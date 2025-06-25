استمرار علاقة الحب العائلية مع نادي بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية لكرة القدم FIFA

تتمحور الحياة حول كرة القدم ونادي بايرن ميونيخ بالنسبة لعائلة هايمبيك من ألاباما

صنع الأب وابنه ذكرى تدوم مدى الحياة، حيث سافرا إلى شارلوت لمشاهدة كأس العالم للأندية FIFA™

أتاحت هذه البطولة لآلاف المشجعين في الولايات المتحدة فرصة مشاهدة أبطالهم بالنسبة للعديد من العائلات حول العالم، كرة القدم أكثر من مجرد لعبة: إنها علاقة حب هذا هو الحال بالنسبة لعائلة هايمبيك من هانتسفيل بولاية ألاباما التي تعتبر هذه الرياضة بالنسبة لها أسلوب حياة. يستمتع الابن المراهق، لوكاس، مع والديه آمبر ومارتن، بنمط حياة تتمحور فيه الأسرة حول كرة القدم. سواء كان لوكاس يلعب مع فريقه المحلي للناشئين أو يتوجهون كمجموعة لمشاهدة نادي هانتسفيل سيتي في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين - الدرجة الثالثة في الولايات المتحدة - فإن كرة القدم هي محور التركيز في كل عطلة نهاية أسبوع في منزل عائلة هيمبيك.

وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك دائمًا حالة واحدة غير منتهية: عدم القدرة على مشاهدة مباريات نادي بايرن ميونيخ المحبوب على المباشر، رغم أن الوالد يشجع نادي نورمبرغ الألماني وليس بايرن ميونيخ.

وبما أن مارتن ينحدر من ولاية بافاريا، كانت العائلة تسافر في كثير من الأحيان إلى ألمانيا لزيارة أقاربهم حيث كانوا يتعرفون على نادي بايرن ميونيخ، الفريق الأكثر نجاحًا في البلاد.

وعلى الرغم من كثرة الزيارات، إلا أنه بسبب التوقيت وتخصيص التذاكر، لم يتمكن الابن لوكاس من مشاهدة مباريات ناديه المحبوب في الملعب.

"لقد حاولنا مشاهدة مباريات نادي بايرن ميونيخ في ألمانيا، ولكن بين نظام حجز التذاكر على غرار القرعة والمباريات التي تباع تذاكرها باستمرار، لم تتح لنا الفرصة أبداً. اعتقد ابني حقاً أنه لن يتمكن أبداً من رؤيتهم يلعبون شخصياً".

الأب والابن يصنعان ذكرى تدوم مدى الحياة في كأس العالم للأندية FIFA™ 01:47

كان هذا هو الحال إلى أن تم الإعلان عن إقامة كأس العالم للأندية FIFA في الولايات المتحدة، حيث تم اختيار بايرن ميونخ للعب في شارلوت بولاية نورث كارولينا - على بعد 90 دقيقة فقط بالطائرة من هانتسفيل.

وقال الوالد مارتن"عندما علمنا أنهم سيأتون للعب هنا، شعرنا وكأن حلمًا تحقق. كان ابني منتشياً للغاية لأنه سيتمكن أخيراً من رؤية فريقه المفضل على المباشر وخاصةً لاعبه المفضل على الإطلاق، توماس مولر، قبل اعتزاله. كنا نعلم أنه سيكون شيئاً لن ننساه أبداً. بالنسبة لعائلات كثيرة مثل عائلتنا، إنها أكثر من مجرد مباراة، إنها ذكرى تدوم مدى الحياة!"

ولسوء حظ آمبر، كانت التزامات العمل تعني أنها لم تتمكن من القيام بالرحلة بالنسبة لأول مواجهتين، لكن لوكاس ومارتن سارعا إلى اقتناص تذاكر لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ أمام بنفيكا في المباراة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

أصبحت تجربة الأب والابن أكثر تميزاً مع ترقية التذاكر إلى مقاعد كبار الشخصيات ومنحهما فرصة الدخول إلى الملعب لمشاهدة أبطالهم من مسافة قريبة.

وأضاف مارتن"كان الأمر مذهلاً. أعلم أننا لم نفز في النهاية، لكن كل ما سبق ذلك ثم تمكننا من الدخول إلى الملعب ورؤية اللاعبين عن قرب، كان أمراً مميزاً حقاً. إنها ضمن أفضل خمس مباريات في حياتي".

الخسارة 1-0 أمام بنفيكا لم تكن ما أرادت عائلة هايمبيك رؤيته ولكن مع ضمان بايرن ميونخ التأهل إلى دور الـ16، تمكنوا من التركيز على الإيجابيات - بما في ذلك حقيقة أن البطل لوكاس مولر، لعب 90 دقيقة كاملة.

وقال الابن لوكاس: "كان شرفًا لي حضور هذه المباراة ومشاهدة بايرن ميونخ على أرض الملعب. لقد كان وقتًا رائعًا، على الرغم من أن النتيجة لم تكن كما كنا نتمناها، فقد تأهلنا إلى الأدوار الإقصائية على أي حال، لذا فإن هذا اليوم سيبقى في الذاكرة بالتأكيد. إن إقامة كأس العالم للأندية FIFA في الولايات المتحدة يعني الكثير بالنسبة لنا. إنه يوم لا يُنسى".

في حين أن قصة عائلة هايمبيك هي قصة عائلية، إلا أنها تمثل الآلاف وتجسد تمامًا ما تدور حوله كأس العالم للأندية FIFA الذي يتمثل في تحقيق أحلام اللاعبين والمدربين والأندية - والأهم من ذلك - المشجعين.