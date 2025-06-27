إتاحة فرصة ثانية أمام المشجعين لتقديم توقعاتهم للنسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مع اقتراب موعد انطلاق مرحلة خروج المغلوب

قدّم آلاف المشجعين توقعاتهم عبر مركز ألعاب FIFA قبل انطلاق البطولة، ولكن هذه التوقعات لدور الـ16 لم تكن صائبة

ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ من أكثر الفرق التي رشّحها المشجعون للظفر بهذه البطولة

أتاح FIFA فرصة ثانية أمام المشجعين لتوقّع نتائج مباريات الأدوار الإقصائية، مع ترجيح أن تكون مباريات دور الـ16 في أتلانتا وشارلوت وميامي وأورلاندو وفيلادلفيا تاريخية

مع إسدال الستارة مساء الخميس على مباريات دور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وجّه FIFA دعوة للمشجعين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم للانضمام إلى الإثارة والمتعة وتحدّي عائلاتهم وأصدقائهم في تقديم توقّعاتهم مرّة أخرى لنتائج مباريات الأدوار الإقصائية عبر مركز ألعاب FIFA .

ينطبق تحدي الفرصة الثانية لتوقُّع نتائج مباريات الأدوار الإقصائية على 16 من الأندية النخبة التي تأهلت من دور المجموعات في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™، ما يمنح المشجعين الفرصة لتوقّع الفائز من كلّ واحدة من المباريات وصولاً إلى توقّع الفائز بالمباراة النهائية من كأس العالم للأندية FIFA 2025. وقد أصبح باب تقديم التوقعات مفتوحاً من الآن ولغاية يوم السبت عند الساعة 12:00 بالتوقيت الشرقي، عند إطلاق صافرة البداية على مرحلة خروج المغلوب التي ستبدأ بقمّة برازيلية بين بالميراس وبوتافوغو في ملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا.

والجدير بالذكر أنّ آلاف المشجعين قدّموا توقّعاتهم قبل انطلاق البطولة في ميامي يوم السبت 14يونيو/حزيران، غير أنّ المفاجآت التي حملتها هذه البطولة، حالت دون معرفة أي من المشجعين من الولايات المتحدة والعالم النتيجة الصحيحة لمرحلة المجموعات.

فالإقصاء المبكر للعملاقين الأوروبيين أتلتيكو مدريد وبورتو، أطاح بآمال الكثير من المشجعين، الذين توقّع 46% منهم تصدّر الفريق المدريدي المجموعة الثانية، بينما توقّع 42% منهم أن يتصدّر بورتو المجموعة الأولى.

أمّا بالنسبة إلى المجموعة السابعة، فقد أصابت توقعات المشجعين، أو كانت قريبة من الواقع، حيث رجّح 48% منهم تصدّر مانشستر سيتي المجموعة بينما 42% رجّحوا تصدّر يوفنتوس، ولم يصدر الحكم النهائي على هذه المجموعة قبل مساء الخميس في ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو. كذلك، أصابت توقّعات المشجعين بدّقة نتائج المجموعات الخامسة والسادسة والثامنة، إذ تصدر إنتر ميلان وبروسيا دورتموند وريال مدريد لمجموعاتهم.

ورغم أنّ توقّعات 3.4% من المشجعين بأن يتصدر فريق بوتافوغو المجموعة الثانية و8.2% منهم بأن يتصدر فريق مونتيري المجموعة الخامسة لم تكن دقيقة، إلّا أنّ هؤلاء المشجعين كانوا قريبين جداً من الواقع إذ قدّم الفريقان أداءً مذهلاً وتمكّنا من التأهل إلى الدور التالي في مجموعات صعبة.

والآن، مع انخفاض عدد الأندية المتبقية من 32 إلى 16، ستكون الفرصة أفضل أمام المشجعين لتوقع الفريق الذي سيرفع كأس العالم للأندية FIFA في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، يوم الأحد 13 يوليو 2025. ولكن يتبقى معرفة إن كان المشجعون سيحافظون على ولائهم للفريق الذي اختاروه في المرة الأولى قبل انطلاق البطولة كريال مدريد، وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، أم أنّهم سيختارون أحد الفرق الأخرى التي أسرت قلوب المشجعين.

• ريال مدريد

o 24% من المشجعين توقّعوا أن يصل إلى المباراة النهائية

o 36% من المشجعين توقّعوا أن يفوز بالمباراة النهائية

• باريس سان جيرمان

o 17% من المشجعين توقّعوا أن يصل إلى المباراة النهائية

• بايرن ميونخ

o 19% من المشجعين توقّعوا أن يصل إلى المباراة النهائية

ويُذكر أنّ عدد المشجعين الذي حضروا مباريات البطولة بلغ 1.7 مليون مشجّع، ومن المتوقّع ارتفاع هذا الرقم في المراحل الإقصائية في الأسبوعين القادمين، كما أنّ FIFA يتوقّع أن يشارك المزيد من المشجعين من الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في تحدي الفرصة الثانية لتوقُّع نتائج مباريات الأدوار الإقصائية. وقد بدت الحماسة مرتفعة على المشجعين الأمريكيين الذي شكّلوا 15% من المشاركين في المرحلة الأولى من التوقعات، وهي الأعلى من بين جميع البلدان، يليهم المشجعون من مصر وإنجلترا الذين شكّلوا 7% و5% على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المشاركة في تحدي الفرصة الثانية لتوقُّع نتائج مباريات الأدوار الإقصائية مجانية ويمكن الوصول إليها هنا ، قبل انطلاق دور الـ16 في أتلانتا (مباراتان) وشارلوت (مباراتان) وميامي (مباراتان) وأورلاندو وفيلادلفيا. كما يمكن للمشجعين أيضاً مشاركة توقعاتهم مع أصدقائهم وعائلاتهم ومتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.