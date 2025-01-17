كل البيانات الإعلامية
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
التطور التقني
إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين
١٦ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
انطلاق بيع تذاكر مباريات مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA
١٦ يناير ٢٠٢٥
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
انطلاق جولة الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحفل زاخر بالنجوم في متجر Tiffany & Co في نيويورك
١٦ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
FIFA يعّين شركة Beyond Hospitality مزوداً رسمياً لخدمات الضيافة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
تجاري
FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
انطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
مجلس FIFA
تأكيد تواريخ بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™: الإعلان عن جدول المباريات
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
تلفزيون FIFA
منصة DAZN توقع على صفقة تاريخية حصرية مع FIFA تخوّلها بث بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مجاناً حول العالم
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
تجاري
FIFA يُعلن The Home Depot داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في مجال تحسين المنازل بأمريكا الشمالية
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
تجاري
توسيع نطاق شراكة بنك أمريكا مع FIFA ليصبح الشريك الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA يُعيِّن جيل إليس رئيسة تنفيذية لقسم إدارة كرة القدم
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA وقطر يُطلقان صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ لدعم ثلاث مبادرات رائدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
تجاري
الإعلان عن AB InBev شريكاً رسمياً للجعة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة
الرياض تستضيف نهائيات FIFAe 2024 في إطار شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFAe مع انضمام Rocket League و™eFootball إلى المنافسات
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة
اتفاق شراكة بين MYTHICAL GAMES وFIFA لتمكين مستخدمي الأجهزة المحمولة من خوض تجربة لعبة كرة القدم الجديدة "FIFA Rivals" بجميع أنحاء العالم
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
تجاري
تعيين شركة Rock-it Cargo مزوداً رسمياً للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
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