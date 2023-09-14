الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز The Best من FIFA™ لسنة 2023

فُتح باب التصويت عبر موقع FIFA.com للنسخة الثامنة من هذه الجوائز

أشرفت لجنة خبراء كرويين على اختيار القائمة المختصرة للمرشحين والمرشحات لجوائز فئتي كرة قدم السيدات والرجال وجائزة المشجعين

نال جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة العام الماضي كل من ليونيل ميسي وأليكسيا بوتيا

بعد أقل من شهر واحد على إسدال الستار على النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، كُشف النقاب عن قائمة المرشحين والمرشحات للفوز بالنسخة الثامنة من جوائز The Best لكرة القدم من FIFA™. قامت لجنة من خبراء كرة القدم بإصدار القوائم المختصرة للأسماء المرشحة لنيل الجوائز بفئاتها المختلفة انطلاقاً من قوائم أطول أعدّها الاتحاد الدولي لكرة القدم بناءً على الإنجازات التي حققها المرشحون والمرشحات خلال الفترة التي تغطيها هذه الدورة (انظر التفاصيل أدناه). وقد انطلق بالفعل التصويت لاختيار الأسماء الفائزة، مع العلم أن لجنة التحكيم الدولية مكوّنة من مدربي وقادة المنتخبات الوطنية وصحفيين رياضيين وجماهير من أرجاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أخذ الأداء في أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بعين الاعتبار لاختيار المرشحات لنيل جائزة The Best لأفضل لاعبة، إذ تتقدّم الفائزة بكرة adidas الذهبية أيتانا بونماتي كوكبة مكونة من 16 اسماً تضمّ أربع لاعبات إسبانيات، بالإضافة إلى أربع نجمات من المنتخب الإنجليزي الوصيف، وثلاث من تشكيلة صاحبات الأرض الأستراليات اللواتي كنّ قاب قوسين أو أدنى من بلوغ موقعة الحسم على التراب الوطني. واللافت في فئة اللاعبين أن نصف المرشحين هم من كتيبة مانشستر سيتي التي اكتسحت الميادين في موسم 2022-2023 محققة ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري الأبطال، بينما يظهر اسم مدرب الفريق بيب غوارديولا إلى جانب أربعة زملاء له مرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل مدرب في فئة الرجال. أما إيما هايز وسارينا ويغمان، الفائزتان بجائزة The Best لأفضل مدرب أو مدربة في فئة السيدات لعامي 2021 و2022، فهما مرشحتان مجدداً لهذه الفئة ضمن قائمة تشمل ثلاثة أسماء أخرى. وفي حماية العرين، تُهيمن على القائمة المختصرة لجائزة The Best لأفضل حارسة مرمى أسماء تألقت في العرس الكروي العالمي في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، فإلى جانب الفائزة بقُفاز adidas الذهبي ماري إيربس، تضمّ القائمة المكونة من سبعة أسماء صاحبة الميدالية الذهبية وحارسة المنتخب الإسباني كاتالينا كول. وفي فئة الرجال التي تضمّ خمسة مرشحين، فينحدر الحراس من ثلاث قارات مختلفة.

وبالنسبة إلى جائزة FIFA بوشكاش، التي تحظى بشعبية كبيرة ويُشارك باختيار الفائز فيها مئات الآلاف من المصوِّتين سنوياً، فهي تُمنح لـ"اللَّاعب الذي سجل أجمل هدف، بغض النظر عن البطولة أو جنسه أو جنسيته، دون أن يكون قد اقتنص الهدف نتيجة الحظ أو عن طريق الخطأ، وطبقاً لقواعد اللَّعب النظيف"، وسيتم الإعلان عن أصحاب الأهداف المرشحة لنيل الجائزة في 21 سبتمبر/أيلول. وكما جرت العادة، تشمل قائمة المرشحين لنيل جائزة FIFA للمشجعين مزيجاً من قصص عشق المستديرة الساحرة والإنجازات الاستثنائية، وهذا ما تكرر في النسخة الحالية، فهناك فران هورندال الذي دحرج الكرة لمسافة ألف كيلومتر كي يجمع الأموال لمنظمة خيرية، وأحد مشجعي نادي "أتليتيكو كولون دي سانتا في" الأرجنتيني الذي سجلت العدسات لقطات له تُجسِّد ولاءه الكبير للنادي وهو يحتضن ابنه على المدرجات، والشاب ميغل أنخل مشجِّع نادي ميلوناريوس الذي حقق رغبته الأخيرة بمقابلة أبطاله قبل رحيله عن عالمنا. يُذكر أن الأسماء التي ستنال جوائز FIFA لأفضل لاعبة وأفضل حارسة وأفضل مدرب/ة في فئة السيدات ستختارها لجنة دولية مكونة من المدربين الحاليين والمدربات الحاليات لمنتخبات السيدات (مدرب/ة واحد/ة من كل منتخب)، وقائدات المنتخبات الحاليات (لاعبة واحدة من كل منتخب)، وصحفي/ة من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثَّلة بمنتخب وطني، وجماهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع FIFA.com. أما الأسماء التي ستنال جوائز FIFA لأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مدرب في فئة الرجال فستختارها لجنة دولية مكونة من المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال (مدرب واحد من كل منتخب)، وقادة المنتخبات الحاليين (لاعب واحد من كل منتخب)، وصحفي/ة من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثَّلة بمنتخب وطني، وجماهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع FIFA.com.

أيتانا بونماتي (إسبانيا / نادي برشلونة)؛ ليندا كايسيدو (كولومبيا / نادي ريال مدريد)؛ راشيل دالي (إنجلترا / أستون فيلا للسيدات)؛ كاديدياتو دياني (فرنسا / أولمبيك ليون / باريس سان جيرمان قبل أغسطس 2023)؛ كايتلين فورد (أستراليا / أرسنال دبليو إف سي)؛ ماري فاولر (أستراليا / مانشستر سيتي دبليو إف سي)؛ أليكس غرينوود (إنجلترا / مانشستر سيتي WFC)؛ جينيفر هيرموسو (إسبانيا / سي إف باتشوكا فيمينيل)؛ ليندسي حوران (الولايات المتحدة الأمريكية / أولمبيك ليون)؛ أماندا إليستيت (السويد / آرسنال دبليو إف سي / باريس سان جيرمان (FRA) قبل يونيو 2023)؛ لورين جيمس (إنجلترا / تشيلسي)؛ سام كير (أستراليا / تشيلسي)؛ مابي ليون (إسبانيا / نادي برشلونة)؛ هيناتا ميازاوا (اليابان / مينافي سينداي)؛ سلمى بارالويلو (إسبانيا / نادي برشلونة)؛ كيرا والش (إنجلترا / برشلونة).

جوليان ألفاريز (الأرجنتين / مانشستر سيتي)؛ مارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا / إنترناسيونالي ميلانو / النصر)؛ كيفن دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)؛ إيلكاي غوندوغان (ألمانيا / مانشستر سيتي / برشلونة)؛ إيرلينغ هالاند (النرويج / مانشستر سيتي)؛ رودريغو (رودري) هيرنانديز كاكانتي (إسبانيا / مانشستر سيتي)؛ خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا / SSC نابولي)؛ كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)؛ ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان / إنترناسيونال دي فوتبول ميامي)؛ فيكتور أوسيمان (نيجيريا / نابولي)؛ ديكلان رايس (إنجلترا / وست هام يونايتد / أرسنال)؛ برناردو سيلفا (البرتغال / مانشستر سيتي).

بيتر غيرهاردسون (السويد)؛ جوناثان جيرالديز (إسبانيا / برشلونة)؛ توني غوستافسون (السويد / أستراليا)؛ إيما هايز (إنجلترا / تشيلسي)؛ سارينا ويغمان (هولندا / إنجلترا).

بيب غوارديولا (إسبانيا / مانشستر سيتي)؛ سيموني إنزاغي (إيطاليا / إنترناسيونالي)؛ أنغي بوستيكوغلو (أستراليا / سيلتيك)؛ لوتشيانو سباليتّي (إيطاليا / نابولي)؛ تشافي (إسبانيا / برشلونة).

ماكينزي أرنولد (أستراليا / ويست هام)؛ آن-كاترين بيرغر (ألمانيا / تيشلسي)؛ كاتالينا كول (إسبانيا / برشلونة)؛ ماري إيربس (إنجلترا / مانستر يونايتد)؛ كريستيان إندلر (تشيلي : أولمبيك ليون)؛ زيسيرا موسوفيتش (السويد / تشيلسي)؛ ساندرا بانيوس غارسيا-فياميل (إسبانيا / برشلونة).

ياسين بونو (المغرب / إشبيلية)؛ تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد)؛ إدرسون (البرازيل / ليفربول)؛ أندريه أونانا (الكاميرون / مانشستر يونايتد)؛ مارك-أندريه تير شتيغن (ألمانيا / برشلونة).

نادي "أتليتيكو كولون دي سانتا في" (الأرجنتين)؛ فران هورندال (إنجلترا)؛ ميغيل أنخل - أحد مشجعي نادي ميلوناريوس (كولومبيا).

الفترات التي يشملها الاستحقاق بالترشيح للجوائز

فترة استحقاق الترشيحات لفئة كرة قدم السيدات (أفضل لاعبة وأفضل حارسة وأفضل مدرب/ة) هي من 1 أغسطس/آب 2022 وحتى 20 أغسطس/آب 2023، وهو تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA. أما بالنسبة لفترة استحقاق الترشيحات لفئة كرة قدم الرجال (أفضل لاعب وحارس ومدرب) فهي من 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 20 أغسطس/آب 2023.

متى يبدأ التصويت؟

ينطلق التصويت لكافة الفئات المذكورة أعلاه عبر كافة منصات FIFA الرقمية يوم الخميس 14 سبتمبر/أيلول تزامناً مع إعلان القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات، بالإضافة إلى المرشحين لنيل جائزة FIFA للمشجعين، وينتهي التصويت منتصف ليل يوم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول بتوقيت وسط أوروبا. أما التصويت على جائزة بوشكاش FIFA، التي سينالها صاحب أو صاحبة أجمل هدف خلال الفترة بين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 و2 أغسطس/آب 2023 ضمناً، فينطلق يوم الخميس 21 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول بتوقيت وسط أوروبا.

لجنة الخبراء

لجنة السيدات لجنة الرجال جائزة المشجعين ميرسي أكيدي (نيجيريا) بيتر تشيك (التشيك) داماركوس بيسلي (الولايات المتحدة الأمريكية) شيرلي كروز (كوستاريكا) ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) هيذر جاريوك (أستراليا) إيمي دوغان (أستراليا) بريت إميرتون (أستراليا) مايا جاكمان (نيوزيلندا) إيزابيلا إتشفيري (كولومبيا) ريو فرديناند (إنجلترا) كارميلينا موسكاتو (كندا) ميا هام (الولايات المتحدة الأمريكية) أسامواه جيان (غانا) روكي جونيور (البرازيل) جيسيكا هوارة (فرنسا) كاكا (البرازيل) روكي سانتا كروز (باراجواي) مانا إيوابوتشي (اليابان) ماريو كيمبس (الأرجنتين) جان سينيندي (أوغندا) مانون ميليس (هولندا) أليكسي لالاس (الولايات المتحدة الأمريكية) إيان رايت (إنجلترا) باتريسيا بانيكو (إيطاليا) جول أوبي ميكيل (نيجيريا) كليمنتين توريه (ساحل العاج) بارك جي سونغ (كوريا الجنوبية) كيرستي يالوب (نيوزيلندا) إيفان فيسيليتش (نيوزيلندا)

قواعد الجائزة

يمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التصويت ومنح الجوائز في وثيقة قواعد الجائزة.