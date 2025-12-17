حقبة جديدة لكرة القدم: FIFA الآن على ألعاب Netflix استعداداً لكأس العالم FIFA 2026™

عندما يجتمع العالم احتفالاً بكأس العالم FIFA 2026™ هذا الصيف، سيتمكّن المشجعون من ممارسة لعبة محاكاة كرة القدم الجديدة من FIFA على ألعاب Netflix.

هذه اللعبة، من إنتاج وتوزيع شركة Delphi Interactive، ستُمكّن المشتركين بمنصة Netflix من اختبار مشاعر البطولة والدراما المحيطة بها بأنقى أشكالها وأمتعها، وهي سهلة التعلّم وحماسية ومناسبة للجميع. ستكون المتعة على بعد زرّ واحد، وهي متوفّر للجميع - للعب الانفرادي أو مع الأصدقاء على الإنترنت. كلّ ما تحتاجه هو هاتفك وNetflix.

وفي هذا الصدد، قال آلان تاسكان، رئيس ألعاب Netflix: "كأس العالم FIFA هو الفعالية الثقافية لعام 2026، والآن سيتمكّن المشجعون من الاحتفال بشغفهم عبر اللعب من منازلهم، ونريد بهذه الطريقة إعادة كرة القدم إلى جذورها من خلال توفير لعبة يمكن للجميع ممارستها بضغطة زرّ".

وبدوره، أضاف جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: "يسرّ FIFA للغاية، وعلى أعتاب كأس العالم FIFA 2026، التعاون مع ألعاب Netflix وشركة Delphi Interactive ليكون نقطة مفصلية في التزام FIFA بالابتكار في عالم الألعاب الإلكترونية الرياضية، التي يسعى إلى توفيرها لمليارات من مشجّعي كرة القدم من كافة الأعمار حول العالم، وسيُقدِّم تعريفاً جديداً لمفهوم ألعاب المحاكاة. هذه اللعبة ذات الرؤية الجديدة تمثِّل بداية حقبة جديدة في عالم كرة القدم الرقمية. وستكون متوفّرة مجاناً للمشتركين بمنصة Netflix، وخطوة تاريخية عظيمة لـ FIFA".

أمّا كاسبر دوغارد، مؤسِّس شركة Delphi Interactive ومديرها التنفيذي، فصرّح قائلاً: "كرة القدم هي الحدث الأكبر في العالم. وبصفتي من مشجّعي FIFA، نفتخر ونعتزّ بالمساعدة على تقديم الجيل الجديد وإعادة تخيّل مستقبل العلامة التجارية. مهمّتنا بسيطة، وتقتضي بجعل لعبة FIFA الأكثر متعة وتوفّراً وعالمية على الإطلاق". وأضاف أندي كلاينمان، رئيس شركة Delphi Interactive: "بالتعاون مع FIFA وألعاب Netflix، تُصمّم Delphi لعبة رياضية تستحقّ أن تكون المُفضَّلة في العالم، ويمكن للجميع ممارستها في أيّ مكان والاستمتاع بسحر كرة القدم".

يُشاهِد الملايين من الناس Netflix على أجهزة التلفزة، والآن أصبح من الممكن الاستمتاع بالألعاب هناك أيضاً. ستنضم لعبة FIFA الجديدة إلى مجموعة من الألعاب التي تمّ إطلاقها مؤخراً والتي تتوفّر للمشتركين بمنصة Netflix، ويمكن العثور عليها على أجهزة التلفزة إلى جانب أفضل البرامج والأفلام، ويمكن ممارستها عن طريق استخدام الهاتف الجوّال كجهاز تحكّم.

سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل في عام 2026.