستمثل فجر عصر واعد وأكثر شمولاً لكرة قدم الشباب، حيث ستكون بطولة هذا العام هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث الكروي البارز التي تُجرى بالنظام المُوسَّع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً، علماً أنها ستُقام على أساس سنوي اعتباراً من الآن فصاعداً.

100 يوم قبل انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ 00:18

وبعد كشف النقاب عن شعار البطولة وسحب قرعتها في شهر مايو/أيار، من شأن إطلاق فعالية العد التنازلي لتبقّي 100 يوم على ركلة البداية أن يُلهب الحماس ويُشعل الإثارة مع اقترابنا أكثر من موعد انطلاق بطولة مُصمَّمة لمنح جيل جديد من اللاعبين الشباب الموهوبين فرصة فريدة لإظهار علو كعبهم ووضعهم تحت الأضواء وسط أجواء احتفالية بهيجة، على مدى 25 يوماً كاملاً، علماً ستشهد نسخة هذا العام إجراء 104 مباريات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، كما سيتضمن الجدول إقامة ثماني مباريات يومياً خلال مرحلة المجموعات الممتدة من 3 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، علماً أن الجماهير ستكون على موعد مع العديد من الأنشطة الثقافية في منطقة المشجعين التي ستتخللها فعاليات ممتعة ومثيرة، وذلك في إطار يوفر بيئة جيدة للعائلات ويتيح الوصول السلس إلى الجميع بواسطة وسائل النقل العام.

هذا وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة كلاً من ألمانيا، التي تدخل غمار المنافسة للدفاع عن اللقب الذي أحرزته قبل عامين في إندونيسيا، بالإضافة إلى منتخبات البرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسويسرا، التي سبق لها التربع على عرش البطولة في نسخ سابقة.

يُذكر أن منتخب الدولة المضيفة قطر يشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ للمرة الأولى منذ عام 2005، بينما تخوض كل من السلفادور وفيجي وجمهورية أيرلندا وأوغندا وزامبيا غمار المنافسة لأول مرة على الإطلاق، علماً أن مشاركة أوغندا ستتخذ طابعاً تاريخياً مزدوجاً، حيث لم يسبق لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أن كانت ممثَّلة في أي بطولة من بطولات FIFA، بينما تشارك إندونيسيا للمرة الأولى من خلال التأهل عبر مسار التصفيات (وهي التي خاضت نسخة 2023 باعتبارها مضيفة البطولة)، في حين تعود بوليفيا أخيراً إلى ركب مسابقات FIFA للمرة الأولى منذ ظهورها في بطولة كأس العالم FIFA الولايات المتحدة 1994™.

وفي معرض الكلمة التي ألقاها بمناسبة إجراء سحب قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ في مايو/أيار، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إن حضور خمسة وافدين جدد في قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ قطر 2025™ يمثل كل ما يصبو إليه FIFA: جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق ومنح الجميع الفرصة للتألق على الساحة العالمية. إنني أتطلع إلى رؤية الجيل القادم من النجوم يغتنمون فرصة مشاركتهم الأولى على الساحة العالمية، والسير على خطى العديد من اللاعبين العظماء الذين سبق لهم أن شاركوا في هذه البطولة خلال بداية مسيرتهم".

يُذكر أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™كانت دائماً بمثابة نقطة انطلاق العديد من المواهب الصاعدة نحو سماء النجومية، مثل جيانلويجي بوفون ولويس فيغو وتشافي هيرنانديز وإيدن هازار وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو وسون هيونغ مين وفرانشيسكو توتي، الذين بدؤوا مسيراتهم في منافسات FIFA عبر بوابة هذه المسابقة، التي تُوج بكرتها الذهبية لاعبون تركوا بصمات خالدة على ملاعب الساحرة المستديرة في وقت لاحق، ومن بينهم لاندون دونوفان وسيسك فابريغاس وفيل فودين وتوني كروس، بينما أحرز حذاءها الذهبي هدافون بارعون من قبيل كارلوس فيلا وفيكتور أوسيمين.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الشباب والرياضة في الحكومة القطرية ورئيس اللجنة المحلية المنظمة: "نتطلع لاستقبال منتخبات تحت 17 سنة من جميع أنحاء العالم في أول نسخة من البطولة تُقام بمشاركة 48 منتخباً، ونأمل أن توفر لهم تجربة البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة لمحة ملهمة عما يمكن أن يتوقعوه مستقبلاً مع تقدمهم في مسيرتهم الكروية".