التشكيلات النهائية لكأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™

تتضمن التشكيلات أشهر اللاعبات في كرة القدم داخل الصالات اللواتي يسعين إلى ترك بصمة في الفلبين

من المقرر أن تقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم داخل الصالات FIFA™ خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول

سيتم بث كافة المباريات مباشرة على موقع FIFA.com وعبر منصة FIFA+.

تعدنا بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ بمشاركة نجوم الرياضة بعد أن أكّدت البلدان الـ 16 المشاركة في الفعالية التي تستقبلها مدينة باسيغ على التشكيلات النهائية للمنتخبات.

وهذه التشكيلات تذخر بأهمّ الأسماء وأكبر المواهب. سواء أكنتم تشاهدون من أرض الملعب أو على موقع FIFA.com أو عبر منصة FIFA+ حول العالم، أنتم على موعد مع أجمل المهارات التي ستقدّمها اللاعبات مثل ريناتا أداماتي، وأماندينيا، وكاميلا، وإريني كوردوبا، وريو إيغاوا، وإميلي، وفيفو، ونيكون مانسيا، وسيلفينا نافا، وكارينا نونييز، وبيكي، وإيريني سامبر، وجانيس سيلفا، ومارا توركامان، بالإضافة إلى اللاعبات الشابات مثل إيستر بروسارد، وجاسمين دمراوي، وإيزابيلا فلانيغان، ولوسيا روسي، وآريا سايتوين، وكارين توريس. ناهيك عن حارسات المرمي العالميات مثل بيانكا، وإيلينا غونزاليز، وأنا كاتارينا بيريرا، وأنا كارولينا سيستاري، وفارزاني تافاسولي.

هذه النسخة الأولى من البطولة الي ستتبارى من خلالها أفضل اللاعبات في الاتحادات القارية الستة للظفر بالمجد العالمي ولإظهار سبب كون كرة القدم داخل الصالات واحد من أسرع الرياضات نمواً وأكثرها حركة وإثارة حول العالم.

يخوض منتخب البرازيل المنافسة متصدراً تصنيف FIFA العالمي للسيدات لكرة الصالات، وهو المنتخب الوحيد الذي ترأس الترتيب حتّى هذه اللحظة. غير أنّ أقرب المنافسين له، منتخبي إسبانيا والبرتغال، سيخوضان غمار البطولة في محاولة لإثبات تفوّقهما. ثمّ يأتي منتخبا تايلاند واليابان، اللذين سيشاركان أيضاً في البطولة لإكمال المراكز الخمسة الأولى. من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول. ستقام جميع المباريات في ملعب PhilSports في مدينة باسيغ، في العاصمة مانيلا، وسوف تُنقل مباشرة على موقع FIFA.com وعلى منصّة FIFA+.تجدون في الأسفل توزيع المنتخبات على المجموعات في كأس العالم للسيدات لكرة الصالات 2025 FIFA™ بالإضافة إلى تصنيف كلّ منتخب بين هلالين. المجموعة الأولى: الفلبين (المرتبة 63)، بولندا (المرتبة14)، المغرب (المرتبة 31)، الأرجنتين (المرتبة6)