كل البيانات الإعلامية

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: Players pose for group photo after receiving their awards during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
التطور التقني
إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين
١٦ يناير ٢٠٢٥
Tickets for FIFA Club World Cup™ play-offs and final go on sale
المنظمة
انطلاق بيع تذاكر مباريات مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA
١٦ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino stands next to the FIFA Club World Cup Trophy and holds the key at the presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
انطلاق جولة الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحفل زاخر بالنجوم في متجر Tiffany & Co في نيويورك
١٦ يناير ٢٠٢٥
Beyond Official Hospitality FIFA Club World Cup 2025
المنظمة
FIFA يعّين شركة Beyond Hospitality مزوداً رسمياً لخدمات الضيافة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA and Netflix sign historic broadcast deal for 2027 and 2031 editions of FIFA Women’s World Cup™
تجاري
FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
FCWC25-Ticket-1920x1080px-V4
المنظمة
انطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards 2024
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: A view of the FIFA Women's World Cup Winner's Trophy during the FIFA Women's World Cup Brazil 2027 date announcement piece to camera after FIFA Council Meeting No.30 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
تأكيد تواريخ بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 5: A view of the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy during the FIFA Club World Cup 2025™ Draw Ceremony on December 5, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™: الإعلان عن جدول المباريات
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
DAZN signs landmark free-to-view deal with FIFA to exclusively broadcast FIFA Club World Cup 2025™ globally
تلفزيون FIFA
منصة DAZN توقع على صفقة تاريخية حصرية مع FIFA تخوّلها بث بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مجاناً حول العالم
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
FIFA welcomes The Home Depot as Official Home Improvement Retail Supporter for FIFA World Cup 26™ in North America
تجاري
FIFA يُعلن The Home Depot داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في مجال تحسين المنازل بأمريكا الشمالية
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
Bank of America builds on partnership with FIFA to become Official Partner of FIFA Club World Cup 2025™
تجاري
توسيع نطاق شراكة بنك أمريكا مع FIFA ليصبح الشريك الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: Jill Ellis during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
FIFA يُعيِّن جيل إليس رئيسة تنفيذية لقسم إدارة كرة القدم
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 11: The FIFA World Cup trophy at the Home of FIFA on November 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA and Qatar launch FIFA World Cup 2022™ Legacy Fund to drive groundbreaking initiatives with WTO, WHO and UNHCR
المنظمة
FIFA وقطر يُطلقان صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ لدعم ثلاث مبادرات رائدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
AB InBev named Official Beer Partner of FIFA Club World Cup 25™
تجاري
الإعلان عن AB InBev شريكاً رسمياً للجعة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFAe Finals 2024
المنظمة
الرياض تستضيف نهائيات FIFAe 2024 في إطار شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وFIFAe مع انضمام Rocket League و™eFootball إلى المنافسات
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA and the next-generation gaming technology studio Mythical Games announced a collaboration to launch FIFA Rivals
المنظمة
اتفاق شراكة بين MYTHICAL GAMES وFIFA لتمكين مستخدمي الأجهزة المحمولة من خوض تجربة لعبة كرة القدم الجديدة "FIFA Rivals" بجميع أنحاء العالم
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Secretary General Mattias Grafström and President and CEO of GCL, the parent company of Rock-it Cargo, Daniel Rosenthal
تجاري
تعيين شركة Rock-it Cargo مزوداً رسمياً للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
إعداد ملف تعريف الارتباط