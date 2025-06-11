FIFA يحتفل ببقاء عام واحد على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™

تنطلق البطولة يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 في مكسيكو سيتي

بمشاركة 48 منتخباً، ستكون كأس العالم 2026 FIFA™ هي النسخة الأكبر والأكثر شمولية على الإطلاق في تاريخ العرس العالمي

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك المنافسات لتكون المرة الأولى التي تُنظَّم البطولة في ثلاث دول

يشهد يوم 11 يونيو/حزيران 2026 توجّه أنظار العالم بأسره إلى أمريكا الشمالية مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 FIFA™ التي تجري في ثلاث دول وتستضيفها 16 مدينة، بمشارَكة موسَّعة للمرة الأولى، إذ ستشهد مشاركة 48 منتخباً، لتكون بذلك النسخة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ العرس العالمي. ومن المتوقع أن يحضر 6.5 مليون شخص منافساتها في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بحيث تجمع دول أمريكا الشمالية حول حدث فريد.

“وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "بعد عام من اليوم، سيأسر المهرجان الكروي الأكبر في المعمورة العالم بأسره بشكل غير مسبوق. إنها أكثر من مجرّد بطولة، إنها احتفالٌ عالمي بالتواصل والوحدة والشغف. تتحوّل الأحلام من كافة أركان العالم إلى حقيقة مع تأهل المنتخبات وتخطيط الجماهير للتواجد في الحدث التاريخي، ومع بدء العد التنازلي لأكبر نسخة من كأس العالم FIFA على الإطلاق."

يأتي هذا بينما تضع الولايات المتحدة الأمريكية اللمسات النهائية لاستضافة كأس العالم للأندية FIFA™ التي تنطلق يوم السبت بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بمشاركة 32 من نخبة أندية العالم التي ستبذل الغالي والنفيس في سبيل التربّع على العرش العالمي.

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واحتفالاً بتبقي عام واحد على صافرة بداية العرس الكروي العالمي، ستكشف كافة المدن المضيفة عن ساعات العد التنازلي التي ستحمل كلٌّ منها الهوية البصرية المميزة لكل مدينة، وستكون موجودة في مواقع استراتيجية في كل مدينة، ويستمرّ فيها العد التنازلي حتى منتصف ليلة 11 يونيو/حزيران 2026، الذي سيكون إيذاناً بانطلاق أهم حدث رياضي في أمريكا الشمالية.

وستشهد القارة تنظيم فعاليات محلية بمشاركة الجهات المعنية والاحتفال بالنسخة الأكبر في تاريخ البطولة. كما ستكشف كل مدينة مضيفة عن مقطع فيديو تظهر فيه شخصية شهيرة محلية، ويُسلِّط الضوء على الجوانب المميزة والملهِمة في كل مدينة من المدن المضيفة. وأضاف إنفانتينو: "سيُظهر كأس العالم روعة وثقافة والطابع الفريد لكل مدينة من المدن الـ16 المضيفة، وسيُقدِّم للعالم بأسره أجمل ما في أمريكا الشمالية. نتطلّع لاستضافة المنتخبات والزوار من كافة القارات للاحتفال باللعبة الجميلة في الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق."

“وعلى بُعد عام على انطلاق صافرة البداية، حجزت 13 دولة تذكرة التأهل للحدث التاريخي. فإلى جانب كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، التي تأهلت تلقائياً باعتبارها مستضيفة البطولة، شهدت الفترة الماضية تأهل 10 منتخبات، وهي الأرجنتين حاملة اللقب، والأردن وأوزبكستان اللذين سيُشاركان في البطولة للمرة الأولى في تاريخهما، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل والإكوادور وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. بينما ستُحسم هوية المنتخبات الـ35 المتبقّية بحلول مارس/آذار 2026. وسيتم تحديد تفاصيل مواجهات مرحلة المجموعات بموجب نتائج القرعة النهائية للبطولة التي ستجري في ديسمبر/كانون الأول 2025.

أما تذاكر مباريات كأس العالم 2026 FIFA فستكون متاحة للشراء خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما تُتاح منذ الآن بعض باقات الضيافة التي تشمل تذاكر المباريات، وستُطرح في يوليو/تموز المقبل باقات ضيافة إضافية للمباريات في كندا والمكسيك. ويمكن للمهتمين التعرّف على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/Tickets، الذي يُعتبر المصدر الرسمي والمفضَّل لتذاكر البطولة. أما أولئك المهتمون بالتطوّع، فندعوهم للانضمام إلى مجتمع FIFA للمتطوعين قبيل إطلاق برنامج التطوّع الخاص بالبطولة، وذلك عبر FIFA.com/volunteers.