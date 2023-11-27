إسبانيا تُتوج باللقب مع إسدال الستار على كأس العالم FIFA 2026™ في نيويورك نيوجيرسي

استضاف ملعب نيويورك نيوجيرسي ثماني مباريات ضمن كأس العالم FIFA 2026™

تجاوز الحضور الجماهيري في كل مباراة حاجز 80 ألف متفرج

تألق كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، فيما خاضت ستة منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم FIFA™ مبارياتها على أرضية الملعب

أُسدل الستار في نيويورك نيوجيرسي على كأس العالم FIFA 2026™، التي كانت نسخة استثنائية بكل المقاييس، بعدما أصبح منتخب إسبانيا أول منتخب يُتوَّج بلقب البطولة منذ توسيع نظامها إلى 48 منتخباً، وذلك إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي في نهائي مثير وحافل بالأحداث.

وانضم قادة الدول الثلاث المستضيفة، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مراسم توزيع الميداليات على طرفي المباراة النهائية، قبل تسليم الكأس إلى قائد المنتخب الإسباني رودري.

وشهد الملعب أيضاً لحظة تاريخية أخرى تمثلت في إقامة أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA، في احتفال مميز جمع بين الرياضة والموسيقى والتأثير العالمي. وتولى كريس مارتن الإشراف الفني على عرض Topps بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™، الذي أنتجته منظمة Global Citizen، وتصدّره كل من مادونا وشاكيرا وفرقة BTS وجاستن بيبر، بمشاركة بورنا بوي وقائد الأوركسترا غوستافو دوداميل وأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية وكورال بي إس 22، إلى جانب فرقة كولدبلاي.

وإجمالاً، استضاف ملعب نيويورك نيوجيرسي ثماني مباريات، تجاوز الحضور الجماهيري في كل واحدة منها 80 ألف متفرج. وكان الملعب قد دخل التاريخ أيضاً عام 2025 باستضافته أول نهائي على الإطلاق لكأس العالم للأندية FIFA™ بمشاركة 32 فريقاً.

وفي هذا الصدد، قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني: "على مدار الشهر الماضي، رحبت مدينة نيويورك بالعالم. فمن تجمعات المشاهدة في الأحياء إلى المدرجات، احتفلنا بالمجتمعات التي تجعل من مدينتنا عاصمة عالمية للعبة الجميلة. واليوم، نختتم نسخة تاريخية من كأس العالم (FIFA) ونحن فخورون بحضور سكان نيويورك ومساندتهم طوال البطولة".

وفي سياق متصل، تم افتتاح ملعب FIFA Arena في سنترال بارك، وسيستفيد منه ما بين 80 و100 مدرسة ومركز ترفيهي ومنظمة مجتمعية من مختلف أحياء مدينة نيويورك الخمسة، بما يتيح إشراك أكثر من 5000 طفل.

ويُعد هذا أول ملعب مصغر من أصل 26 ملعباً من المقرر إنشاؤها في أنحاء المدينة، على أن يكتمل العمل في بقية الملاعب خلال النصف الثاني من العام.

ويُعد الملعب عادةً معقل فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، كما أنه أكبر ملاعب هذا الدوري. وقد افتُتح عام 2010 وشُيّد في موقع ملعب جاينتس القديم، الذي استضاف سبع مباريات خلال كأس العالم FIFA الولايات المتحدة الأمريكية 1994™.

وعلى مدار شهر كامل، كان الملعب مسرحاً لتألق نخبة من أفضل لاعبي العالم، حيث سجل كل من نجم فرنسا كيليان مبابي وهداف النرويج إيرلينغ هالاند ثنائيتين في مباراتين مختلفتين. كما استضاف مباريات ستة منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم FIFA، وهي الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا.

وافتتحت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، والمغرب، الذي بلغ نصف نهائي قطر ٢٠٢٢، مباريات الملعب بتعادل مثير 1-1 في 13 يونيو/حزيران، حيث عادل فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف فردي رائع بعدما منح إسماعيل صيباري التقدم لمنتخب شمال أفريقيا.

وبعد ثلاثة أيام، سجل مبابي ثنائية رائعة ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 58 هدفاً، فيما استهل وصيف نسخة ٢٠٢٢ مشواره بفوز 3-1 على السنغال.

ثم جاء دور هالاند، الذي سجل هدفين بعد هدف افتتاحي أحرزه ماركوس بيدرسن، ليساعد النرويج على الفوز بصعوبة 3-2 على المنتخب القادم من غرب أفريقيا. وسجل إسماعيلا سار هدفي أسود التيرانغا، الذين واصلوا الضغط على منافسهم الأوروبي حتى النهاية.

بعد ذلك، شهد الملعب واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما نجحت الإكوادور في قلب تأخرها بهدف أحرزه ليروي ساني في الدقيقة الثانية إلى فوز 2-1 على ألمانيا. وأدرك نيلسون أنغولو التعادل لمنتخب أمريكا الجنوبية بعد تسع دقائق، قبل أن يسجل غونزالو بلاتا هدف الفوز في الشوط الثاني.

وبعد يومين، قاد جود بيلينغهام وهاري كين منتخب إنجلترا إلى الفوز 2-0 على بنما، ليضمن صدارة المجموعة الثانية عشرة.

وقدمت فرنسا عرضاً قوياً لتتجاوز السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، حيث سجل مبابي هدفين آخرين رفع بهما رصيده في البطولة إلى ستة أهداف، وجاء بينهما هدف عالمي من برادلي باركولا. وفي نهاية المطاف، تُوج مبابي بجائزة حذاء adidas الذهبي بعدما سجل عشرة أهداف، كما أنهى البطولة متصدراً قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم FIFA برصيد 22 هدفاً.

وفي دور الـ16، عاشت النرويج واحدة من أعظم لحظاتها الكروية على الإطلاق بفوزها على البرازيل 2-1، وجاء الهدفان، وكأن ذلك كان أمراً محتوماً، عن طريق هالاند الذي رفع رصيده في البطولة إلى سبعة أهداف. كما شهدت المباراة إنجازاً تاريخياً للبرازيل، بعدما سجل نيمار من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليصبح ثاني لاعب برازيلي فقط، بعد بيليه، يسجل في أربع نسخ من كأس العالم FIFA.