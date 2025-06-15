FIFA وDAZN يعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق FIFA+ كـ"موطن كرة القدم" على منصة DAZN

بموجب الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، سيتم إطلاق قناة رقمية خاصة موجهة مباشرة للجمهور تحمل اسم Home of Football (موطن كرة القدم) على منصة DAZN

يهدف التعاون إلى توسيع نطاق وصول FIFA حول العالم وتسهيل الوصول إلى محتوى كروي فاخر

تمكّن الشراكة الدوريات والاتحادات الوطنية من توزيع محتواها حول العالم

بفضل تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية، ستوفر المنصة تجربة حديثة وممتعة مناسبة للجيل الشاب

أعلنت منصة DAZN العالمية الرائدة في مجال الترفيه الرياضي، اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع FIFA لإطلاق وتشغيل خدمات FIFA+ في أرجاء العالم، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في طريقة استمتاع الجماهير وتفاعلهم مع اللعبة الجميلة.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستوحِّد هاتان العلامتان التجاريتان، اللتان تُعتبران من بين الأكثر تأثيراً في العالم، جهودهما، بحيث تجمعان بين تقنيات البث الرائدة لمنصة DAZN والأجندة الكروية الاستثنائية لـ FIFA. وستكون خدمة FIFA+ الجديدة بمثابة المنصة الرقمية المنتظرة وسهلة الاستخدام لبثّ المباريات مباشرة ومشاهدة أرشيف تاريخي حافل وإنتاجات وثائقية أصلية وبرامج حصرية.

شراكة استراتيجية بين FIFA وDAZN 01:50

وتُعتبر منصة DAZN جهة البث الحصرية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي تُعتبر أكبر بطولة على الإطلاق لأندية كرة القدم، ويشارك فيها 32 من نخبة أندية العالم وتدور منافساتها في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، من ميامي ووصولاً إلى نيوجرسي. كما تشمل الشراكة إطلاق برنامج يومي خاص بكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ يحمل عنوان The Press، وتُقدِّمه شخصيات كروية شهيرة ويُسلِّط الضوء على أبرز أحداث البطولة ولقطات من وراء الكواليس وردود أفعال الجماهيل.

وبعد اختتام منافسات البطولة، ستتواصل الخدمة الإخبارية الحصرية، والتي تهدف لإطلاع الجماهير على أحدث الأخبار من عالم المستديرة الساحرة في أرجاء المعمورة، بحيث ستكون بمثابة نقلة نوعية في تغطية شؤون اللعبة الجميلة. وستكون المنصة بمثابة وجهة كروية متكاملة، يمكن عبرها لعشاق كرة القدم متابعة أكثر من 150 دوري للسيدات والرجال ومباريات للمنتخبات الوطنية، وبرامج من أرشيف FIFA على مدى السنوات.

وتستغلّ هذه الشراكة الخبرة التكنولوجية العالمية لمنصة DAZN، وما تملكه من حقوق بث واسعة وشبكة توزيع كبيرة، ليترافق ذلك مع ما تتبع به FIFA من علامة تجارية أيقونية وثراء في المحتوى وصلات متينة مع الدوريات والاتحادات الوطنية والرعاة والشركاء حول العالم. ومن شأن هذه الشراكة تمكين الدوري والاتحادات الوطنية من توزيع المحتوى على مستوى عالمي، وتوسيع نطاق وصول كرة القدم وتفاعل الجماهير في أرجاء المعمورة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمجموعة DAZN شاين سيغيف: "تُعزّز هذه الشراكة مكانة منصة DAZN كوجهة رقمية مثلى لكرة القدم، تسمح للجماهير أينما كانت القدرة على الوصول إلى مكتبة كروية فاخرة. وبالتعاون مع علامة FIFA التجارية وانتشارها الواسع، سنقدّم تجربة ترفيه لا يمكن مجاراتها، وهو ما يدعم رؤية FIFA بتوسيع نطاق وصول اللعبة والتفاعل مع شريحة جديدة من الجمهور."