الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز The Best من FIFA™ لسنة 2023

تجدر الإشارة إلى أنه تم أخذ الأداء في أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بعين الاعتبار لاختيار المرشحات لنيل جائزة The Best لأفضل لاعبة، إذ تتقدّم الفائزة بكرة adidas الذهبية أيتانا بونماتي كوكبة مكونة من 16 اسماً تضمّ أربع لاعبات إسبانيات، بالإضافة إلى أربع نجمات من المنتخب الإنجليزي الوصيف، وثلاث من تشكيلة صاحبات الأرض الأستراليات اللواتي كنّ قاب قوسين أو أدنى من بلوغ موقعة الحسم على التراب الوطني. واللافت في فئة اللاعبين أن نصف المرشحين هم من كتيبة مانشستر سيتي التي اكتسحت الميادين في موسم 2022-2023 محققة ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري الأبطال، بينما يظهر اسم مدرب الفريق بيب غوارديولا إلى جانب أربعة زملاء له مرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل مدرب في فئة الرجال. أما إيما هايز وسارينا ويغمان، الفائزتان بجائزة The Best لأفضل مدرب أو مدربة في فئة السيدات لعامي 2021 و2022، فهما مرشحتان مجدداً لهذه الفئة ضمن قائمة تشمل ثلاثة أسماء أخرى. وفي حماية العرين، تُهيمن على القائمة المختصرة لجائزة The Best لأفضل حارسة مرمى أسماء تألقت في العرس الكروي العالمي في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، فإلى جانب الفائزة بقُفاز adidas الذهبي ماري إيربس، تضمّ القائمة المكونة من سبعة أسماء صاحبة الميدالية الذهبية وحارسة المنتخب الإسباني كاتالينا كول. وفي فئة الرجال التي تضمّ خمسة مرشحين، فينحدر الحراس من ثلاث قارات مختلفة.