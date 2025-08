الاتحاد الدولي لكرة القدم يُطلق منصة +FIFA المجانية من أجل متعة عشاق كرة القدم في كل مكان

رونالدينيو: أسعد رجل في العالم (Ronaldinho: The Happiest Man in the World): فيلم وثائقي حصري طويل يوفر معلومات واسعة من أرشيف نادر لأحد أكثر اللاعبين شهرة، وتبلغ مدة الفيلم ٩٠ دقيقة، من إخراج ستيوارت وأندرو دوغلاس، ومن إنتاج بيرني جولدمان وسيمون هورسمان وجيفري سوروس من صندوق لوس أنجلوس الإعلامي. يروي الفيلم حياة اللاعب، وكيف ترعرع في شوارع البرازيل ليصبح أحد أكثر لاعبي كرة القدم شعبية في العالم، ويعبر في الفيلم كل من ليونيل ميسي وفرانك ريكارد وكارليس بويول عما يعنيه لهم هذا اللاعب الأسطورة.