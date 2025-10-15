مينديز والقروش الزرقاء يقفزون إلى الطرف العميق

حجز منتخب الرأس الأخضر مقعدًا له في أول مشاركة له في كأس العالم FIFA™

تُعدّ سلسلة FIFA 2026 جزءًا من استعداداته

دعم برنامج FIFA Forward مشاريع رئيسية في جميع أنحاء الدولة الجزرية قبل عامين تقريبًا، شارك منتخب الرأس الأخضر في النسخة التجريبية من سلسلة FIFA™، والتي مثّلت بداية استعدادات الفريق لتصفيات كأس العالم FIFA 2026. وتمكّن "أسماك القرش الزرقاء"، الذين لم يسبق لهم مواجهة أي منتخب من اتحاد Concacaf، من الفوز على غيانا ثم غينيا الاستوائية. يصعب الآن تحديد الأثر الحقيقي لهذين الانتصارين في تشكيل مستقبل منتخب الرأس الأخضر، لكن من المؤكد أنهم اكتسبوا الثقة والخبرة خلال هذه التجربة. بعد عامين، لم تعد سلسلة FIFA 2026 تُستخدم لتحديد أهلية المنتخبات لتصفيات كأس العالم، بل أصبحت تُستخدم للتحضير لنهائيات كأس العالم. "سأحتفظ بلا شك بذكريات رائعة عن سلسلة مباريات كأس العالم في السعودية، وحملة التصفيات بأكملها، وخاصة النتيجة والفرحة العارمة التي رافقتها. كانت حملة التصفيات بأكملها أفضل تجربة كروية في حياتي. إن منح أمة بأكملها سببًا للفرح شعور لا يُضاهى"، هكذا صرّح قائد المنتخب ريان مينديز لموقع "Inside FIFA". وأضاف: "لكن علينا أن ننظر إلى هذه الخطوة كخطوة أولى، وأن نواصل العمل لضمان جاهزيتنا لليوم الكبير".

هذه هي العقلية التي يتبناها منتخب الرأس الأخضر استعدادًا لسلسلة FIFA 2026. لعب مينديز ورفاقه ضد تشيلي في 27 مارس في نيوزيلندا (4-2)، قبل مواجهة فنلندا بعد ثلاثة أيام. وستجمعهم أول مباراتين لهم في كأس العالم بمنتخبات من أمريكا الجنوبية وأوروبا، وهما إسبانيا في 15 يونيو وأوروغواي في 22 يونيو. وقال جناح كوجالي سبور التركي "هاتان مباراتان حاسمتان ضمن استعداداتنا. ستمنحنا أيضًا فرصة إشراك بعض الوجوه الجديدة. المباراتان على أعلى مستوى، مما يجبرنا على التركيز والحفاظ على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تعزيز فريقنا قبل كأس العالم" .

يذكر مينديز كلمتين باستمرار، "كأس العالم FIFA"، فهو مهووس بهذا الحدث. وهذا ليس مفاجئًا، إذ ستشارك كابو فيردي في هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخها، بعد أقل من 100 يوم. يقول: "أحلم بهذا منذ اليوم الذي تأهلنا فيه. من الطبيعي أن يزداد حماسنا كلما اقترب اليوم الموعود. أحاول الحفاظ على هدوئي قدر الإمكان، والأهم من ذلك، الحفاظ على لياقتي البدنية". يبلغ مينديز الآن 36 عامًا، بعد أن أمضى ما يقارب 20 عامًا في أعلى المستويات، لذا فإن هذا القلق طبيعي تمامًا. استُدعي مينديز لأول مرة للمنتخب الوطني عام 2010، وهو الآن اللاعب الأكثر مشاركة (94 مباراة) في تاريخ كرة القدم الدولية في كابو فيردي، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي للمنتخب (22 هدفًا). وهو يدرك أكثر من أي شخص آخر مدى صعوبة الطريق إلى كأس العالم لهذه الجزر النائية في المحيط الأطلسي.

"إنه بلا شك أعظم إنجازاتنا"، هكذا أوضح. "إنه حلم طفولتي الذي تحقق. وبصفتي قائداً ولاعباً مخضرماً، أشعر بفخر كبير بما حققناه حتى الآن. نشعر أننا أنجزنا شيئاً عظيماً. هذا النجاح هو ثمرة سنوات طويلة من العمل الجاد من قبل الفريق بأكمله، وجميع العاملين، والاتحاد الوطني، والبلاد بأسرها". وإلى جانب إنجازات "الأسماك الزرقاء" على أرض الملعب، تم ضخ استثمارات ضخمة في تطوير كرة القدم في الرأس الأخضر. ومن خلال برنامج FIFA Forward، قدم FIFA الدعم للبلاد في هذا المجال. وكان لهذا التمويل أثر بالغ في دعم العمليات اليومية للمنتخب الوطني. إضافة إلى ذلك، ساهم بناء ملاعب صناعية في سانتا كروز بجزيرة سانتياغو في دعم الفرق المحلية، ومنح اللاعبين الشباب فرصاً أكبر للمشاركة في اللعبة.