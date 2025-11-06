جوائز The Best من FIFA لعام 2025™: فتح باب التصويت على القائمة المُختصرة

تحتفي جوائز The Best من FIFA لعام 2025™ بأفضل نجوم اللعبة

تشهد هذه النافذة التصويت على جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرّب ومدرّبة وأفضل حارس وحارسة مرمى

يبدأ اليوم التصويت على القائمة المختصرة عبر تطبيق مُخصص لهذا الغرض، على أن يُختتم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عند الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025

بعد سنة لا تُنسى من الإثارة والندية على أرض الملعب، يدعو FIFA الجهات الفاعلة في كرة القدم العالمية للمساعدة على انتقاء نجوم اللعبة الجميلة الذين سيحصدون جوائز The Best من FIFA لعام 2025™.

وتمثل الحدث الأبرز هذا العام في النجاح الباهر الذي حقّقته النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA™ عندما تقابل في شهر يونيو/حزيران 32 من أفضل أندية العالم للمرة الأولى بتاريخ اللعبة أمام أعين 2.5 مليون مشجّع من المدرّجات ومليارات المشاهدين حول العالم.

فقد ارتقى اللاعبون واللاعبات والمدرّبون والمدرّبات بالرياضة الأكثر شعبية في العالم إلى آفاق جديدة، مقدّمين السحر الكروي إلى مليارات المشجعين حول العالم في هذه البطولات الآسرة. وتَعِد النسخة العاشرة من جوائز The Best من FIFA لعام 2025™ بالاحتفاء بأفضل الأفراد والمجموعات المشاركين في هذه اللعبة.

وقد رشّحت مجموعة من الخبراء المتخصصين بكرة قدم السيدات، يمثّلون FIFA ومجموعة من الجهات الفاعلة في كرة القدم، قائمة مُختصرة من 17 اسماً لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة، و5 أسماء لجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة في فئة السيدات، و7 أسماء أخرى لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى. كذلك أعدّت مجموعة من الخبراء المتخصصين بكرة قدم الرجال قوائم مختصرة لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب، وجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة وجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى.

وبالإضافة إلى الجوائز المذكورة أعلاه، سيتمّ اختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم، وتشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشجّع التي ستُقدّم إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص أظهروا شغفاً لا مثيل له في التعبير عن حبّهم للّعبة.

ستتمّ الآن دعوة مدرّبات/مدرّبي وقائدات منتخبات السيدات من الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA لاختيار ثلاث مرشّحات لكلّ واحدة من الجوائز المخصصة للسيدات، كما ستتمّ دعوة مدرّبي وقادة منتخبات الرجال من الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA لاختيار ثلاثة مرشّحين لكلّ واحدة من الجوائز المخصصة للرجال. كما يحقّ للممثلين الإعلاميين (مختلف الصحفيين الذين يغطّون مباريات الرجال والسيدات) والمشجعين المسجّلين على موقع FIFA.com التصويت على كلّ واحدة من الجوائز.

تحمل كلّ مجموعة من المصوّتين الوزن الانتخابي نفسه، بغضّ النظر عن عدد المصوّتين في كلّ مجموعة (أي أنّ أصوات كلّ من المدربين والقادة والصحفيين الخبراء والمشجعين تشكّل 25% من قيمة التصويت، بغضّ النظر عن عدد المصوّتين في كلّ مجموعة).

وكما جرت العادة في النسخ السابقة، يتمّ التصويت على جوائز The Best من FIFA لعام 2025™ عبر تطبيق خاص، علماً أن التصويت على القائمة المُختصرة انطلق في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وسينتهي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عند الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا.

القائمة الكاملة للأسماء المرشَّحة

المرشَّحات لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

ساندي بالتيمور، منتخب فرنسا ونادي تشيلسي

ناتالي بيورن، منتخب السويد ونادي تشيلسي

أيتانا بونماتي، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

لوسي برونز، منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي

ماريونا كالدينتي، منتخب إسبانيا ونادي أرسنال

تيموا تشاوينغا، منتخب ملاوي ونادي كانساس سيتي حالياً

كاديدياتو دياني، منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون

ميلشي دومورناي، منتخب هايتي ونادي أولمبيك ليون

باتري غيخارو، منتخب إسبانيا، ونادي برشلونة

ليندسي هيبس، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي أولمبيك ليون

لورين جيمس، منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي

كلوي كيلي، منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي/آرسنال

إيفا بايور، منتخب بولندا ونادي برشلونة

كلاوديا بينا، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

أليكسيا بوتياس، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

أليسيا روسو، منتخب إنجلترا ونادي آرسنال

ليا ويليامسون منتخب إنجلترا ونادي آرسنال

المرشَّحون لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

عثمان ديمبيلي، منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي، منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان

هاري كين، منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ

كيليان مبابي، منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد

نونو منديز، منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان

كول بالمر، منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي

بيدري، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

رافينيا، منتخب البرازيل ونادي برشلونة

محمد صلاح، منتخب مصر ونادي ليفربول

فيتينيا، منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان

لامين يامال، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

المرشَّحون والمرشَّحات لجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

سونيا بومباستور، نادي تشيلسي

جوناتان خيرالديز، واشنطن سبيريت/أولمبيك ليون

سيب هينيز، نادي أورلاندو برايد

رينيه سيلغيرز، نادي آرسنال

سارينا ويغمان، منتخب إنجلترا

المرشَّحون لجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

خافيير أغويري، منتخب المكسيك

ميكيل أرتيتا، نادي آرسنال

لويس إنريكي، نادي باريس سان جيرمان

هانسي فليك، نادي برشلونة

إنزو ماريسكا، نادي تشيلسي

روبيرتو مارتينيز، منتخب البرتغال

أرني سلوت، نادي ليفربول

المرشَّحات لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

آن كاترين بيرجر، منتخب ألمانيا ونادي غوثام

كاتا كول، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة

كريستيان إندلر، منتخب تشيلي ونادي أولمبيك ليون

هانا هامبتون، منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي

آنا مورهاوس، منتخب إنجلترا ونادي أورلاندو برايد

تشياماكا نادوزييه، منتخب نيجيريا ونادي باريس/برايتون وهوف ألبيون

فالون توليس-جويس، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي مانشستر يونايتد

المرشَّحون لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

أليسون بيكير، منتخب البرازيل ونادي ليفربول

تيبو كورتوا، منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد

جيانلويجي دوناروما، منتخب إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي

إميليانو مارتينيز، منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا

مانويل نوير، منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ

دافيد رايا، منتخب إسبانيا ونادي أرسنال

يان سومر، منتخب سويسرا ونادي إنترناسيونالي ميلانو

فويتشخ شيزني، منتخب بولندا ونادي برشلونة

المرشَّحون لجائزة FIFA للمشجعين

أليخاندرو سيغانوتو (الأرجنتين)

الراحل مانولو إل دل بومبو (إسبانيا)

جمهور نادي زاخو (العراق)