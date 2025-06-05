حفل افتتاح بإيقاعات لاتينية وموسيقى الراب قبل صافرة انطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

يبدأ حفل الافتتاح في ملعب هارد روك في ميامي في الساعة السابعة والربع مساء السبت 14 يونيو/حزيران لتكون انطلاقة حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية

سيُرحب النجمان الصاعدان فيكينا وريكاليو بالجماهير في ميامي ويضفيان نكهة لاتينية على عرض من إنتاج إميليو ستيفان جونيور الحائز على جائزة غرامي المرموقة

يُشارك في الحفل الفنانان فرينش مونتانا وسواي لي اللذين سيُشعلان المدرجات بمقطوعات من موسيقى الراب حققت شعبية كبيرة، ويلي ذلك استعراض لرايات الأندية المشارِكة

مع تبقي ما يزيد قليلاً عن أسبوع، بدأ العد التنازلي رسميًا لانطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بين ناديي الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك في ميامي. ولكن قبل صافرة بداية اللقاء، ستكون جماهير المستديرة الساحرة على موعد مع مهرجان من الألوان والموسيقى والشغف الكروي. ففي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية من يوم السبت 14 يونيو/حزيران، وسواء كنت تتابع البطولة في ميامي أو البث المباشر عبر منصة DAZN، احرص على متابعة حفل الافتتاح الذي يسبق انطلاق البطولة الأكبر على الإطلاق لأندية كرة القدم.

وسيتم تقديم الحفل بالشراكة مع وكالة Balich Wonder Studio للإنتاجات الإبداعية، وسيتمحور حول شعار "انطلاق مرحلة جديدة"، بحيث يكون بمثابة رحلة مثيرة توظّف تقنيات الصوت والحركة لتوحِّد الأندية الـ 32 المشارِكة والملايين من الجماهير حول العالم قبيل انطلاق البطولة. أما فيديو العد التنازلي، فمن المنتظر أن يُشعل حماس الجماهير في الملعب، ويكون بمثابة تكريم لمشجعي الأندية من كافة قارات العالم.

ثم سيعتلي منصة الحفل كل من الفنانة فيكينا والفنان ريكاليو اللذين سيرفعان مستوى الإثارة على المدرجات ولدى المشاهدين، ويضفيان نكهة لاتينية على عرض من إنتاج إميليو ستيفان جونيور، الذي يُعتبر شخصية رائدة في الموسيقى اللاتينية ويُشهد له إبرازها على المشهد الفني.

وعن هذا العرض، قال ستيفان: "سيحتفل هذا العرض بإيقاعات متعددة الثقافات من أرجاء العالم، بحيث يعكس النسيج الغني للثقافات والألحان التي تجمعها كرة القدم. وها نحن نرحّب بالعالم في ميامي بالموسيقى والبهجة والوحدة".

أما الفنانة فيكينا، فقالت عن مشارَكتها هذه: "تقديم عرض في حفل افتتاح كأس العالم للأندية FIFA في مدينتي الأم هو بمثابة حلم. ها نحن نرفع الصوت عالياً، ونقدم للعالَم أجمع إيقاعات ميامي، تماماً كهذا المزيج المذهل من ثقافات كرة القدم والشغف باللعبة الذي سيتردد صداه في الولايات المتحدة وحول العالم".

يُشارك في إحياء الحفل كذلك، الفنانان فرينش مونتانا وسواي لي اللذين سيُشعلان المدرجات بمقطوعات من موسيقى الراب حققت شعبية كبيرة، لا شكّ في أنها ستُلهب حماس المتفرجين. وعن مشاركته هذه، قال مونتانا: "إنه حفل استثنائي، افتتاح كأس العالم للأندية! إني متحمس للغاية لإظهار طاقتي على المسرح والتواصل مع الجماهير والاحتفال بما يمكن لكرة القدم والموسيقى القيام به سوية. ليس هذا مجرّد عرض فني، إنه عالَم قائم بذاته. سنجمع كرة القدم والموسيقى والثقافة، بحيث ننقل الأجواء الملتهبة من الولايات المتحدة وأرجاء العالم".

وبعد أن يُمتع الراقصون والموسيقيون والمنشدون جماهير اللعبة الجميلة، سيكون مسك ختام حفل الافتتاح تحية للأندية الـ 32 المشارِكة، إذ سيحمل لاعبون شبان، يمثّل كل منهم أحد الفرق المشارِكة، راية النادي ويدخل بها إلى أرضية الملعب، ليشكّلون سوية كلمة FIFA متوهِّجة، بحيث تكون رمزاً للوحدة، وستبقى هذه الرايات في الولايات المتحدة قبل انتقالها إلى متحف FIFA في مدينة زيورخ السويسرية.

من جهته، وقال هيمو شيرغي، كبير مسؤولي عمليات الفعاليات في FIFA: "سيكون حفل الافتتاح نابضاً بالإيقاعات الموسيقية والطاقة، بدءاً من قارعي الطبول الذين سيُشكلون نبض الأمسية، وصولاً إلى العروض البصرية التي ستسلّط الضوء على كأس البطولة. كل ذلك يكون بمثابة تمهيد لمنافسات تنتهي بتتويج بطل واحد يسعى لتحقيق هدف واحد، وحلم واحد، ومجد دائم".

أما ماركو باليش، الرئيس والمدير الإبداعي لاستوديو باليش ووندر، فقد قال: "بعد ما قدّمناه في كأس العالم FIFA بقطر، نشعر بحماس كبير للتعاون مجدداً مع FIFA على (تنظيم) حفي افتتاح واختتام كأس العالم للأندية".

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مع تزايد درجة الإثارة والترقب، يُنصح بالإسراع في شراء التذاكر لحضور لنسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets . كما يمكن شراء حزم الضيافة الشاملة للتذاكر عبر الموقع FIFA.com/hospitality . يُذكر أن مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 كافة سيتم بثها مباشرة ومجاناً على منصة DAZN.com ، التي ستنقل أجواء الإثارة والمتعة الكروية لكل عشاق اللعبة الجميلة في أرجاء العالم.