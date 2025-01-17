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الرياض تستضيف نهائيات FIFAe 2024 في إطار شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFAe مع انضمام Rocket League و™eFootball إلى المنافسات

٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤