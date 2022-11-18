FIFA+ تُحدث ثورة في تجربة المستخدمين الرقمية خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

منذ انطلاقها كمنصة رقمية رسمية لعشاق كرة القدم في وقت سابق من العام الحالي، وضعت FIFA+ نصب عينيها إحداث ثورة على مستوى تفاعل جمهور المستديرة الساحرة مع كأس العالم FIFA من خلال إزاحة الستار عن المنصة وهي ترتدي حلة البطولة بـ 11 لغة عشية انطلاق صافرة البداية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. طوال البطولة، ستكون FIFA+ هي المنصة الرسمية لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، إلى جانب إصدار عالمي جديد من تطبيق FIFA والموقع الإلكتروني، وأجهزة مختارة أخرى، وهو ما يجعل FIFA+ بمثابة الوجهة الأولى والأخيرة لكل عشاق العرس الكروي العالمي. تم تصميم FIFA+ لتكون منصة توفر تجربة شاملة للبطولة، وخدمة تستكمل المحتوى الذي تقدمه جهات البث، بحيث يمكن للجماهير الوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالمباريات المباشرة لمنتخبها المفضل من خلال ميزة "أين أشاهد"، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهد من وراء الكواليس، ومحتوى حصري على امتداد أيام المنافسات. وبعد إطلاقها بسلسلة برامج وإنتاجات حصرية وأرشيف زاخر بالمحتوى وتغطيات مباشرة مكثفة، ها هي المنصة المجانية بشكل كامل تجدد حلتها لتقدم مجموعة من المزايا والخدمات الجديدة والتفاعلية التي ستُحدث قفزة نوعية على مستوى تجربة جماهير اللعبة حول العالم. ومن بين الخدمات الجديدة: - تغطية كاملة للبطولة ستغطي منصة +FIFA كافة جوانب البطولة عبر قنواتها المختلفة، وذلك من خلال مدونة مباشرة ورائدة في عالم التغطيات الرياضية، إذ ستعرض ستنقل تفاصيل الحدث الكروي الأبرز في العالم بالصوت والصورة. أما فريق التحرير في منصة FIFA+ فسيقدم لكم أجمل الصور ومقاطع الفيديو من كل مباراة ومن مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، سواء من قطر أو أرجاء العالم، بينما ستكون FIFA+ وجهتكم للإحصائيات الرسمية وبيانات تحليل المباريات. - أبرز اللحظات الرسمية ستكون FIFA+ المصدر الرسمي لملخصات المباريات التي ستصدر خلال دقائق من صافرة نهاية كل مواجهة، بحيث تغطي لعشاق اللعبة في أرجاء العالم كل جوانب المباريات من إثارة وتشويق ومشاعر تعمل في قلب اللاعبين والحضور في الملاعب، كما ستكون متاحة بلغة الإشارة.

- تجربة الاستادات مع FIFA+ بالنسبة لأولئك المتواجدين في قطر، ستُحدث "تجربة الاستادات مع FIFA+ " ثورة في تفاعل الجماهير مع اللعبة الجميلة، وهذه الخدمة متاحة للجماهير المتواجدين داخل الاستادات، وتسمح لمستخدمي منصة FIFA+ باختبار إثارة البطولة بطريقة لم يسبق لها مثيل، من خلال تقنية الواقع المعزز وعرض أحدث الإحصائيات والخرائط الحرارية للتحركات على أرض الملعب وإضاءات من بيانات المباراة ولقطات من كاميرات بزوايا مختلفة، بالإضافة إلى إعادات تقنية تكنولوجيا التحكيم بمساعدة الفيديو، وغيرها الكثير. وقد تم تصميم تجربة المشاهَدة هذه لكي توفر لعشاق اللعبة المتواجدين بين جنبات الاستادات فرصة أكبر للاحتفال بالمستديرة الساحرة بأشكال مختلفة. - اللعبة الافتراضية من +FIFA وملصقات Panini وألعاب أخرى ستكون FIFA+ منصة للعبة الافتراضية الرسمية لكأس العالم FIFA والتي تفتح باب المشاركة فيها أمام عشاق اللعبة على اختلاف مستوى معرفتهم الكروية طوال البطولة، والفرصة متاحة أمام المتسابقين لخوض غمار اللعبة الافتراضية الكلاسيكية، أو التنافس على المستوى الدولي للفوز بجوائز مميزة في اللعبة الافتراضية اليومية، هذا بالإضافة ما تزخر به منطقة الألعاب في FIFA+ من أبواب مفضلة لدى عشاق المستديرة الساحرة، مثل ألبوم Panina الرقمي ولعبة التوقعات اليومية، ومسابقة المعلومات العامة عن كأس العالم. - البرنامج اليومي لكأس العالم FIFA من Hisense كما عودّتكم منصة، ستستمر بتقديم محتوى عالي الجودة عبر البرنامج اليومي لكأس العالم FIFA من Hisense الذي يوفر للجماهير تغطية يومية من مهرجان المشجعين ولقاءات مع المشاهير وصانعي المحتوى والمؤثرين وأساطير اللعبة في استعراض لملخص أحداث كل يوم من البطولة. - FIFA+ Collect ستوسع بوابة FIFA+ Collect نشاطها خلال البطولة نظراً لكونها الوجهة الرقمية الرسمية لـ +FIFA لشراء مقتنيات حصرية، إذ سيتم طرح متنجات جديدة قبيل ركلة بداية البطولة. - متجر FIFA بعد إطلاقه مؤخراً، سيكون متجر FIFA الرسمي متاحاً عبر منصة FIFA+، وسيكون بإمكان الجماهير شراء هدايا تذكارية خاصة بالمنتخبات الـ 32 المتأهلة للبطولة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الهدايا الخاصة بالاتحادات الوطنية الأخرى والإكسسوارات والمنتجات المميزة، كما سيكون المتجر وجهتهم للحصول على إصدار جديد لمنتجات من علامة FIFA مزينة بأعمال فنية وتصاميم مستلهمة من أبرز بطولات FIFA. - الأرشيف والإنتاجات الأصلية والبث المباشر بمعزل عن كأس العالم FIFA، يمثل FIFA+ بوابة رقمية تعرض أكثر من 40 ألف مباراة محلية سنوياً، إلى جانب أرشيف غني يضم كل مباراة تم تصويرها من بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات، وتشكيلة من الإنتاجات الأصلية بما فيها السلسلة الوثائقية الشهيرة قادة التي تستعرض ما يدور وراء الكواليس مع ستة من ألمع نجوم العالم، يتقدمهم لوكا مودريتش وتياغو سيلفا، في مشوار التأهل إلى قطر. - تجربة بحسب اهتماماتك وهوية FIFA إلى جانب كل المحتوى الذي سبق ذكره، يمكن لمتابعي FIFA+ تعديل تجربتهم في المنصة وما يرغبونه من إشعارات بحيث يختارون منتخبهم المفضل، ويستمتعون بتجربة لا مثيل لها في كأس العالم FIFA من خلال محتوى غني بالأخبار والملخصات والتحليلات التي تناسب اهتماماتهم، مع العلم أن بيانات الدخول هي نفسها لكل من اللعبة الافتراضية وFIFA+ Collect وغيرها من المزايا والخدمات التي يوفرها FIFA.