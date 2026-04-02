إطلاق مبادرتي FIFA Arena و"أحذية FIFA للجميع" في رواندا

حضر الأمين العام لـ FIFA، ماتياس غرافستروم، فعاليات سلسلة FIFA 2026 في كيغالي، رواندا، وافتتح مبادرات تنموية رئيسية

شهد أسبوع كرة القدم في رواندا حدثًا تاريخيًا، حيث افتتح الأمين العام لـ FIFA، ماتياس غرافستروم، سلسلة من المشاريع التنموية الرئيسية، بما في ذلك برنامجي FIFA Arena وFIFA Boots for All، بالإضافة إلى الافتتاح الرسمي لمنشأة إقامة جديدة للمنتخبات الوطنية، وذلك بالتزامن مع استضافة العاصمة كيغالي لمجموعتين من سلسلة FIFA 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات وطنية للرجال.

وكان برنامج FIFA Arena قد انطلق في رواندا عبر افتتاح ملعب مُصغر في مدرسة كاجاراما الثانوية في العاصمة كيغالي، ليكون الأول من عشرة ملاعب مُصغرة في البلاد ستعود بالفائدة على مئات الأطفال؛ ويجري إنشاء هذه الملاعب بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية بفضل مذكرة تفاهم تم توقيعها مع FIFA عام 2019 وتمديدها عام 2024.

وقد شهدت الفعالية أيضاً حضور كوكبة من الشخصيات، تتقدمها وزيرة الرياضة الرواندية نيللي موكازايير، ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم فابريس شيما، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في رواندا ستيفان لو بريش.

وفي تصريح له، وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد السيد غرافستروم على التأثير الأوسع لمثل هذه المبادرات، قائلاً: "تمنح كرة القدم الفرح من خلال ملعب وكُرة، ومن خلال إتاحة الفرصة للأطفال للعب فيما بينهم. وتسعى إلى جعل أطفالنا يتمتّعون بالصحة، وتمنحهم الأمل للمستقبل".

بالتوازي مع ذلك، أصبحت رواندا ثالث دولة تُطلق مبادرة "أحذية FIFA للجميع"، بعد إطلاقها مؤخرًا في فرنسا والمكسيك. وكجزء من هذه المبادرة، تُوزّع أحذية كرة القدم على اللاعبين الصغار، مما يضمن حصول المزيد من الأطفال على المعدات الأساسية اللازمة لممارسة اللعبة بأمان. وأضاف السيد غرافستروم: "من المهم أن يحصل الأطفال على المعدات المناسبة لممارسة كرة القدم بأمان وتنمية قدراتهم".

وشمل برنامج الأمين العام لـ FIFA أيضًا الافتتاح الرسمي لمجمع سكن الاتحاد الرواندي لكرة القدم (FERWAFA)، الذي تم تطويره بدعم من برنامج "FIFA Forward". وسيكون هذا المجمع الحديث بمثابة مركز رئيسي للمنتخبات الوطنية الرواندية - رجالًا وسيدات وشبابًا - حيث يوفر إقامة عالية الجودة، وقاعات اجتماعات، وبيئة احترافية للتحضير والأداء. وقال السيد غرافستروم: "هذا مشروع رائد لبرنامج "فيفا فورورد". سيدعم تنمية المواهب، ويوفر للمنتخبات الوطنية بيئة مثالية للتحضير والتطور. كما أنه خطوة مهمة نحو تحقيق الطموحات طويلة الأجل، بما في ذلك التأهل لمسابقات الفيفا المستقبلية".