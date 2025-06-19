الجولة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بالأرقام

خاضت الأندية الـ32 المشارِكة مباراتها الأولى من البطولة، أمام حشد من الجماهير تخطّى عددهم حتى الآن نصف مليون شخص
شهدت أرض الملعب مشاركة لاعبين من 66 دولة، وقد تصدّرت البرازيل والأرجنتين وإسبانيا قائمة البلدان من حيث نسبة التمثيل
دخل 44 هدفاً الشباك، بمعدّل 2.75 أهداف في كلّ مباراة، سجّلها لاعبون من 17 دولة مختلفة بعد خمسة من أرقى أشكال كرة القدم و16 مباراة لُعبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حان الوقت لإسدال الستارة على الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™, تخطّت الجولة الافتتاحية من البطولة جميع التوقعات، إذ سجّل لاعبون من 17 دولة مختلفة 44 هدفاً في شباك الخصم، وترك كبار النجوم بصماتهم على البطولة، بالإضافة إلى الأجواء المذهلة التي شهدتها البطولة سواء في المدرّجات أو المدن المستضيفة.
وتراوحت النتائج من السيطرة التامة لفريق على الآخر إلى تعادلات حققتها الفرق بعد جهد جهيد، وتشمل بعض المنافسات المتقاربة جداً بين أكبر الفرق الأوروبية وفرق أخرى من مختلف أنحاء العالم. ونجحت هذه الأحداث المثيرة على أرض الملعب بجذب 556369 مشجعاً إلى المدرجات، بمعدّل 34773 مشجعاً في المباراة الواحدة.
ومع ختام المرحلة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™، تخبرنا هذه الأرقام قصة بطولة ملحمية ومواهب مبدعة وشغف جماهيري لا يُضاهى. إليكم نظرة مفصلة على أهمّ الأرقام في هذه البطولة التاريخية.
مجموع الأهداف المسجّلة حتّى الآن: 44 هدفاً
مجموع المشجعين بعد 16 مباراة: 556369
المباريات الثلاث الأولى من حيث عدد المشجعين:
80619 - باريس سان جيرمان ضدّ أتلتيكو مدريد، ملعب روز بول، لوس أنجلوس
62415 - ريال مدريد ضدّ الهلال، ملعب هارد روك، ميامي
60927 الأهلي ضد إنتر ميامي، ملعب روز بول، لوس أنجلوس
جنسيات اللاعبين الذين شاركوا في المباريات: 66 جنسية
البرازيل، 70
الأرجنتين، 57
إسبانيا، 26
البرتغال، 25
فرنسا، 24
إنجلترا، 19
الولايات المتحدة الأمريكية، 17
المكسيك، 16
ألمانيا، 16
جنوب أفريقيا، 15
المغرب، 15
جنسية اللاعبين الذين سجّلوا الأهداف: 17 جنسية
الأرجنتين، 8
فرنسا، 8
البرتغال، 5
ألمانيا، 5
إسبانيا، 3
البرازيل، 3
أوروغواي، 2
المكسيك، 1
بلجيكا، 1
تركيا، 1
اليابان، 1
إسرائيل، 1
الولايات المتحدة الأمريكية، 1
النمسا، 1
جنوب أفريقيا، 1
جمهورية كوريا، 1
إنجلترا، 1
متوسط الأهداف في المباراة:2.75
عدد الأهداف بحسب القارّة (الموقع الجغرافي للنادي):
أوروبا: 29
أفريقيا: 1
آسيا: 2
أمريكا الشمالية: 3
أمريكا الجنوبية: 9
أوقيانوسيا: 0
عدد الأهداف بحسب القارّة (جنسية اللاعبين):
أوروبا: 26
أفريقيا: 1
آسيا: 2
أمريكا الشمالية: 2
أمريكا الجنوبية: 13
أوقيانوسيا: 0
طريقة تسجيل الأهداف:
القدم اليمنى: 19
القدم اليسرى: 13
الرأسيات: 12
أسرع هدف: فيل فودن (مانشستر سيتي) - دقيقة واحدة و51 ثانية ضدّ الوداد
الهدّاف الأصغر سنّاً حتى الآن: سيني مايولو (باريس سان جيرمان) (19 سنة و29 يوماً)
الهدّاف الأكبر سنّاً حتّى الآن: سيرخيو راموس (مونتيري) (39 سنة و79 يوماً)
اللاعب الأصغر سناً حتّى الآن: لينارت كارل (بايرن ميونخ) (17 سنة و113 يوماً)
اللاعب الأكبر سناً حتى الآن: فابيو (فلومينينسي) (44 سنة و260 يوماً)
اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في المباراة الواحدة: جمال موسيالا (بايرن ميونخ) (ثلاثة أهداف)
متوسّط أعمار اللاعبين بحسب الفريق (من الأصغر سناً إلى الأكبر سناً):
سالزبورغ، 22.7
مانشستر سيتي، 24.3
يوفنتوس، 24.5
تشيلسي، 24.6
ريال مدريد، 24.8
باريس سان جيرمان، 24.9
بورتو، 25.6
بالميراس، 26.5
باتشوكا، 27.1
بنفيكا، 27.7
الوداد، 27.7
العين، 28.2
بوتافوغو، 28.4
أتليتيكو، 28.4
الترجي، 28.5
دورتموند، 28.6
العين، 28.7
إنتر ميامي، 28.8
أوراوا ريدز، 29.0
أوكلاند سيتي، 29.1
بايرن ميونخ، 29.2
لوس أنجلوس، 29.3
سياتل ساوندرز، 29.3
الهلال، 29.3
ماميلودي صن داونز، 29.4
بوكا جونيورز، 29.7
فلامنغو، 30.0
إنتر ميلان، 30.0
ريفر بلايت، 30.5
مونتيري، 30.9
فلومينينسي، 31.2
أولسان، 31.2
القاعدة الجديدة البارزة - قاعدة الثواني الثماني لحرّاس المرمى:
أول حالة مسجّلة: رونوين ويليامز (ماميلودي صن داونز) ضد أولسان
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