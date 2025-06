FIFA وDAZN يعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق FIFA+ كـ"موطن كرة القدم" على منصة DAZN

بموجب الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، سيتم إطلاق قناة رقمية خاصة موجهة مباشرة للجمهور تحمل اسم Home of Football (موطن كرة القدم) على منصة DAZN

يهدف التعاون إلى توسيع نطاق وصول FIFA حول العالم وتسهيل الوصول إلى محتوى كروي فاخر

تمكّن الشراكة الدوريات والاتحادات الوطنية من توزيع محتواها حول العالم

بفضل تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية، ستوفر المنصة تجربة حديثة وممتعة مناسبة للجيل الشاب

أعلنت منصة DAZN العالمية الرائدة في مجال الترفيه الرياضي، اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع FIFA لإطلاق وتشغيل خدمات FIFA+ في أرجاء العالم، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في طريقة استمتاع الجماهير وتفاعلهم مع اللعبة الجميلة.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستوحِّد هاتان العلامتان التجاريتان، اللتان تُعتبران من بين الأكثر تأثيراً في العالم، جهودهما، بحيث تجمعان بين تقنيات البث الرائدة لمنصة DAZN والأجندة الكروية الاستثنائية لـ FIFA. وستكون خدمة FIFA+ الجديدة بمثابة المنصة الرقمية المنتظرة وسهلة الاستخدام لبثّ المباريات مباشرة ومشاهدة أرشيف تاريخي حافل وإنتاجات وثائقية أصلية وبرامج حصرية.

وتُعتبر منصة DAZN جهة البث الحصرية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تُعتبر أكبر بطولة على الإطلاق لأندية كرة القدم، ويشارك فيها 32 من نخبة أندية العالم وتدور منافساتها في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، من ميامي ووصولاً إلى نيوجرسي. كما تشمل الشراكة إطلاق برنامج يومي خاص ببطولة كأس العالم FIFA 2025™ يحمل عنوان The Press، وتُقدِّمه شخصيات كروية شهيرة ويُسلِّط الضوء على أبرز أحداث البطولة ولقطات من وراء الكواليس وردود أفعال الجماهيل.

وبعد اختتام منافسات البطولة، ستتواصل الخدمة الإخبارية الحصرية، والتي تهدف لإطلاع الجماهير على أحدث الأخبار من عالم المستديرة الساحرة في أرجاء المعمورة، بحيث ستكون بمثابة نقلة نوعية في تغطية شؤون اللعبة الجميلة. وستكون المنصة بمثابة وجهة كروية متكاملة، يمكن عبرها لعشاق كرة القدم متابعة أكثر من 150 دوري للسيدات والرجال ومباريات للمنتخبات الوطنية، وبرامج من أرشيف FIFA على مدى السنوات.

وتستغلّ هذه الشراكة الخبرة التكنولوجية العالمية لمنصة DAZN، وما تملكه من حقوق بث واسعة وشبكة توزيع كبيرة، ليترافق ذلك مع ما تتبع به FIFA من علامة تجارية أيقونية وثراء في المحتوى وصلات متينة مع الدوريات والاتحادات الوطنية والرعاة والشركاء حول العالم. ومن شأن هذه الشراكة تمكين الدوري والاتحادات الوطنية من توزيع المحتوى على مستوى عالمي، وتوسيع نطاق وصول كرة القدم وتفاعل الجماهير في أرجاء المعمورة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمجموعة DAZN شاين سيغيف: "تعزز هذه الشراكة مكانة منصة DAZN كوجهة رقمية مثلى لكرة القدم، تسمح للجماهير أينما كانت القدرة على الوصول إلى مكتبة كروية فاخرة. وبالتعاون مع علامة FIFA التجارية وانتشارها الواسع، سنقدّم تجربة ترفيه لا يمكن مجاراتها، وهو ما يدعم رؤية FIFA بتوسيع نطاق وصول اللعبة والتفاعل مع شريحة جديدة من الجمهور".

من ناحيته، قال الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم: "نفخر في FIFA بالتطلّع إلى المستقبل دوماً، وإلى دراسة كيفية تبنّي نهج مبتكر بهدف حماية لعبتنا وإثرائها للأجيال المقبلة. وتأتي هذه الشراكة مع منصة DAZN في سياق تحقيق هذا الهدف تماماً، فرؤيتهم عالمية الطابع، كما هو الحال بالنسبة لنا، ونتطلّع إلى تعزيز تعاوننا معهم من خلال منصة FIFA+ باعتبارها ’موطن كرة القدم‘."

DAZN, the world’s leading sports entertainment platform, today announced a new strategic partnership with FIFA to launch and operate the FIFA+ service across the globe, transforming the way football fans access and engage with the sport.

This partnership unites two of the sport’s most influential brands, bringing together DAZN’s cutting-edge streaming technology and FIFA’s unparalleled football portfolio. The new FIFA+ service will be the long-awaited digital home for global football—an accessible, user-centric platform featuring live matches, historic archives, original documentaries, and exclusive original programming.

Initially, DAZN will broadcast the entire FIFA Club World Cup 2025™—the biggest tournament of club football—featuring 32 elite teams from around the world, live from Miami to New Jersey. The partnership will also introduce a daily FIFA Club World Cup 2025™ show, "The Press," with insights from leading football personalities delivering tournament highlights, behind-the-scenes content, and fan reactions.

Following the tournament, a continuous, exclusive news service, ensuring fans stay connected to all the latest football action and stories from across the globe, will be launched setting a new benchmark in global football coverage. The platform will serve as a comprehensive football destination, offering fans access to over 150 men's and women's leagues, national teams, and historic FIFA moments from over the years.

This partnership leverages DAZN’s global technological expertise, extensive rights portfolio, and distribution network, combined with FIFA’s iconic brand, rich content, and relationships with leagues, member associations, sponsors, and partners. It will empower leagues and associations to distribute content at a global scale, expanding football’s accessibility and engagement worldwide.

Shay Segev, DAZN Group CEO, remarked: “This partnership with FIFA cements DAZN’s role as the ultimate digital destination for football, allowing fans everywhere to access a vast, premium football content library. Together with FIFA’s brand and reach, we will deliver an unmatched entertainment experience, supporting FIFA’s vision of expanding the game’s global footprint and engaging new audiences.”