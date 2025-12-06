أساطير FIFA رونالدو وتوتي وستويتشكوف ولالاس يساعدون في الكشف عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™

الكشف عن تفاصيل كأس العالم FIFA 2026™ المتعلقة بالملاعب ومواعيد انطلاق المباريات يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025 عند الساعة 12:00 بالتوقيت الشرقي

سيناقش أساطير FIFA، رونالدو نازاريو وفرانشيسكو توتي وخريستو ستويتشكوف وألكسي لالاس، المباريات المنتظرة ويقدّمون وجهات نظرهم الفريدة

سيكون أندريس كانتور المسؤول عن تقديم فعالية الكشف عن جدول المباريات

سينضمّ رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى كوكبة من النجوم نهار السبت 6 ديسمبر/كانون الأول لرفع الستارة عن جدول المباريات الـ 104 في كأس العالم FIFA 2026™ التي تضمّ 48 منتخباً.

وانطلاقاً من الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت الشرقي (18:00 بتوقيت وسط أوروبا)، سيعلن FIFA عن تفاصيل الملاعب ومواعيد انطلاق مباريات النسخة الأكبر من كأس العالم FIFA™، وستُبثّ الفعالية مباشرة عبر منصات FIFA المختلفة، ولا سيما موقع FIFA.com وقناة FIFA على يوتيوب ، وستشهد الكشف عن الملاعب المستضيفة لكل مباراة، بالإضافة إلى توقيت انطلاقها.

وستعاون كوكبة من أساطير اللعبة - اثنان منهم قد حقّقوا الكأس المنشودة - رئيس FIFA جياني إنفانتينو، من أجل التأكيد على موعد انطلاق كلّ مباراة من هذه البطولة الرائدة ومكانها.

وتتألّف اللجنة من رونالدو نازاريو، الفائز بكأس العالم FIFA لعامي 1994 و2002 مع البرازيل، إلى جانب فرانشيسكو توتي الفائز بالبطولة عام 2006، بالإضافة إلى أيقونة كرة القدم البلغاريّة خريستو ستويتشكوف صاحب أعلى رصيد من الأهداف في كأس العالم FIFA 1994™ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسطورة كرة القدم الأمريكي وأحد نجوم كأس العالم FIFA 1994 ألكسي لالاس، الذين سيعبّرون عن آرائهم المتعلقة بأهمّ أوجه البطولة مع مقدّم الفعالية أندريس كانتور.

تأتي هذه التحديثات على جدول المباريات عقب القرعة الأخيرة المنتظرة لكأس العالم FIFA 2026™ التي جرت أحداثها في العاصمة الأمريكية واشنطن والتي كشف عن مكوّنات المجموعات الـ12 المؤلفة من أربعة منتخبات في البطولة التي ستُلعب السنة المقبلة.