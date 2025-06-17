بَيْع حوالي 1.5 مليون تذكرة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

جماهير قياسية وشغف لا يُضاهى، في ظلّ حضور أكثر من 340 ألف مشجّع المباريات الثماني الأولى

بيعت التذاكر في أكثر من 130 دولة حول العالم، ولا تزال أربع من المباريات الخمس الأكثر مبيعاً للتذاكر لم تُلعب بعد

لا تزال التذاكر وباقات الضيافة متوفرة للبيع، بحيث يتمّ التبرّع بدولار أمريكي من ثمن كلّ تذكرة لصندوق التعليم FIFA Global Community

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ مسطّرتاً الشغف العالمي لكرة قدم الأندية، حيث كان أكثر من 340 ألف مشجّع أبطال البيئة الحماسية والدعم والشغف واللحظات التي لا تُنسى في الأيام الثلاث الأولى من المباريات. واعتباراً من الثلاثاء 17 يونيو/حزيران، باع FIFA ما يُقارب 1.5 مليون تذكرة، وهو ليس سوى غيض من فيض، بحيث لا تزال أربع من المباريات الخمس الأكثر مبيعاً للتذاكر لم تُلعب بعد.

وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "هذا بالتحديد هو سبب تنظيم كأس العالم للأندية، إذ نسعى إلى توفير منصة عالمية لكتابة الملاحم، وبروز الأبطال، وليشعر مشجعو كرة القدم بأنهم جزء من شيء أكبر، لذلك، يعتزّ FIFA بالبيئة الفريدة والمتعددة الثقافات وبالدعم التي تَلْقاه هذه البطولة الجديدة، والفضل يعود إلى كلّ واحد من المشجعين الذين شاركوا بأصواتهم وشغفهم وحضورهم، في إشارة إلى استمرار نموّ كأس العالم للأندية FIFA لتصبح القمة الأسمى في عالم كرة قدم الأندية." ازدحم ملعب هارد روك في ميامي، يوم السبت 14 يونيو/حزيران، بأكثر من 60927 مشجعاً، جاؤوا من كلّ حدب وصوب لحضور المباراة الافتتاحية بين نادي الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب أبطال أفريقيا، وفريق إنتر ميامي من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وفي اليوم التالي، ضجّ ملعب روز بول، لوس أنجلوس، بأصوات 80619 مشجعاً تهافتوا لحضور عمالقة أوروبا نادي باريس سان جيرمان في مباراته ضد أتليتيكو مدريد، وهو أكبر عدد شهده أيّ من الفريقين في موسم 2024/2025.

ولكنّ الشغف تخطّى حدود الملعب. فمن تايمز سكوير إلى ساوث بيتش، زهت المدن الأمريكية بالاحتفالات العفوية للجماهير، في إشارة واضحة إلى أنّ العالم بأجمعه يتّحد في كرة القدم. بيعت التذاكر في أكثر من 130 دولة حول العالم، ولكنّ حصة الأسد كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، يتبعها كلّ من البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا وفرنسا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال.

ومن ضمن المباريات المتبقية في دور المجموعات، تميّزت أربع منها بعدد التذاكر المباعة وهي مباراة ريال مدريد ضدّ باتشوغا، ومباراة الهلال ضد سالزبورغ، والنزال المُرتقب بين بايرن ميونخ الألماني بمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في ميامي، ومباراة فلامينغو بمواجهة نادي تشيلسي الإنكليزي في فيلادلفيا. ويُتوقع أن تجذب كلّ واحدة من هذه المباريات أكثر من 50 ألف مشجّع.

يشارك في البطولة فرق من 20 دولة ولاعبين من 81 دولة، ما يجعلها البطولة الأكثر شمولية في تاريخ FIFA. تُسدل الستارة على هذه النسخة الرائدة من البطولة التي ستشهد إقامة 63 مباراة، يوم السبت 13 يوليو/تمّوز في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي.

وسيتبرّع FIFA بدولار أمريكي من ثمن كلّ تذكرة، في إطار المبادرة لجمع 100 مليون دولار لصندوق التعليم FIFA Global Citizen، الذي أطلقه جياني إنفانتينو رئيس FIFA في أبريل/نيسان 2025 بالاشتراك مع هيو إيفانز، المدير التنفيذي في Global Citizen. ويسعى هذا الصندوق إلى تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم العالي الجودة وكرة القدم للأطفال حول العالم.