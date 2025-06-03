نخبة أندية العالم على موعد مع كرم ضيافة المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية

سيصل أفضل 32 نادياً في العالم إلى مواقع تدريب معسكراتها خلال الأيام المقبلة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلّتها الجديدة

منشآت من الطراز العالمي في 14 ولاية أمريكية ستكون وجهة التدريب لنخبة لاعبي ومدربي العالم تحضيراً لمرحلة المجموعات

فرصة أمام أبناء المجتمعات المحلية لمساندة الفرق المشاركة في أول بطولة عالمية بحقّ لأندية كرة القدم

مع استمرار العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA™، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواقع معسكرات تدريب الأندية الـ32 المشارِكة التي ستكون تحت تصرّفها طوال مرحلة المجموعات.

فمِن فلوريدا وصولاً إلى نيوجيرسي وكاليفورنيا، اختارت الأندية الـ32 المتأهلة من 20 دولة مواقع تدريب في 14 من ولايات الدولة المستضيفة، وهو ما يوسِّع تأثير البطولة المنتظرة في المجتمعات المحلية داخل المدن المستضيفة لمباريات البطولة الـ63 وخارجها.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ FIFA: "يسرّنا الإعلان عن مواقع معسكرات التدريب التي ستستضيف الأندية المتأهلة خلال مرحلة المجموعات من هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA. سترحّب هذه المواقع، بالإضافة إلى السكان والمجتمعات المحلية فيها، بنخبة (فرق) العالم، وتوفّر أجواء رفيعة المستوى وستُكرم ضيافة الأندية.

وستعمل الأندية واللاعبون والمدربون والكوادر الإدارية والمشجعون على نسج روابط رائعة مع السكان المحليين الذين سيدعمونهم طوال البطولة. هذا أمر بغاية الأهمية في أي بطولة كأس عالم، وأنا متحمّس للغاية لأكون شاهداً على الصلات التي ستتشكّل خلال هذا الحدث التاريخي".

مواقع تدريب معسكرات الأندية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™:

النادي موقع/مواقع التدريب النادي الأهلي Nova Southeastern University، ديفي، فلوريدا The Pingry School، باسكنج ريدج، نيوجيرسي نادي العين Episcopal High School، الإسكندرية، فيرجينيا نادي الهلال DC United Training Centre، ليسبرغ، فيرجينيا Nashville SC Training Facility، ناشفيل، تينيسي أتلتيكو مدريد Los Angeles Memorial Coliseum، لوس أنجلوس، كاليفورنيا أوكلاند سيتي Baylor School، تشاتانوغا، تينيسي بروسيا دورتموند Inter Miami CF Training Centre، فورت لودرديل، فلوريدا بوتافوغو Westmont College، سانتا باربارا، كاليفورنيا بوكا جونيورز Barry University، ميامي شورز، فلوريدا ريفر بليت Sounders FC Clubhouse and Training Facility، رينتون، واشنطن مونتيري Loyola Marymount University، لوس آنجلوس، كاليفورنيا باتشوكا UNC Charlotte، شارلوت، نورث كارولاينا تشيلسي Philadelphia Union Training Facility، تشستر، بنسلفانيا Nova Southeastern University، ديفي، فلوريدا فلامينغو Stockton University، غالواي، نيوجيرسي Wide World of Sports Complex، أورلاندو، فلوريدا الترجي Oakland University، أوكلاند كاونتي، ميشيغان بايرن ميونخ Wide World of Sports Complex، أورلاندو، فلوريدا إنترناسيونالي ميلانو UCLA، لوس آنجلوس، كاليفورنيا Seattle Seahawks Training Centre، رينتون، واشنطن بورتو Rutgers University، بيسكاتاواي، نيوجرسي سالزبورغ Melanie Lane Training Ground، وينيباي، نيوجرسي فلومينينسي University of South Carolina، كولومبيا، كارولاينا الجنوبية إنتر ميامي Inter Miami CF Training Centre، فورت لودرديل، فلوريدا يوفنتوس The Greenbrier Sports Training Centre، غرينبرير كاونتي، وست فيرجينيا ChampionsGate، فلوريدا نادي لوس أنجلوس Mercer University، ميكون، جورجيا ماميلودي صن داونز IMG Academy، برادنتون، فلوريدا مانشستر سيتي Lynn University، بوكا راتون، فلوريدا باريس سان جيرمان University of California Irvine، إرفين، كاليفورنيا ريال مدريد Gardens North County District Park، بالم بيتش غاردنز، فلوريدا بالميراس UNC Greensboro، نورث كارولاينا سياتل ساوندرز Sounders FC Clubhouse and Training Facility، رينتون، واشنطن بنفيكا Waters Sportsplex، تامبا، فلوريدا أولسان Charlotte FC، شارلوت، نورث كارولاينا أوراوا ريد دايموندز University of Portland، بورتلاند، أوريغون الوداد Landon School، بيثيدا، ماريلاند

وبهذا، تكون ولايات فلوريدا (9) وكاليفورنيا (5) ونيوجيرسي (4) ونورث كارولاينا (3) وفيرجينيا (2) وتينيسي (2) وواشنطن (2) مواقع تدريبية لعدة أندية. كما وقع الاختيار على مواقع في جورجيا وماريلاند وميشيغان وأوريغون وبنسلفانيا وساوث كارولاينا ووست فيرجينيا لتلعب دوراً حيوياً طوال البطولة، وتوفّر بيئة تدريبية مثالية لنخبة الأندية حتى تستعد للتنافس على الساحة الكروية العالمية. كما سيتم استخدام المراكز التدريبية للدوري الأمريكي التابعة لأندية شارلوت ودي سي يونايتد وإنتر ميامي وناشفيل وفيلادلفيا يونيون وسياتل ساوندرز كمواقع تدريب معسكرات الأندية طوال البطولة، وذلك نظراً للبنية التحتية العالمية المستوى الموضوعة تحت تصرّف فرق الدوري الأمريكي.

كما ستستخدم الأندية منشآت ومَرافق أخرى طوال البطولة، ومنها مواقع تدريبية خاصة بالملاعب المستضيفة وقريبة منها، بحيث تكون متاحة في اليوم الذي يسبق المباراة وخلال أدوار خروج المغلوب.